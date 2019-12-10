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 Политика Украины
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 Русскоязычное население по всей Украине должно пользоваться равными правами, - Путин о закрытии русскоязычных школ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине "пользовалось равными правами".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом он заявил на пресс-конференции в Париже по итогам "нормандской встречи".

В частности Путина возмутило то, что с 2020 года русскоязычные школы переходят на украинский язык обучения. А школы с языками нацменьшинств, которые принадлежат к языкам Евросоюза, - с сентября 2023 года.

"Мы хотим, чтобы русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине пользовалось равными демократическими правами. Со следующего года все русскоязычные школы переводятся на украинский язык. Насколько мне известно, представители других школ: венгерские, румынские, польские, только с 2023 года. Вроде венгров в Украине не больше, чем русскоязычных", - сказал президент РФ.

Он добавил, что надеется - это вопрос, так же, как и другие нерешенные проблемы, будут в центре внимания "Нормандской четверки".

Напомним, ранее министр образования Украины Анна Новосад заявила, что с сентября 2020 все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Вы знаете, что вопросы языка, образования очень расшатывают общество. Я бы так не делал, как она делает".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Славянске отказались от обучения детей в школе на русском языке, - горсовет

Источник: https://censor.net.ua/n3164440
 
 
 Топ комментарии
 
А где я могу изучать украинский язык в Нароссии? На великих просторах 0 украинских школ. Владимир Владимирович Путин иди на йух!
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А може нехай Ху№ло забере собі,тих російськоязиких?
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Пуйло - почитай сайт Цензор Нет. 70% пише російською, після 28 років Незалежності. Утиснення російської мови...
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А шляпу на воронк тебе хан на москве Русскоязычное население по всей Украине должно пользоваться равными правами, - Путин о закрытии русскоязычных школ в Украине - Цензор.НЕТ 5978
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А може нехай Ху№ло забере собі,тих російськоязиких?
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Він то забрав би, та ті не їдуть, до себе звуть. Невже забув "Путин приди!"
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Пуйло - почитай сайт Цензор Нет. 70% пише російською, після 28 років Незалежності. Утиснення російської мови...
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І це дуже погано! Тому він це і використовує. А було б на впаки, то і ситуація була б зовсім іншою. То ж мої рюскагаванящіє, давайте задумаємося та зробимо правильні висновки і почнемо говорити українською соловїною мовою, а не "разгаваривать".
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я давно предлагаю перейти на украинский с написанием латиницей - для кацапов это полная утрата информационного воздействия на украинцев в нете
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шо опять русскоязычных защищать будет. Уже донбасс защитил дебил мля
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А где я могу изучать украинский язык в Нароссии? На великих просторах 0 украинских школ. Владимир Владимирович Путин иди на йух!
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я смотрю уйло доволен результатми встречи .. теперь ему окончательно понятно что зепрез тупой и управляемый.
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Пусть начинат открывать украинские школы на РФ !
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когда на России будут украиноязычные школы -начнешь тявкать....
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1. ПТН ПНХ!

2. русскоязычное население не только на Донбассе, но и по всей Украине "пользовалось равными правами". Сколько украиноязычных школ в ОРДЛО? Сколько украиноязычных школ в России?
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Украинцы в РФ едут не учиться, а деньги зарабатывать.
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а що там у кацяпів з українською мовою...?
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зараз вофка усе нам разповість, про що домовились і хто кого переграв. а то наш щось про нічию толдичить.
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*****, а скільки українських шкіл на лаптестані?
Жодної.
А скільки там мешкає етнічних українців?
Отож.
Тому, жалюгідна потвора, зі своїми порадами, - нах "за порєбрік"!
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Зачем КУМОВСКОМУ государству Украина растить русскоязычных предателей, московско ордынское КУМОВСТВО разъедает государство Украину изнутри, как вы думаете куда побежит от правосудия русскоговорящий коррупционер? Правильно в Московию ,где продаст Украину с потрахами и поселеться в одной из колоний Московии, Московии тоже не интересно держать возле себя предателей.
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чимадан вакзал расея - азиатская старана
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Порошенко всего лишь отменил царские указы о запрете использования украинского языка украинцами...
Что не так?
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Вони й так мають рівні права... А скільки в фєдєрастії українських шкіл???
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>>равными правами<<
Плюс додатковими: перехадить улиці на красньій свет, запльівать за буйки, стоять поц стрелой и запивать минт колой".
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Почему украинские церкви в Крыму грабят ? Почему школы закрывают ? - И наконец...Кто нибудь из официальных,может это ему под нос сказать ?
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У нас немає "рускаязичнава насєлєнія"!
У нас є українці, частина з яких, через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, української, рос. мову.
Є білоруси, молдавани, поляки, румуни, угорці, вірмени, татари, грузини, узбеки, китайці навіть, які через обставини створені в часи імперії та СРСР вимушено почали використовувати замість своєї рідної, рос. мову.
І є рускіє.
Це різні люди, з різними потребами у мовно-культурній царини і штучно заганяти їх у псевдоспільноту є ФСБшна технологія по розколу українського суспільсьва.
Вживлення у український лексикон слівця "рускаязичниц" є мабуть найвдалішою операцією ФСБ.
І наші ідіоти його підхопили, не задумуючись, що слово це - фальшиве! Русскоязычное население по всей Украине должно пользоваться равными правами, - Путин о закрытии русскоязычных школ - Цензор.НЕТ 6095
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***** хоть одну украинскую открой!!!А то только библиотеки закрывает!!!
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)(уйло, во-первых, пшлонах, во-вторык, открой украинские школы для украинцев запоребриком.
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Нехай дбає про росіскомовних на кацапії.
Звертаюсь до всіх українців які послуговуються в побуті росіскою мовою - вам подобається бути під захистом пуйла ?
Ви його паства його нарід.
І він на ламбвсі відстоює ваші росіскомовні права.
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сразу после открытия первых ста украинских школ на масквабадщине можно рассмотреть эту заяву..
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Русскоязычное население сегодня имеет прав в Украине значительно больше, чем в самой России. В Украине все население может свободно выражать свои мысли, собираться и выражать недовольство властям, критиковать их. Чего не скажешь о самой России. Только за участие в митингах могут избить, арестовать, посадить. Поэтому Путину следует брать пример с Украины
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Дерусифікація, знеросійщення - процес чи державна політика у різних державах чи певних їхніх частинах, спрямовані на відновлення автохтонними народами (переважно титульною нацією) ознак національної ідентичності: мови, культури, історичної пам'яті, втрачених унаслідок русифікації.
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люди,родившиеся и выросшие в Украине,и не понимающие мову,как правило состоят на спецучете в психоневрологических диспансерах с диагнозом "слабоумие"..
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эти , коцетраптивы , свой язык всему миру навязывают

"Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Зачем вам английский?" - член Общественной палаты РФ Пожигайло предлагает запретить изучение иностранных языков. Чтобы холопы не разбежались и не стали знать больше чем положено холопам. Изучение иностранных языков в школах РФ меняет мировоззрение и не способствует распространению русской культуры. об этом заявил член Общественной палаты РФ Павел Пожигайло и предложил вместо изучения английского языка увеличить количество часов для уроков патриотизма , труда, физкультуры и русского языка.
"Английский язык ставит мировозрение. Мы выращиваем англичан... Детей наших сегодня учат с первого класса. Язык - это первое оружие массового поражения, которое было привнесено в 90-е годы... Начинаешь выяснять зачем нужен человеку из Тамбова английский язык - у меня был как-то такой звонок, - женщина говорит, мол 21 век иностранный нужно знать. Я ее спрашиваю: "Женщина, вы с Тамбова, муж с Тамбова и дети с Тамбова! Вы выезжали за границу? - "Один раз. В Турцию", - "Скажите, зачем вам английский язык?" " - рассказал Пожигайло.
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Я помню когда кацапские фашисты закрыли единственный украинский центр в мокше и изъяли детский журнал Барвинок, в котором были "нацистские" материалы - Гимн Украины, Тризуб и жовто-блакитний прапор.
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