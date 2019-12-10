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 Политика Украины
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 Сказал Путину, что в Украине не запрещено говорить на русском языке, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы хорошо говорят как на украинском, так на русском и английском языках.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он сказал на брифинге по результатам саммита в Париже.

"У нас это все не запрещено, и я это говорил сегодня президенту РФ. И даже сегодня, говоря об этом, я могу продолжить на русском языке", – подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине "пользовалось равными правами".

Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает".

Источник: https://censor.net.ua/n3164445
 
   
 Топ комментарии
 
Та сколько можно быть полным дегенератом, шмаркля?!!?
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Лол, типо хуйло не знает. Тупой овощь, зебилы умственно отсталые Сказал Путину, что в Украине не запрещено говорить на русском языке, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7417
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тупість шута вражає, абсолютна відсутність когнітивних процесів в макітрі цього арлекіна
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Та сколько можно быть полным дегенератом, шмаркля?!!?
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Бубочка сушит свои труселя после переговоров.
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иди лечись
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це не виліковне
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интересно Меркель и Макрон поясняли ПУ и ЗЕ какой государственный язык в их странах??!!! особенно во Франции я ее драконовскими санкциями увольненирем с работы невозможностью получить вид на жительство без языка пособие и работу.....
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У МЕ и МА нет таких проблем, как у ЗЕ и ПУ.
Поэтому никто никому ничего и не пояснял...
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Дура, он перед всей Европой продемонстрировал что в Украине на русском может изъясняться даже президент. "Защита русскоязычнгых" была главным аргументом и поводом в марте 2014г. для вторжения в Крым и на Донбасс. Мы то здесь знаем что это миф, но таким как например Макрон нужно это демонстрировать.
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Лол, типо ***** не знает. Тупой овощь, зебилы умственно отсталые
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тупість шута вражає, абсолютна відсутність когнітивних процесів в макітрі цього арлекіна
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СКАЖИ НЕТ НАРКОТИКАМ. Да ему пофиг если зе не знал, в Чечне и Грузии тоже было не запрещено говорить и что?
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Nado bylo sprosit u putlera,a kak tam v rosije mozno li govorit na ukrainskom jazyke i jest li v rosiji xot odna skola na ukrainskom jazyke?
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смело однако))))
прям так взял и сказал?
а про оккупированные територии ?
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У зели там повстанцы а крым сам ушёл. Слава зебилам!
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Ты ему ещё забыл рассказать, что у нас НЕ "едят рюських младенцев"!!!
От тыпил, так тыпил.

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Якобы Путин этого не знает.. Да все он с--а знает.. Это лишь повод для агрессии, а тут вот еще паспорта свои массово раздаст и будет тогда уже защищать "граждан РФ", а это уже не язык. ( Все кто получил гражданство РФ начиная с 2014 года должны автоматически лишаться украинского и считаться иностранцами временно пребывающими на территории Украины) Иначе нас ждет что то похуже чем имеем сейчас.
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У нас немає "рускаязичнава насєлєнія"!
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве, воно спотворює суть явища!
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Продовжу.
Держава Україна має опікуватися тим, щоб представники кожного народу, який живе в Українї могли за бажання зберїгати власну нацїональну їдентичнїсть. При цьому українська мова, як державна має бути мовою міжнаціонального спілкування.
Немає ніяких "прав рускаязичних", насправді це привілеї для рускіх!
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В зєпромові є маленький нюанс по Міністру освіти . Переводити всі школи на українську мову для Зє "не на часі" . От так зєбіли . Давайте мантри про сою.
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Надо было сказать шо и фашистов с концлагерями нету. И себя привести в пример - я же не из газовой камеры с тобой толкую ! ))
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про распятого мальчика, снегирей и фашистов тоже ему объяснил? Он-то видать не в курсе...
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Блін, Вовік, - хйуло без тебе все знає, він знає значно більше ніж ти можеш уявити - у нього навть є твоє досьє з аналізами, оффшорами і твоїми прихованими вадами.
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Зе идиот,который оправдывается перед *****...скоро он выступая будет еще и НА Украине говорить
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***** не повинно взагалі цікавити мови в Україні,бо це схоже на жалюгідні виправдовування перед вбивцею і терористом.
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Зеля явно не знаком с выводами Венецианской комиссии! Там еще и венгры до сих пор знатно мокают! Включать дурачка как Петро - уже не получится!
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Это очень хорошо, малорос Зе!ля. А то, что Моника сделала, можешь сделать, чтоп искренность свою доказать?
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Моніка це нове погоняло Лоліти Інкогніто?)))
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А прикинь, все порохнявые такие, вместе с тобой
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В огороде бузина, а в Киеве...ну вы знаете кто.
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Задолбали уже из этими языками.Есть страна Украина,є українстька мова.Залишилось кільки закріпити в Конституції України Закон про ведення всього без виключення діловодства на українській мові.И дать переходной период пять лет та відкрити курси по вивченню української мови та правопису.И тот кро хочет работать в Украине сам начнет изучать украинский язык.А принудительно даже кацапия за столетия не унистожила украинский за то все деловодство велось на русском
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Бобочка, а ти сказав хутіну, що з так званої "конституції днр" українську мову видалили з переліку державних і люб'язно дозволили розмовляти на побутовому рівні?
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Храбрый Янкель. Азухенвей и танки наши быстры...
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А типа Путька этого не знает, а искренне заблуждается. Путька постоянно брешет, а Зе притворяется идиотом, будто этого не понимет. Но идиоты - те, кто за него проголосовал.
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Починайте ранок з провітрювання кімнати і міняйте шкарпетки не рідше разу в 3 місяці.
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Зараз по "Радіо НВ" на 96,00 Мгц іде програма з Романом Безсмертним . Розбирається самміт і його результати . Зєбілам варто послухати . Хоча при відсутності критичного мислення і сліпій вірі в зомбоящика це безнадійно.
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Сказав би простіше - я президент, але не знаю української.
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