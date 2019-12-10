 Сказал Путину, что в Украине не запрещено говорить на русском языке, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он сказал на брифинге по результатам саммита в Париже.
"У нас это все не запрещено, и я это говорил сегодня президенту РФ. И даже сегодня, говоря об этом, я могу продолжить на русском языке", – подчеркнул он.
Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине "пользовалось равными правами".
Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает".
Поэтому никто никому ничего и не пояснял...
прям так взял и сказал?
а про оккупированные територии ?
От тыпил, так тыпил.
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве, воно спотворює суть явища!
Держава Україна має опікуватися тим, щоб представники кожного народу, який живе в Українї могли за бажання зберїгати власну нацїональну їдентичнїсть. При цьому українська мова, як державна має бути мовою міжнаціонального спілкування.
Немає ніяких "прав рускаязичних", насправді це привілеї для рускіх!