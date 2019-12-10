 В Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта, - Зеленский

Об этом он сказал на брифинге для украинских СМИ в Париже в ночь на вторник по завершении Нормандского саммита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Все стороны требовали разведения вдоль всей линии разграничения, все стороны. Я пояснил статистику, которая у меня есть, и ту практику, и показал, что мы быстрее позволили, чем та сторона. Но за шесть месяцев мы развели три точки. Поэтому если посчитать 408-409 км контактной линии, то мы будем разводить 20 лет", - сказал Зеленский.
Президент указал, что при более быстром разведении и на больших участках можно полностью развести силы за 6-8 лет.
"Это сложная ситуация. Но мы сказали, что должны помогать людям. Давайте говорить о гуманитарных точках. Например, как Станица Луганская. То есть не о Счастье или Дебальцево, где мы не можем (разводить сейчас силы. - Ред.), стратегически, политически, и по-человечески", - пояснил он.
Зеленский отметил, что речь поэтому шла о "гуманитарных точках", где есть какой-то мост, переход". "Был начальник Генерального штаба господин Хомчак. Я ему сказал подготовить три наиболее простые точки, которые действительно помогут в гуманитарном направлении и не опасны", - сказал он.
По словам президента, данные точки есть, и они будут согласовываться в рамках ТКГ в Минске.
"Мы прописали, что можем до конца марта. Поэтому я и хочу, чтобы это были какие-то простые точки", - добавил Зеленский.
Що, далі "розводимо", будуємо нові пункти перетину для ватаноїдів, а наші хлопці нехай далі гинуть?!!
Пока в Париже проходила тревожная для Украины встреча нормандской четверки, на Донбассе погибли трое наших защитников.
Пресс-центр Объединенных сил в утренней предварительной сводке констатировал:
«Девятого декабря вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих ОС».
вылетят с армии нах.
5 лет училища, должноси, звания... все коту подхвост.
поентаму все вояки выполнят любые приказ.
а на убитых на передовой им начхать с киевской телевышки.
Вы никогда не будете, как Польша.... ваше место с вашими олигархами возле нищих Молдовы и Грузии.....
"Миротворец" уже закрывают, готовятся к амнистии боевиков.
Об этом Зеленский сообщил украинским журналистам в Париже после саммита лидеров "нормандской четверки", передает УНИАН.
В частности, у него спросили о впечатлениях от российского президента и является ли Путин человеком, с которым можно договариваться.
"Можно договариваться? Смотрите, очень сложно договариваться, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах. Потому что он каждый вопрос разбирает на детали... и мы начинаем даже каждое слово урегулировать, то есть, это сложно. Я просто другой человек, я быстрый человек. Я думал, что раз-раз и договорились... Нет, здесь по-другому, - другая, скажем так, биомеханика", - отметил Зеленский.
Также Зеленский рассказал, что его встреча с Путиным должна была длиться 20 минут. "Шла она где-то час, встреча тет-а-тет, и состояла из двух частей. Мы говорили все вместе, а потом вдвоем", - добавил глава государства.
Я не комментирую озвученные сегодня с утра официальные итоги переговоров Зеленского и Путина. То, что озвучено - пока ни о чем, звон о белых облаках. Никаких официальных обещаний на бумаге не подписал (вроде) - да и ладно, уже не зрада. Но и поводов для гордости победами украинского президента я не вижу. Потому что помню об истории телефонных переговоров Зеленского и Трампа, когда офис Зеленского недоговаривал и врал об истинном содержании этого разговора. Я подожду, когда ситуация начнет раскрываться, появятся утечки и трактовки сторон. Тогда будем сопоставлять, и думать.
Сейчас же я обращаю внимание на вот это заявление Зеленского. " Я думал, что раз-раз и договорились". Степень наивности и самонадеянности Зеленского поражает. Пять лет длится конфликт Украины с Россией. За пять лет на урегулирование конфликта к переговорам с Путиным привлекали Меркель, Макрона, Олланда, Обаму, и все без ощутимого прогресса. На основании чего господин Зеленский "думал, что раз-раз и договорились"?
...Боже, храни Украину. Просто хороший человек - не профессия, а уж быть таким "просто хорошим человеком" в 42 года, так вообще роскошь, которую могут позволить себе немногие. Потому что немногие имеют такие новенькие, ровненькие и неиспользованные мозги.(с)