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 Политика Украины
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 Вопрос транзита газа через Украину был разблокирован. $3 млрд, которые выиграли у РФ в арбитраже, мы готовы взять газом, - Зеленский

Вопрос транзита газа через украинскую территорию был разблокирован.

Об этом заявил в ночь на 10 декабря в Париже на совместной пресс-конференции лидеров "Нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Мы не обсуждали вопросы транзита газа на четырехсторонней встрече, на двусторонней встрече с президентом Российской Федерации мы говорили об этом. Но я впервые такое видел, у меня небольшая практика, когда называют двусторонней встречей, а у нас там по семь человек было с каждой стороны. Мы обсудили этот вопрос, начали. Мне кажется, что этот вопрос мы разблокировали. И уже на уровне советников сейчас будут обсуждать возможность [поставок газа], формат, объем, цену, детали договора о транзите газа. Это очень важно для всех: и для Украины, и для энергетической безопасности Европы. Думаю, там у нас очень неплохие шаги", – сказал Зеленский.

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На отдельном брифинге для журналистов глава государства уточнил, что он и президент России Владимир Путин потратили много времени на встрече тет-а-тет на газовый вопрос.

Зеленский рассказал, что на встрече присутствовали исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

"Я уверен, что у нас больше шансов его [транзитный контракт] подписать с лучшими условиями, чем до этого обсуждали наши представители во время нескольких предыдущих очень сложных встреч, которые были принципиально без ответов… Тут я сейчас вижу, что говорится о контракте не на один год – все сняли это с обсуждения. А говорится о каком-то количестве лет... Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе – это 10 лет. Замечу, что российская сторона настаивала на одном годе, а мы настаивали на 10. Я думаю, что мы что-то найдем посередине, мне так кажется", – заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина и Россия обсудили возврат средств по Стокгольмскому арбитражу.

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"В принципе, мы сняли вопрос о $3 млрд, которые мы выиграли. Наша позиция проста – мы готовы взять газом. Это компромисс, на который мы готовы идти, потому что нам нужно. Why not… Я думаю, у нас все будет хорошо", – добавил президент Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3164441
 
 
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Ну вот а говорили что подарят 3 лярда русне
Никто ничего не дарит
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Молодец! Правда, порошенкоботы на гамно исходят... зрады нет...
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То було відомо,шо Ху"ло приїхав виключно по газовому питанню,все інше його зараз не цікавить.
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головна теза: "ми готові взяти"
а таке враження, що вже взяли..
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Если не деньгами,то должно быть дешевле вполовину.
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ЗЕ, садишься на рузьку "газовую иглу"?

Деньгами брать!
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Правильное решение. Все равно покупки российский газ. Зачем платить больше? Все Оры насчёт того, что не покупаем газ у РФ блеф.
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Вопрос транзита газа через Украину был разблокирован. $3 млрд, которые выиграли у РФ в арбитраже, мы готовы взять газом...пердячім або мінєтом від *****
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Идиот наркоман. Мы шестой год не берем у них газ. Опять на газовую иглу подсаживает.
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