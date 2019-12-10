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 Политика Украины
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 В Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске будут согласованы пока три простые "гуманитарные" точки для дальнейшего разведения сил на Донбассе до конца марта.

Об этом он сказал на брифинге для украинских СМИ в Париже в ночь на вторник по завершении Нормандского саммита, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Все стороны требовали разведения вдоль всей линии разграничения, все стороны. Я пояснил статистику, которая у меня есть, и ту практику, и показал, что мы быстрее позволили, чем та сторона. Но за шесть месяцев мы развели три точки. Поэтому если посчитать 408-409 км контактной линии, то мы будем разводить 20 лет", - сказал Зеленский.

Президент указал, что при более быстром разведении и на больших участках можно полностью развести силы за 6-8 лет.

"Это сложная ситуация. Но мы сказали, что должны помогать людям. Давайте говорить о гуманитарных точках. Например, как Станица Луганская. То есть не о Счастье или Дебальцево, где мы не можем (разводить сейчас силы. - Ред.), стратегически, политически, и по-человечески", - пояснил он.

Зеленский отметил, что речь поэтому шла о "гуманитарных точках", где есть какой-то мост, переход". "Был начальник Генерального штаба господин Хомчак. Я ему сказал подготовить три наиболее простые точки, которые действительно помогут в гуманитарном направлении и не опасны", - сказал он.

По словам президента, данные точки есть, и они будут согласовываться в рамках ТКГ в Минске.

"Мы прописали, что можем до конца марта. Поэтому я и хочу, чтобы это были какие-то простые точки", - добавил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164450
 
 
 Топ комментарии
 
Не ругайте монику! Она честно отыгрывает корпоратив небритого Бабушки по дерибану Украины. Он - отЫгрывает, а мы будем отрЫгивать. До-олго...! Самое главное уже сыграно (кто если не понял): ни Пыня, ни Мордор больше не виновники \ участники конфликта. Так.. сильно занятые ребята, которых попросили помочь советам: Что там у хохлофф?
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видимо у НЕГО нема яец что то больно быстро танцует 7-40... В Минске будут согласованы три простые "гуманитарные" точки для разведения сил до конца марта, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1373
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А як бути з ділянками, на яких відбулося розведення, а хуйлопи там не припинили стріляти?
Що, далі "розводимо", будуємо нові пункти перетину для ватаноїдів, а наші хлопці нехай далі гинуть?!!
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видимо у НЕГО нема яец что то больно быстро танцует 7-40...
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Не ругайте монику! Она честно отыгрывает корпоратив небритого Бабушки по дерибану Украины. Он - отЫгрывает, а мы будем отрЫгивать. До-олго...! Самое главное уже сыграно (кто если не понял): ни Пыня, ни Мордор больше не виновники \ участники конфликта. Так.. сильно занятые ребята, которых попросили помочь советам: Что там у хохлофф?
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А як бути з ділянками, на яких відбулося розведення, а ******* там не припинили стріляти?
Що, далі "розводимо", будуємо нові пункти перетину для ватаноїдів, а наші хлопці нехай далі гинуть?!!
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а боевики из Дебальцево выведут свои банды как в Минских прописано?
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У ВСУ новые большие потери на фронте.


Пока в Париже проходила тревожная для Украины встреча нормандской четверки, на Донбассе погибли трое наших защитников.
Пресс-центр Объединенных сил в утренней предварительной сводке констатировал:
«Девятого декабря вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих ОС».

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"добрый царь "Пу ронял "слезы" вспоминая о бедных гражданах пересекающих линию с ОРДЛО. Интересно задать ему пару вопросов. Первый а чего ж это они сюда туда миллионами бегают с "русского рая ЛНРоДНРий" у "фаСшистко - бЕндеровскую" Украину, как же так... Неувязочка получается. Ну или тот факт что Украина уже два года бьется предлагая открыть новое КПП в Золотом, сейчас вон и войска отвела на этом участке и все там обустроено давно, а "РеПублики ( РФ) рогом уперлась и ни как. А как с этим господин Пу ( а тут распинался о бедных людях и что нужно увеличить КПП и упростить переход. ( сцу-а лживая)
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"бегают", потому план х#йла такой. расширение кормовой базы сепаров за счет Украины. какими бы "гуманитарными" сказками это не прикрывалось. ползущая оккупация. и зе на это ведется своим "развєдєнiєм войск" - по факту отступлением. сепары борзеют, конфликт еще сильнее затягивается.
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Я вже говорив, щоб зробили аналіз компетентні військові в яких саме районах і з якої позиції "розводять" наші війська. Я впевнений, що це найбільш стратегічно вигідні для нас висоти і місця де ворог може швидко здійснити наступ при потребі і оточити наші війська. Плюс обовязкове розмінування?! І я впевнений що воно буде робитися тільки з нашого боку. І це під час війни ! По іншому ніж зрада та тупість це назвати важко.
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компетентные вайсковые - енто все на должностях, скажут что против -
вылетят с армии нах.

5 лет училища, должноси, звания... все коту подхвост.

поентаму все вояки выполнят любые приказ.
а на убитых на передовой им начхать с киевской телевышки.
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Если украинцы (особенно ЦЕНТРА и ЗАПАДА ) не одумаются.... и не перестанут выбирать себе ЧЕЛОВЕКА ИЗ ЮГО-ВОСТОКА (как эта портянка Коломойского вчера выразилась), то Украина окажется в такой жопе, что ни одно поколение будет выкалупывать страну оттудава..
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а челавека мальдивскаго и панамскаго можно выбирать??
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Дак вы ж зебилы с порохоботами, одного поля ягоды... Жрете то, что вам олигархи в собачьей миске подадут..... Насыпят вам олигарха Порошенко... схаваете.... насыпят зеленую соплю Коломойского... сожрете.....

Вы никогда не будете, как Польша.... ваше место с вашими олигархами возле нищих Молдовы и Грузии.....
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Мал помалу открывают реальные договоренности по сливу Украины.
"Миротворец" уже закрывают, готовятся к амнистии боевиков.
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Тобто Станиця Луганська і Золоте нічого не навчили? Чи від Зєлєнского приховують інформацію так само, як і від простих українців?
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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сложно договариваться.
Об этом Зеленский сообщил украинским журналистам в Париже после саммита лидеров "нормандской четверки", передает УНИАН.
В частности, у него спросили о впечатлениях от российского президента и является ли Путин человеком, с которым можно договариваться.
"Можно договариваться? Смотрите, очень сложно договариваться, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах. Потому что он каждый вопрос разбирает на детали... и мы начинаем даже каждое слово урегулировать, то есть, это сложно. Я просто другой человек, я быстрый человек. Я думал, что раз-раз и договорились... Нет, здесь по-другому, - другая, скажем так, биомеханика", - отметил Зеленский.
Также Зеленский рассказал, что его встреча с Путиным должна была длиться 20 минут. "Шла она где-то час, встреча тет-а-тет, и состояла из двух частей. Мы говорили все вместе, а потом вдвоем", - добавил глава государства.

Я не комментирую озвученные сегодня с утра официальные итоги переговоров Зеленского и Путина. То, что озвучено - пока ни о чем, звон о белых облаках. Никаких официальных обещаний на бумаге не подписал (вроде) - да и ладно, уже не зрада. Но и поводов для гордости победами украинского президента я не вижу. Потому что помню об истории телефонных переговоров Зеленского и Трампа, когда офис Зеленского недоговаривал и врал об истинном содержании этого разговора. Я подожду, когда ситуация начнет раскрываться, появятся утечки и трактовки сторон. Тогда будем сопоставлять, и думать.
Сейчас же я обращаю внимание на вот это заявление Зеленского. " Я думал, что раз-раз и договорились". Степень наивности и самонадеянности Зеленского поражает. Пять лет длится конфликт Украины с Россией. За пять лет на урегулирование конфликта к переговорам с Путиным привлекали Меркель, Макрона, Олланда, Обаму, и все без ощутимого прогресса. На основании чего господин Зеленский "думал, что раз-раз и договорились"?
...Боже, храни Украину. Просто хороший человек - не профессия, а уж быть таким "просто хорошим человеком" в 42 года, так вообще роскошь, которую могут позволить себе немногие. Потому что немногие имеют такие новенькие, ровненькие и неиспользованные мозги.(с)
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