 Зеленский пригласил кремлевского пропагандиста Соловьева на Донбасс: Походите ножками, ручками, глазками. Туфли Brioni не испачкаете

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
Зеленский ответил на вопрос российской журналистки и напомнил, как он сам лично приезжал в Станицу Луганскую и общался с местными жителями. Такой же совет он дал и российским СМИ.
"Вы приезжайте, я вам лично покажу. Но только чтобы реально, а не как ваши, есть там товарищ Соловьев. А я всегда говорю - приезжайте, посмотрите, что у нас в Украине происходит. Походите ножками, ручками, глазками, ничего страшного, туфли, или что там, Brioni не испачкаете. Мне кажется, это важно все это чувствовать и понимать", - сказал он.
краще сам вали у Ростов
имхо про "бриони" толсто вышло как для профи
и в начале еще косяк был, когда Вовка с начкаром не поздоровался
возможно я проглядел, если что это можно списать на волнение накануне встречи
а вот бриони реально не зажло как по мне( ну не бывает всё гладко как хотелось(
а в остальном всё гут, особенно если принимать во внимание шо нет ни одного фото рукопожатия с пуйлом или его говорящей лошадью ... или есть?)
Интересно, что Соловьев на это ответит
Зачьот за тролінг!