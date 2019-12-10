 Зеленский: Некоторые акции протеста в Украине могут давать дополнительные козыри и аргументы России на переговорах

Об этом сказал Зеленский на брифинге для украинских СМИ в ночь на вторник после нормандского саммита в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Например, сегодня (9 декабря. - Ред.), когда я говорил, что вы же видите, какой радикализм? У нас нормальные люди, все нормально. То есть это не аргумент уже. Никто никому ничем не угрожает", - сказал он.
Зеленский отметил, что российская сторона как раз приводит подобные аргументы на переговорах.
"Это очень непростой диалог с очень непростыми людьми. И мне кажется, что такие акции, хотя если хотят, то пусть собираются, но они только козырь и аргумент, и точно не для нас, которым пользовался президент Российской Федерации", - подчеркнул президент Украины.
Как известно, накануне нормандского саммита в Париже в Киеве прошел ряд акций против возможной "капитуляции" Зеленского и уступкой украинских интересов.
зепрез больше похож на ручного пуделька пукина
"Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, текущую воду и на то как трещат пердаки порохоботов". (с)
покажи мне точно такую, только с Зеленским
Поэтому не сцы. Идем в Европу и в НАТО. Не гравится - Ростов ждет тебя!
Вона буде, коли полонені будуть в Україні, дома.
Другі розповідають про здачу України. Коли усе лишилося, як було.
Порохоботи так хочуть поразки, що скоро триколори кацапські самі почнуть розвішувати.
Акції протесту заважають тобі зраджувати країну? Дивися, аби акції протесту не перетворилися на акції непокори. Вони вже не будуть ремейком 2013-го. Тримай це у своїх мізках, або на лобі запиши.