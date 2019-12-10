 Русскоязычное население по всей Украине должно пользоваться равными правами, - Путин о закрытии русскоязычных школ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил на пресс-конференции в Париже по итогам "нормандской встречи".

В частности Путина возмутило то, что с 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. А школы с языками нацменьшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года.

"Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Со следующего года все русскоязычные школы переводятся на украинский язык. Насколько мне известно, представители других школ: венгерские, румынские, польские, только с 2023 года. Вроде венгров в Украине не больше, чем русскоязычных", - сказал президент РФ.

Он добавил, что надеется - это вопрос, так же, как и другие нерешенные проблемы, будут в центре внимания "Нормандской четверки".

Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает".

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