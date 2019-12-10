 Русскоязычное население по всей Украине должно пользоваться равными правами, - Путин о закрытии русскоязычных школ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил на пресс-конференции в Париже по итогам "нормандской встречи".
В частности Путина возмутило то, что с 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. А школы с языками нацменьшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года.
"Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Со следующего года все русскоязычные школы переводятся на украинский язык. Насколько мне известно, представители других школ: венгерские, румынские, польские, только с 2023 года. Вроде венгров в Украине не больше, чем русскоязычных", - сказал президент РФ.
Он добавил, что надеется - это вопрос, так же, как и другие нерешенные проблемы, будут в центре внимания "Нормандской четверки".
Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает".
2. русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине "пользовалось равными правами". Сколько украиноязычных школ в ОРДЛО? Сколько украиноязычных школ в России?
Жодної.
А скільки там мешкає етнічних українців?
Отож.
Тому, жалюгідна потвора, зі своїми порадами, - нах "за порєбрік"!
Что не так?
Плюс додатковими: перехадить улиці на красньій свет, запльівать за буйки, стоять поц стрелой и запивать минт колой".
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве!
Звертаюсь до всіх українців які послуговуються в побуті росіскою мовою - вам подобається бути під захистом пуйла ?
Ви його паства його нарід.
І він на ламбвсі відстоює ваші росіскомовні права.
"Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков. Чтобы холопы не разбежались и не стали знать больше чем положено холопам. Изучение иностранных языков в школах РФ меняет мировоззрение и не способствует распространению русской культуры. об этом заявил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло и предложил вместо изучения английского языка увеличить количество часов для уроков патриотизма , труда, физкультуры и русского языка.
"Английский язык ставит мировозрение. Мы выращиваем англичан... Детей наших сегодня учат с первого класса. Язык - это первое оружие массового поражения, которое было привнесено в 90-е годы... Начинаешь выяснять зачем нужен человеку из Тамбова английский язык - у меня был как-то такой звонок, - женщина говорит, мол 21 век иностранный нужно знать. Я ее спрашиваю: "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Вы выезжали за границу? - "Один раз. В Турцию", - "Скажите, зачем вам английский язык?" " - рассказал Пожигайло.