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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Германия (3487) заказное убийство (83) Путин (25266) Россия (74519)

 Это бандитская среда, может произойти все, что угодно, - Путин об убийстве гражданина Грузии Хангошвили в Берлине

Путин утверждает, что убитый в Берлине гражданин Грузии и этнический чеченец Зелимхан Хангошвили был организатором взрывов в метро Москвы. Президент РФ добавил, что его страна ответит Германии на выдворение дипломатов зеркальными мерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже.

Он назвал убитого боевиком и убийцей, а также обвинил его в организации терактов в Москве.

"Этот человек был у нас в розыске, это боевик. Причем очень жесткий и кровавый человек - только в одной из "акций", в которой он принял участие, им были убиты 98 человек. Он был одним из организаторов взрывов в московском метро", - сказал Путин.

По словам Путина, российская сторона неоднократно просила о выдаче Хангошвили, но не нашла "взаимопонимание" с немецкими коллегами.

Президент России отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы. Он отметил, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".

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Напомним, гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в жертву, тот скончался на месте.

В декабре Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни.

Как выяснили расследователи, россиянин, арестованный в Германии по обвинению в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, ранее служил в спецназе ФСБ "Вымпел" и участвовал как минимум еще в одном заказном убийстве - помимо убийства предпринимателя в Москве, о котором сообщалось ранее. 

Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что установлена личность подозреваемого в убийстве в Берлине гражданина Грузии. Расследователи утверждают, что выстрел из пистолета с глушителем сделал российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения.

4 декабря МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства РФ в Германии персонами нон-грата.

Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела о резонансном убийстве гражданина Грузии в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни

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Источник: https://censor.net.ua/n3164448
 
 
 Топ комментарии
 
Путина вопрос конечно "достал".. он аж сычал.. начал что это не грузин.. Но имелось в виду что он гражданин Грузии. А потом начал что РФ требовало его выдачи, что он только за раз "убил 90 человек" и т.д. В общем де факто признал что это дело рук ФСБ. Думаю западные СМИ на это отреагируют.
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Бандитская ГРУ-шная среда. пукин прав.
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Когда с тобой уже произойдет что то!!! Убийца!
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Бандитская среда в КРЕМЛЕ а щупальца по всему миру
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Згідно з роздумами цього ублюдка - його логіка абсолютно стосується і його ососбисто. Тому не буде гріхом і злочином порішити цього пацюка. ОПГ Хутіна - "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".
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вот и хорошо, пусть ответит да покрепче, пусть раскручивает маховик дипломатической войны
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Путина вопрос конечно "достал".. он аж сычал.. начал что это не грузин.. Но имелось в виду что он гражданин Грузии. А потом начал что РФ требовало его выдачи, что он только за раз "убил 90 человек" и т.д. В общем де факто признал что это дело рук ФСБ. Думаю западные СМИ на это отреагируют.
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Альо, кто тута с Бундесу!? "У вас БАНДИТСКАЯ среда"! Фарштейн!? Гехен нах рюсланд, там спокойнее!
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Бедолага хотел в Германии спрятаться. У КГБ длинные руки.
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Организатором? Х...ло драное. Из тебя оперативник, как из сопли президент.
Выай народу "закрепленные" в следственном порядке оперативно розыскные материалы (включая данные оперативно -технического отдела, оперативного документирования).
Х...ло ты тупее сотрудника "конторы" до 3-х лет службы..
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Ну да, а сколько российских врагов Кролик (кличка Яценюк) завалил в Чечне, да и дома наверное взрывал в 1999?
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воин света -кролик гасил рашку-бандитскую среду
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А Немцов - тоже терорист? А те в Боинге? Су--ка кто его уже успокоит!!!
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Молодец,х-ло,госпожу Меркель ,да грязными трусами по физиономии. Связалась с бандитом и убийцем (вместе с х-лом строила сп2),получай позор! Дьявол делает свои грязные дела и Солсбери и в Берлине,а главы этих гоударств-терпилы и позорники.
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Да теперь кролик сеня очень встревожен. Он морковкой столько кацапов завалил, что теперь где то за ним ходит красиков2....
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Неизвестный мужчина открыл огонь в одной из палат больницы в городе Острава на северо-востоке Чехии, погибли 4 человека, сообщил журналистам первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
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Тут пуйло прав! Каждый, кто хоть как-то связывается с рашкой, должен понимать, что связывается с бандитской средой и ни где не может быть в безопасности...
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Всё правильно ***** сказало: "российские спецслужбы - это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно".
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Что эта старая ботоксная педошлюшка курит? Какие 98 человек? Неужели он круче чем Четырехглазый Кацаподав Арсений?
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