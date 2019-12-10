 Меркель поддержала пересмотр минских соглашений: "Надеемся, что этот документ вновь будет гибким"

Об этом она заявила на пресс-конференции в Париже в ночь на 10 декабря после саммита лидеров стран "Нормандской четверки", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. - Ред.) окаменевший, или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь будет гибким и он будет оживлен", – заявила она.
Меркель не говорила, что изменения согласованы.
Путин, в свою очередь, отметил, что альтернативы Минским соглашениям нет и сторонам конфликта "нужно делать все, чтобы они были полностью реализованы". Он сообщил, что на сегодняшних переговорах обсуждали "некоторые аспекты" этих договоренностей.
"Любое соглашение имеет ту или определенную гибкость... Есть вещи, прописанные прямо. И здесь достаточно сложно спорить. А есть те, которые родились как компромисс в ходе наших дискуссий в Минске в 2015 году, поэтому разные стороны по-разному их трактуют. В этом смысле я с госпожой канцлером согласен, она права. Но для этого мы и собираемся – чтобы выйти на общее понимание, на единый стандарт в так называемой юридической технике", – добавил он.
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НО !.
Скрепоносность на это м не оканчиваеться..
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Так как , - за передачу останков Япония платила не малую сумму деньжат,- - Останков " японсских " солдат оказалось в разы больше чем прогнозировали японсские власти.
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. На такое КОЩУНСТВО способна только высокодуховная скрепно-дедовоевательная роSSИЯ !!!.
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"Сторони ... вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою".
Мне уже надоело образы подбирать, вот
Павел Шехтман предельно точно и кратко охарактеризовал ситуацию по состоянию на позавчерашний день:
"Минск был подписан буквально под пистолетом в момент полного разгрома. Идея Минска была такая: Россия останавливает наступление в обмен на "интеграцию" Донбасса. Путин наступление остановил и стал ждать "интеграции". Так до сих пор и ждет. Казалось бы и чего лучше. Если вернуть Донбасс на украинских условиях невозможно, а на российских - смерти подобно, то остается только - не трогать это говно. Несколько лет не трогали. Нет, *****, надо было обязательно "возобновить мирный процесс", когда ничто, ну абсолютно ничто к этому не понуждало".
Вчера Путин таки дождался первого шага в интеграции. Первая обзорная встреча состоялась. Стороны посмотрели друг на друга и разошлись довольные. Макрон заявляет о разморозке отношений. Путин говорит, что поговорили хорошо. Зеленский тоже мрачным лицом не светит. Дальше будет продолжение.
Формула будет имплементирована.
Закон об особом статусе будет приведен к общему знаменателю и также в итоге принят на постоянной основе:
"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі."
Соответсвенно, Донбасс будет интегрирован. Соответсвенно, Минские будут выполнены. Соответсвенно, санкции с России будут сняты.
Ну так и в чем причины радости-то?
Обмен, отказ от газового контракта, продолжение развода, ОБСЕ и прочие красивые, но второстепенные вещи, это, конечно, замечательно. Но они, по большей части, и так были. И главное совсем не в них.
Вы просто пройдите по этой логической тропинке до конца-то.
На которой Владимир Зеленский вчера сделал первый шаг к снятию санкций с России.
Как и было сказано - любая новая закорючка в нормандии Украине не выгодна. Единственный был вариант - острая инфекционная дизентерия - но не сложилось.
А то, что вчера не было фатального разгрома, полной, безоговорочной капитуляции и отдачи страны в пожизненное рабство - ну так-то да. Так-то уже достижение по нынешним временам.
Доброе утро.