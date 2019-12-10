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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Газ (9225) Донбасс (20171) Климкин (2318) нормандская четверка (989)

 Пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно, - Климкин

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает результаты "нормандских переговоров" настолько прогнозируемыми, что это вызывает тревогу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что "пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно".

"Мы живем "сегодня", а в РФ стратегия не на один шаг", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не знаю, кто кого, пока что - ничья, - Зеленский о результатах "нормандского саммита"

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

  • разведение войск в трех районах до марта 2020 года;
  • обмен пленных до конца 2019 год;
  • полное прекращение огня до конца 2019 год;
  • продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;
  • расширение мандата СММ ОБСЕ;
  • следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились:

  • проведение местных выборов на Донбассе;
  • восстановление Украиной контроля над границей;
  • транзит газа.

Пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164442
 
   
 Топ комментарии
 
Зеля наживается на войне, а ещё кочет увеличить торговлю на крови.
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Реакція Клімкіна настільки прогнозована, як і переписання бізнесу Порошенком на синка. Стає дуже тривожно за його, Клімкіна, психічне здоров'я.
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А у нас эйфория, типа пусть не договорился, но красных линий не пересек! Очнитесь Путин сделал клоуна при поддержке Макрона и Меркель! Обоснование снятия санкций есть! Дякуемо!
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Иди лесом. Ты же отдельно от стремлений Украины.
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Клімкіне, та радій що бодай сьогодні не здали Україну. А завтра далі будемо боротися.
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Обидно, да, Климкин?
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На пресухє Зеля називав ***** владіміром владіміровічем і запрошував роспропагандонів в Україну.
(C)
@ihor108

🤔
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Зедебилы как те блондинки показали новую тряпку у Париже и ВАУ!!!
так их кумир ЗЕ... увидеть Париж и сдохнуть где то в Мухозасранске...
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Зеля наживается на войне, а ещё кочет увеличить торговлю на крови.
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иванушка дурачек, зятьку привет передай!!!
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Паша если тебе тревожно,иди съешь Рошенку!
Попустит.
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Зі всього цього "формату" головна новина що ***** в туалет ходив у супроводі шести охоронців.
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Иметь тестя врага ,тоже было тревожно ))
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Санитары! Внмание! Игорёк снова руки развязал и до клавы дотянулся!
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Сбитым летчикам не сидится.
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Естественно что этому рускому тревожно. Основной его задачей на посту министра было обеспечение бесперебойной работы по транзита руского газа. А сейчас Зеленский демонстративно отказался обсуждать эту тематику. Вот руским и климкину тревожно.
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лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Пока все настолько прогнозируемо и по Донбассу, и по газу, что становится очень тревожно, - Климкин - Цензор.НЕТ 2487
покажите фото как Зеленский жмёт руку кому то из этих папуасов
чиста интересно, было вчера такое?)
или он просто не торговый партнер?)
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Фото 2005 року. А ти колись жовтенятком був, і що?
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Поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2976
тримай Андрiйко
нi, не був
а ти?
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Специально для рукопожатий с Путиным, для Порошенко была изготовлена искусственная рука.(новая методичка порохобота)
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красавчик порошенко
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глыба)
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О чем вы думали, зная о любви путлера к многоходовочкам, когда кума путлера впустили вновь в высокую политику Украины , когда позволили ему скупать топовые украинские сми ?

Теперь же цена газа видите ли их напугала. Зная *****, можно сделать контракты, к которым никто не подкопается, и пусть продаёт своё гас. Они ж и есть сырьевой придаток. По-любому, мы покупаем их газ через посредников. Биться за транзит, но не покупать газ, это как-то непонятно.

Просто цена газа должна быть ценой без всяких подковерных условий. Если нет- то естественно пусть идёт лесом
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Климкин то к газу каким боком вообще?
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Скорее всего скидка на газ 25% может идти в обмен на поставку воды в Крым.
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Знижка у 25 відсотків від ціни Рф означає ціну вищу від спотових на 25%. Поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно, - Клімкін - Цензор.НЕТ 1557
Ну а плата за цю знижку може бути й вода у крим а може й змін до конституції. Є варіянти, як то кажуть.
Овоч он, за 20% на 20 років москалів в криму харківську змову підписав. Що блаЗєнь учудить - навіть богові невідомо.
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"Знижка" значить лише виключення навару "бариг на трубі", а спотові ціни ЄС дуже змінні і їх застосування до ціноутворення коли є 2/3 місцевого видобутку безпідставне.
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"Знижка" значить лише виключення навару "бариг на трубі",
От, от оті 25% від спотових, .
спотові ціни ЄС дуже змінні і їх застосування до ціноутворення коли є 2/3 місцевого видобутку безпідставне.
Ви ціну з собівартістю не плутайте. А якщо таки не наплутали, то нагадаю ціна - це компроміс між продавцем (є, хочу) і покупцем(треба, можу). Отже, якими б змінними не були спотові ціни, вони [ціни] можуть і є підставами для для ціноутворення місцевого видобутку, транспортування . Інша справа, якщо спотові ціни - єдина підстава для ціноутворення.
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Це за умов 1. є конкурентний ринок 2. влада його по цінам не захищає, наприклад вивізним митом. В нас таких умов немає, майже 80% укр.видобутку контролює т.зв. "національна компанія"
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і доречі вихідний тариф ГТС високий хоч і не загороджувальний
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Ні, шановний це умови ринку. А от ринок може бути вільним або регульованим державою, конкурентною або монопольним (в обидва боки, до речі).
А т.зв. "національна компанія" все одно є комерційною організацією, головною ціллю якої є отримання найбільшого прибутку (у чию кишеню йде прибуток - окрема розмова), а не забезпечення халяви споживачам.
Щодо мит, то не пхайте все до купи. Мита чи акцизів на газ немає, чи я щось пропустив?

І доки совкове "хочу дешевше ..." не зміниться на ринкове "хочу отримувати стільки, аби ..." так і залишатимемось в "за копійку все віддам".
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Поки будете думати лише про свої доходи, і не звертати уваги на зловживання тих, хто у вас їх віджимає в різний спосіб - купівельна спроможність та рівень життя залишатимуться низькими.
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Ви часом не зебобіків? Навіщо знову все до купи сипите.
Зловживання - це одна справа, а купівельна спроможність та рівень життя - зовсім інша. Хоча, й вирішується одним засобом - вимоги підтверджені силою. Тільки й того, що за зловживаннями до влади, а за купівельною спроможністю та рівнем життя до роботодавця.
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А роботодавець енергопобори баригам-монополістам не сплачує?
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А тебе непокоїть що і кому сплачує роботодавець?
До речі, є факти про таку сплату? Я працюю в комуненерго (економічний блок), ні про які енергопобори не чув, хоча взаємні судові позови - звичайна постійна нудна робота.
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якщо років через 20 укранцям вистачить клепки зрозуміти, що формула суспільного договору "ви трохи більше заробите, а ми більше вкрадем" - це шлях в нікуди, то може в бік Європи почнеться рух, а поки "маємо те що маємо"
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позиции россии по газу сейчас очень уязвимы. Газпрому украинский транзит нужен гораздо больше чем Украине, поэтоуму - просто не подаваться истерике и даваить русскую сволочь! Если путин не заплатит 3 миллиарда сейчас, он, с большой долей вероятности, заплатит 30 ярдов завтра!
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Реакція Клімкіна настільки прогнозована, як і переписання бізнесу Порошенком на синка. Стає дуже тривожно за його, Клімкіна, психічне здоров'я.
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Климкин начал газовать. Хорошо что не задом.
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Видно переписування майна ще в процесі,якщо служаки такі активні в пресі...(с).
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О, еще одно порохнявое выползло. Ты с барыгой этот "прогноз" еще в 2015-ом заложил.
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А у нас эйфория, типа пусть не договорился, но красных линий не пересек! Очнитесь Путин сделал клоуна при поддержке Макрона и Меркель! Обоснование снятия санкций есть! Дякуемо!
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Ейфорія у зебобіків, а в решти ще не прийшло осмислення результату, лише констатація "червоні лінії не перетнув".
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Главное, что не было очень тревожно три года назад, когда понаподписывали такого, от чего путлер в восторге был, есть и, не дай бог, и завтра будет. Петя подписывает - зеля разгребает, петя - по митингам, зеля разгребает, петя - мир за две недели, зеля - в Нормандии разгребает, то, что три года был замороженный конфликт, а петя не мычал, не телился. Петя -патриот и великий дипломат, зеля - предатель. Отака история, порохоботы.
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в любой непонятной ситуации обвиняй Порошенко )))))
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Возможно это и верно. Но только мы в роли если не "заложника" , то слабой стороны. И от этого ни куда к сожалению не деться. Хотя это не означает что нужно не до конца отстаивать интересы Украины. Хотя понятно что давить будут и с Востока и с Запада. Но такая наша доля, в таком вот месте случилось быть Украине, на границе между Ордой и Европой.
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Да, в Англии такая доля, или откелява вы вещаете?
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Майдан допустил очень серьезную ошибку, которая в будущем очень дорого обойдется стране...... Майдан не уничтожил олигархов, а сразу пошел воевать на Донбасс......

Украинские олигархи - это самые главные коллаборанты интересов Украины, ее государственности, потому что очень зависимы от экономических связей и дешевого сырья из России..... Сначало мы видели олигарха Порошенка, у которого были попытки договорится с русскими, но под давлением общества он не решался идти на серьезные уступки России... Сейчас олигархи нам подсунули портянку Коломойского - Зелинского... который втихаря будет сливать Украину русским.... даже не сомневаюсь в этом....

Так что.... как не прескорбно это признавать, но Майдан пошел в минус стране..... к сожелению....
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Звідки те оту мантру витяг? (перші 2 речення) З якої методички?

Дм де й висновок?

Втім країна в кожного своя. В когось Україна, а когось хохляндія, малоросія, УРСР.... Відповідно, якщо Україні на користь, то решті країн, на тій же території - ні.
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Дивися... пояснюю на палцях.... Була Грузія, революція троянд, був прозахідний Саакашвілі, реальна боротьба з корупцією.... потім була війна, втрата територій, далі був ОЛІГАРХ ІВАНІШВІЛІ(російський олігарх ІВАНІШВІЛІ), який завязаний на Росії та її ресурсах..... З приходом ІВАНІШВІЛІ одразу наступило потепління у відносинах з Росією, про окуповані Абхазію і Осетію всі вже забули..... постійно мітинги, невдоволення народу, палатки в Тбілісі... НАТО і ЄС грузинам не світить.....Повний відкат того, що робив Саакашвілі... Дойшло до того, що якісь заїзджі москалі всілися в крісло спікера парламенту Грузії, що збурило грузинів... Приклад Грузії - це раз!!!
Молдова з олігархом Плохатнюком.... Придністровья, конфлікт... проросійський Додон, деякі міста Молдови відкрито сепарують і бажають приєднатися до Румунії..... Зараз ніхто навіть не розуміє, що в цій Молдові відбувається....

Україна, спочатку з олігархом Порошенко, а тепер з портянкою Коломойші, йде шляхом МОЛДОВИ і ГРУЗІЇ, це ж очевидно..... Були би у Польщі, Литві, Латвії, Естонії чи Чехії такі олігархи, які завязані на дешевій сировині з Росіїї.... Вони би йшли тим же шляхом, що і Україна, Грузія та Молдова.... і не були би зараз у НАТО та ЄС, не жили б зараз у нормальних країнах!!!! Поляки, прибалти на порядок розумнішими виявилися за українців, що не допустила у себе такого явища, як ОЛІГАРХАТ..... Тому Грузія, Молдова, Україна - найбініші країни Європи.... А Польща процвітає....
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Тревожный толстозадый кабанчик.....
У всей подоботской срани тревожное состояние. Сывочёлый кнур на столько тревожен, что на родычей все активы переписывает, полагая своим свинячим мозгом что это их спасёт)) Поки все настільки прогнозовано і щодо Донбасу, і щодо газу, що стає дуже тривожно, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5268
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узнаю петиных "министров" - как оторвали от корыта им стало "тревожно"...
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Як на мене, то, єдине, що вірно сказав клімкінд: "Мы живем "сегодня", а в РФ стратегия не на один шаг". В мене є дуже велика підозра, що не просто так путінд нав'язав нам у "нормандському форматі"(??!!) газове питання. Тут, я вважаю, його велика перемога, і поразка України, нажаль. Чому? А тому, що знову сідаємо на російську газову голку та отримаємо новий етап гібрідної війни на виснаження та шантажу. Дивіться, як ця расєянська потвора зіграла. Вони, типу, підпишуть контракт на транзит, більш, ніж на рік (але, на скільки, невідомо), і можна буде понизити ціну на 25% (але не факт). Буцімто - перемога! А, тепер, головне, за ці "заманухі" зеля твердо пообіцяв, що 3 млрд. доларів боргу (за рішенням суду), росія віддасть газом, а, далі, Україна припинить судові процеси по газу, по яким Україна на 200% виграла б і отримала мінімум ще стягнень з рашки лярдів на 10. Ще! Вангую, що біс криється ще у тому, що зеля дав обіцянки путінду, що в ці 3 млрд, увійде компесація рашкє за поставлений вже газ на окуповані території за п'ять років війни, а це, якраз і буде десь 3 млрд доларів, а може і більше. Ось така "перемога"... Побачимо, як будуть розгортатися події, але залишаються дуже нехороші передчуття.Источник: https://censor.net.ua/n3164442
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Кто-то хочет тут Петю обсуждать, а не возможную сдачу интересов Украины. Кому это выгодно? Правильно врагу. Если враг тебя хвалит, значит, ты что-то сделал не так. Согласно СМИ Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей.
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Ця аксіома не піддається вивченню позеленілими.
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Зе-боты забегали по комментариям и страшно радуются, что прямой зрады не произошло.) А как ей произойти, когда у тебя под зданием дежурят злые дядьки в палатке и есть четко обозначенная поддержка этого дежурства со стороны трех парламентских фракций?.. Зеленые страшно гордятся, что их "лидер" не уступил. А у меня вопрос: для чего тогда мы четыре месяца перед этим молчали и уступали?.. Для самопрезентации Зеленского как «неуступчивого лидера»? И/или для прикрытия договорняка по газу?.. Что это за пункт про "...имплементацию "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство"?.. Резюме:
1. Я как не верил, так и не верю Зеленскому, его политической силе и Офису. Пока не заявят прямо, в чем, на их взгляд, заключаются долгосрочные цели РФ в отношении Украины, говорить о них иное нет смысла. 2. Как ход для поддержания имиджа государственника и прикрытия возможных негласных договоренностей мероприятие было проведено зелеными весьма удачно, мы пока не знаем, что эти твари негласно согласовали с путиным. 3. Растянутая зрада не перестает быть зрадой. Внимательно смотрим за газом и этой самой имплементацией этой самой формулы в наше законодательство. В Украине ничего скрыть не удается. 4. Спасибо Руху "Ні капітуляції" и парламентской оппозиции. Вы уже не допустили пересечения красных линий, надеюсь, что ваше давление на зеленых и контроль над их действиями не ослабнет. 5. Война не прекратится. Только в ночь переговоров погибло трое наших солдат. Кто же, кто же теперь наживается на ней?
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пошел на йух..Клмкин и вся порохоботская банда..сами подписали минск..подлизали Штаймаеру и теперь оруи все пропало...пороха на нары давно пора вместе со справкой парубийка
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Зєбіли поясніть чи ідуть 3 млрд. Стокгольма на погашення оплати за газ спожитий і споживаний ОРДЛОСОС ? В них ціна газу для побутових потреб в 10 разів менша ніж в Україні . Зєбіли це ми оплачуємо різницю в ціні на газ , для тих хто ходив на референдуми та вбивав і вбиває наших воїнів . Сівохи ви зєбіли 73% .
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Ніякі мільярди нікуди не ідуть, адже путєн відмовляється їх сплачувати.
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Климкин встревожился за свою репутацию .... еще вчера он был дипломатом, а уже сегодня стал пустобрехом и балаболом
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Хуъло доволен = значит зрада состоялась. Все остальное = бла бла для пассажиров
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