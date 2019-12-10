 Миссия ОБСЕ должна получить разрешение на ночное наблюдение на Донбассе, - Меркель

О такой договоренности заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита "нормандской четверки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"Мандат ОБСЕ должен быть расширен, они должны наблюдать не только днем, но и ночью, а также 7 дней в неделю", - заявила она
Канцлер не уточнила, когда именно может быть принято такое решение.
Вместе с тем президент Зеленский подтвердил достижение такой договоренности.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":
- разведение войск в трех районах до марта 2020 года;
- обмен пленных до конца 2019 год;
- полное прекращение огня до конца 2019 год;
- продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;
- расширение мандата СММ ОБСЕ;
- следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.
О чем не договорились:
- проведение местных выборов на Донбассе;
- восстановление Украиной контроля над границей;
- транзит газа.
Вместе с тем президент Зеленский подтвердил достижение такой договоренности."
Источник: https://censor.net.ua/n3164436
С кем он договорился?
Мне тут несколько лет писали, что после выборов сразу переобуюсь.
Где доказательства моего флюгеризма?
10.12.2019 09:42
Пока прогресс то что об этом договорились
Договоренности на данный момент НЕТ.
И в тексте договоренностей, ночью опубликованных, она есть
Источник: https://censor.net.ua/n3164436
После дождичка в четверг?
Но принципиальная договорённость есть, и это хорошо и прогресс. И об этом Меркель и заявила
Тут пример не в твою пользу
Договоренности есть. Это - только начало.
А ему и коллаборантам не выгодно, чтобы было круглосуточное наблюдение.
Запутались?
Надо было не в Германии отсиживаться и на форумах лялякать, а ехать воевать с рашистской, превосходящей в силе ордой. Показать как надо воевать.
Дебальцево по Минским должно быть под контролем Украины.
Зеля о нем хоть заикнулся на переговорах?
Там без вариантов
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