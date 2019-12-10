 Меркель поддержала пересмотр минских соглашений: "Надеемся, что этот документ вновь будет гибким"

Об этом она заявила на пресс-конференции в Париже в ночь на 10 декабря после саммита лидеров стран "Нормандской четверки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. - Ред.) окаменевший, или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь будет гибким и он будет оживлен", – заявила она.

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Меркель не говорила, что изменения согласованы.



Путин, в свою очередь, отметил, что альтернативы Минским соглашениям нет и сторонам конфликта "нужно делать все, чтобы они были полностью реализованы". Он сообщил, что на сегодняшних переговорах обсуждали "некоторые аспекты" этих договоренностей.



"Любое соглашение имеет ту или определенную гибкость... Есть вещи, прописанные прямо. И здесь достаточно сложно спорить. А есть те, которые родились как компромисс в ходе наших дискуссий в Минске в 2015 году, поэтому разные стороны по-разному их трактуют. В этом смысле я с госпожой канцлером согласен, она права. Но для этого мы и собираемся – чтобы выйти на общее понимание, на единый стандарт в так называемой юридической технике", – добавил он.

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