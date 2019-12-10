 Вопрос транзита газа через Украину был разблокирован. $3 млрд, которые выиграли у РФ в арбитраже, мы готовы взять газом, - Зеленский

Об этом заявил в ночь на 10 декабря в Париже на совместной пресс-конференции лидеров "Нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".



"Мы не обсуждали вопросы транзита газа на четырехсторонней встрече, на двусторонней встрече с президентом Российской Федерации мы говорили об этом. Но я впервые такое видел, у меня небольшая практика, когда называют двусторонней встречей, а у нас там по семь человек было с каждой стороны. Мы обсудили этот вопрос, начали. Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будут обсуждать возможность [поставок газа], формат, объем, цену, детали договора о транзите газа. Это очень важно для всех: и для Украины, и для энергетической безопасности Европы. Думаю, там у нас очень неплохие шаги", – сказал Зеленский.

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На отдельном брифинге для журналистов глава государства уточнил, что он и президент России Владимир Путин потратили много времени на встрече тет-а-тет на газовый вопрос.



Зеленский рассказал, что на встрече присутствовали исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.



"Я уверен, что у нас больше шансов его [транзитный контракт] подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители во время нескольких предыдущих очень сложных встреч, которые были принципиально без ответов… Тут я сейчас вижу, что говорится о контракте не на один год – все сняли это с обсуждения. А говорится о каком-то количестве лет... Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе – это 10 лет. Замечу, что российская сторона настаивала на одном годе, а мы настаивали на 10. Я думаю, что мы что-то найдем посередине, мне так кажется", – заявил Зеленский.



Он добавил, что Украина и Россия обсудили возврат средств по Стокгольмскому арбитражу.

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"В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти, потому что нам нужно. Why not… Я думаю, у нас все будет хорошо", – добавил президент Украины.