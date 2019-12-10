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 Политика Украины
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Все про:акция (1988) Зеленский (3917) Путин (25234) Россия (74503) нормандская четверка (905)

 Зеленский: Некоторые акции протеста в Украине могут давать дополнительные козыри и аргументы России на переговорах

Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые протестные акции в Украине могут давать российской стороне дополнительные аргументы, в том числе на переговорах в "нормандском формате".

Об этом сказал Зеленский на брифинге для украинских СМИ в ночь на вторник после нормандского саммита в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Например, сегодня (9 декабря. - Ред.), когда я говорил, что вы же видите, какой радикализм? У нас нормальные люди, все нормально. То есть это не аргумент уже. Никто никому ничем не угрожает", - сказал он.

Зеленский отметил, что российская сторона как раз приводит подобные аргументы на переговорах.

"Это очень непростой диалог с очень непростыми людьми. И мне кажется, что такие акции, хотя если хотят, то пусть собираются, но они только козырь и аргумент, и точно не для нас, которым пользовался президент Российской Федерации", - подчеркнул президент Украины.

Как известно, накануне нормандского саммита в Париже в Киеве прошел ряд акций против возможной "капитуляции" Зеленского и уступкой украинских интересов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска"

Источник: https://censor.net.ua/n3164438
 
 
 Топ комментарии
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навпаки, акції проти капітуляції дають саме тобі вагомий аргумент в перемовах з ******: от бачиш, а народ проти!
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Цей аргумент використав хитрий Лука, коли дозволив мітинги в Мінську.
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лука не тільки хитрий, він ще й розумний, на відміну від пупочки))
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Походу зепрез дупля не отстреливает что такое радикализм .. если радикализм это крайняя приверженность патриотическим взглядам - то я такой же ..

зепрез больше похож на ручного пуделька пукина
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Моника вышла на панель и торгует Украиной Спасибо жителям 🐑🐏43%и не только Донбасса
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Да нет,это оно про 120 человек на митинге в поддержку Бубочки.Даже свезти бюджетников толком не смогли
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Какие же это дало козыри *****? Он похвастался Зеле, что на паРашке всех бы давно свинтили и упаковали, а у вас бардак и биндеры?
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Паганому пісюністу і піаніно грати заважає 😁
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Неправильная думка. Акции в Украине показывают, что договорняки не пройдут. И президент уполномочен народом отстаивать исключительно интересы Украины. И то что РФ является агрессором, оккупантом, а Путин преступником - и у президента не должно быть ни каких иллюзий по этому поводу.
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Акции протеста могут быть в двух случаях. - Как титушки олигархии и как недовольство людей. - Ты же не разгромил олигархов ? И не дал людям чего те хотят. Против тебя - все ! ))
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Проплаченные соевым мародером фестивали показали, что никакой поддержки у большинства украинцев они не имеют. Обьективно все эти шабаши играют на руку *****!
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На самом деле сцыт соевый мародер, сцыт оказаться на нарах, поэтому и проплачивает все эти шапито
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Запаребрік завжди перекине все з ніг на голову.
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Зеленский: Некоторые акции протеста в Украине могут давать дополнительные козыри и аргументы России на переговорах - Цензор.НЕТ 4631
"Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, текущую воду и на то как трещат пердаки порохоботов". (с)
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Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах - Цензор.НЕТ 6854
покажи мне точно такую, только с Зеленским Зеленський: Деякі акції протесту в Україні можуть давати додаткові козирі й аргументи Росії на переговорах - Цензор.НЕТ 898
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А это тут причем? Скунс тебе дали что копипастить , а куда вставлять не рассказали? 😀
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Он так же туп ,как и его 🤢🐸🤡🐒💩членограй
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Шо,аваков вже намордники приготував?
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Ага например оранжевые жилетки бени штормящие Нацбанк. Еше как могут
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ЗЕ, эти акции показывают тебе, что тебе не простят сдачу Украины.

Поэтому не сцы. Идем в Европу и в НАТО. Не гравится - Ростов ждет тебя!
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Одні сьогодні розповідають про перемогу.
Вона буде, коли полонені будуть в Україні, дома.
Другі розповідають про здачу України. Коли усе лишилося, як було.
Порохоботи так хочуть поразки, що скоро триколори кацапські самі почнуть розвішувати.
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Ага, чули вже "А то Путін нападе".
Акції протесту заважають тобі зраджувати країну? Дивися, аби акції протесту не перетворилися на акції непокори. Вони вже не будуть ремейком 2013-го. Тримай це у своїх мізках, або на лобі запиши.
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Наркоман,що з нього візьмеш крім аналізів
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Протестные акции наоборот усиливают позиции на переговорах.Проблема в том, что не хватило ума этим воспользоваться.
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