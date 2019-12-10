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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2542) Зеленский (3962) пропаганда (2364) Донбасс (20171) Соловьев (40)

 Зеленский пригласил кремлевского пропагандиста Соловьева на Донбасс: Походите ножками, ручками, глазками. Туфли Brioni не испачкаете

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после "нормандского саммита" пригласил российских пропагандистов во главе с Владимиром Соловьевым приехать и "ручками, ножками посмотреть Украину".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

Зеленский ответил на вопрос российской журналистки и напомнил, как он сам лично приезжал в Станицу Луганскую и общался с местными жителями. Такой же совет он дал и российским СМИ.

"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваши, есть там товарищ Соловьев. А я всегда говорю - приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли, или что там, Brioni не испачкаете. Мне кажется, это важно все это чувствовать и понимать", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164449
 
   
 Топ комментарии
 
смачно он макнул соловьева в соловьиный помет. и туфлями Бриони напоследок по мордасам))
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Совсем у моники скворечник съехал! Он приглашает "законопослушных свинособак" на ими же окупированные территории?! А граница \ государство \ Миротворец... !?
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видел соловьева: сидит - плачет и бриони в камине жжет... Как это сильно!!! И по-приколу, да?
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ага счась они и так знают ЧТО ТАКОЕ ОРЛДО.. и кто виноват.. и что надо сделать чтобы все это прекратить и от кого сие зависит.. просто РАБОТА У НИХ ТАКАЯ ************.... гудеть паром в гудок....
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Зе тянет в себя со всех направлений.
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та нехай їде, краще десь напроти Бутовки або у промку, там його тихесенько утілізують))
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смачно он макнул соловьева в соловьиный помет. и туфлями Бриони напоследок по мордасам))
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мда,когда мозги отсутствуют напрочь,.................
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видел соловьева: сидит - плачет и бриони в камине жжет... Как это сильно!!! И по-приколу, да?
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Соловьёв уже на своём шоу ответил, что у него не от Бриони и якобы он бывал в Донецке, куда и пригласил Зелю пагаварить за жись с Пушилиным
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кто такой соловьев вот не задача, нужно загуглитьт.
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у Мендель-Пендель спроси, она-то уж в курсе! ))
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"Походите ножками, ручками, глазками" - бажано окремо. Ніжки та ручки врізнобіч, очні яблука по різних яблунях... ну ви зрозуміли.
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Он пригласил ту журналистку которая задала вопрос ему на конференции. А Соловьева можно приглашать только в подвал СБУ или под саркофаг севернее Киева ( ну вы в курсе) Этой гниде как и его известным "коллегам" из министерства пропаганды РФ им "товарища Геббельса" в Украине делать нечего, разве только в виде "чучелка" или "тушки".
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Словесная перепалка. Еще длиннее чем война.
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Это Зеленский напрасно, ибо "Чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в неё."
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Але треба бути впевненими,що ми запрошуємо журналістів,а не штатних співробітників гру і фсб.
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Совсем у моники скворечник съехал! Он приглашает "законопослушных свинособак" на ими же окупированные территории?! А граница \ государство \ Миротворец... !?
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тобі мама в дитинстві не казала, що лайна торкатися не треба, бо потім матимеш поганий запах?
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Он тогда не по соловьиному петь будет, а по вороньему
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Ну просто дитя безмозглое.Эти пропогандисты только рупор пропоганды и сами никаких материалов не готовят,каждый их высер сместе из ихними интонациями готовят целые пропогандистские институты и шаг в лево или в право чреватый как минимум увольнением.
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мне этот момент пресухи как раз не понравился
имхо про "бриони" толсто вышло как для профи
и в начале еще косяк был, когда Вовка с начкаром не поздоровался
возможно я проглядел, если что это можно списать на волнение накануне встречи
а вот бриони реально не зажло как по мне( ну не бывает всё гладко как хотелось(
а в остальном всё гут, особенно если принимать во внимание шо нет ни одного фото рукопожатия с пуйлом или его говорящей лошадью ... или есть?)
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Лучше бы ноту из рук в руки передал за незаконные вторжения "гумконвоев",а то они как-то без приглашений обходятся.
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Не треба бути недолугим все ці виродки нащадки гебельс пропаганди знають і не за правду ***** їм платить.
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Шановні радіослухачи, ви прослухали чергову дурість від пана президента.
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сразу видно кто тут кацап- они обиделись или недовольны тем что сказал Президент Украины в адрес инфопомоечников -рашистов )
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Ну и какой смысл в приезде этого помета? Ему ж для охраны нужно полк выделить чтоб камнями мразоту не забили... И, что, оно после поездки перестанет врать???
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Вот что у Зеленского не отнять - умеет троллить себе подобных!
Интересно, что Соловьев на это ответит
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На озері Комо красивіше, та беспечніше.
Зачьот за тролінг!
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Шёл Соловьёв по Донбассу И ТУТ **** ВЗРЫВ НАКУЙ КИШКИ ВО ВСЕ СТОРОНЫ НОГИ КУДА-ТО В СТЕНУ БЛТЬ РУКИ ПО РАЗНЫМ ТЕРРИКОНАМ РАЗЛЕТЕЛИСЬ ГЛАЗА КУДА-ТО ПОСКАКАЛИ ТУФЛИ BRIONI ВАЩЕ УЛЕТЕЛИ ЙУХ ЗНАЕТ КУДА МОЗГИ ГОВНО РАСЧЛЕНЕНКА ПРОЕ*АШИЛО БЕШЕНО РАЗДРЮЧИЛО В ГОВНО **** ************* БЛТЬ В ДЕРЬМО ПОДБЕГАЕТ СКАБЕЕВА ОБМАЗАЛАСЬ НЕСВЕЖИМИ ГОВНАМИ СОЛОВЬЁВА И ВСЯ В СОЛОВЬИНОМ ПОМЁТЕ СХВАТИЛА ТОПОР ВЫРУБИЛА БЕРЦОВУЮ КОСТЬ ИЗ НОГИ СОЛОВЬЁВА И СЕБЯ ЭТОЙ КОСТЬЮ ОТТРАХАЛА ШО АЖ МАТКА НАКУЙ ЛОПНУЛА А ПОТОМ ЭТИМ ЖЕ ТОПОРОМ ВСПОРОЛА СЕБЕ НАКУЙ БРЮХО А ОТТУДА ХЛЫНУЛО КАК ИЗ СЛИВНОГО БАЧКА КРОВИЩА МЯСО МОЗГИ ГОВНА РАСЧЛЕНЁНКА МАТЬ ЕЁ РУССКИЙ МИР!!!111!1
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