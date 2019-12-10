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 Политика Украины
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 Миссия ОБСЕ должна получить разрешение на ночное наблюдение на Донбассе, - Меркель

Мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в ближайшее время должен быть расширен, с разрешением на работу ночью.

О такой договоренности заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита "нормандской четверки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мандат ОБСЕ должен быть расширен, они должны наблюдать не только днем, но и ночью, а также 7 дней в неделю", - заявила она

Канцлер не уточнила, когда именно может быть принято такое решение.

Вместе с тем президент Зеленский подтвердил достижение такой договоренности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинское правительство должно иметь доступ к любому месту на Донбассе до местных выборов, - Лайчак. ВИДЕО

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

  • разведение войск в трех районах до марта 2020 года;
  • обмен пленных до конца 2019 год;
  • полное прекращение огня до конца 2019 год;
  • продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;
  • расширение мандата СММ ОБСЕ;
  • следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились:

  • проведение местных выборов на Донбассе;
  • восстановление Украиной контроля над границей;
  • транзит газа.
Источник: https://censor.net.ua/n3164436
 
 
 Топ комментарии
 
Слепым разрешили ночные наблюдения Миссия ОБСЕ должна получить разрешение на ночное наблюдение на Донбассе, - Меркель - Цензор.НЕТ 6794
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И это прогресс, раньше такого не было
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Вот вся их суть. В одной картинке!
Миссия ОБСЕ должна получить разрешение на ночное наблюдение на Донбассе, - Меркель - Цензор.НЕТ 7788
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Отримати "дозвіл" в кого - в ***** чи в Захєрчєнка? 😕
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"Канцлер не уточнила, когда именно может быть принято такое решение.

Вместе с тем президент Зеленский подтвердил достижение такой договоренности."

Источник: https://censor.net.ua/n3164436

С кем он договорился?
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ага Мадам а не пошли бы вы пирожка покушать...... обеспокоенные вы наши прости Господи флюгера политические....
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Абы что ляпнуть?
Мне тут несколько лет писали, что после выборов сразу переобуюсь.

Где доказательства моего флюгеризма?
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о вы себе льстите я к Меркель обращалься.... а не к какой то Аллочке....
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Месторасположение Вашего коммента как-то не похоже на обращение к Меркель, а не ко мне.

10.12.2019 09:42



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Разрешите представиться ! - ОБСЕ и Правый Сектор с Азовом ))
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Прогресс будет когда договорятся и договоренности начнут ДЕЙСТВОВАТЬ.
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Это будет следующий шаг прогресса
Пока прогресс то что об этом договорились
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иди кацапка боярышник пей!
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Пока только договорились поговорить об этом.
Договоренности на данный момент НЕТ.
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А в статье Меркель заявила что такая договорённость есть
И в тексте договоренностей, ночью опубликованных, она есть
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"Канцлер не уточнила, когда именно может быть принято такое решение."

Источник: https://censor.net.ua/n3164436

После дождичка в четверг?
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Да Меркель не уточнила
Но принципиальная договорённость есть, и это хорошо и прогресс. И об этом Меркель и заявила
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Как видишь, у Меркель слова с делами не расходятся: сказала что СП это хорошо и строит СП
Тут пример не в твою пользу
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Зато у нее расходятся слова и дела в отношении к Украине.
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То-то Порошенко с ней целовался в десна и назвал главным другом Украины
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Договорились поговорить по транзиту газа.
Договоренности есть. Это - только начало.
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С пуйлом можно говорить бесконечно, если ему не выгодно реализовывать договоренность.
А ему и коллаборантам не выгодно, чтобы было круглосуточное наблюдение.
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Да ладно ещё недавно это ж «Украине Минск не выгоден был»

Запутались?
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А Кремль не выполняет его потому что в трактовке Кремля? 😁😁
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Потому что ДО Зеленского Украина не шла на выполнение Минских в интересах Кремля. 😁😁
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А закон об ОРДЛО, сдача Дебавльцево, односторонние прекращения огня - то все по личной инициативе Порошенко, без привязки к Минску? Развод войск ещё в 2016
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Сдача Дебальцево?
Надо было не в Германии отсиживаться и на форумах лялякать, а ехать воевать с рашистской, превосходящей в силе ордой. Показать как надо воевать.
Дебальцево по Минским должно быть под контролем Украины.
Зеля о нем хоть заикнулся на переговорах?
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Имхо соя зря пытается воскресить свою мертворожденную зраду
Там без вариантов
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Що ти тут триндиш якусь фігню балалайка? Голівка в тебе не болить 😕
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А пусть они попробуют его получить " у гордых и независимых реПублик народов Доунбасса", да и в ОБСЕ россиян и их симпатиков добрая половина вдобавок. Нужны наблюдатели от стран НАТО с военной составлящей и особыми полномочиями. Иначе этот единственный позитив этих переговоров будет слит в унитаз.С заявлениями Пескова ( Путина) а мы то тут причем.
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днем в сепарских кабаках, а по ночам наблюдать???
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Меркель тянет время,её больше интересует российская газовая труба для Великой Германии,потом и Калининград и это при родне,она на своём месте.
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вони не зможуть 100%, бо з 19-00 починають спостереження за шашликами та горілкою у місцевих ресторанах.
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чем не моника?

на майке надпись про жизненные цели
Місія ОБСЄ має отримати дозвіл на нічне спостереження на Донбасі, - Меркель - Цензор.НЕТ 9844
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