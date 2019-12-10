 Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе, - Путин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Путин заявил на совместной с другими лидерами "нормандской четверки" пресс-конференции в Париже.
"Хочу подчеркнуть: важно, чтобы конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог - вот что важно. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами", - сказал Путин.
По его словам, необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением в Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями.
"В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия закона об особом статусе ОРДЛО и в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях", - заявил он.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.
Тільки чому ж ви так скромно ? Не хочете публіку шокувати ?Ваші колєги правдивіші :
Зміни до Конституції і амністія бойовиків. Путін назвав умови РФ по Донбасу після нормандської зустрічі "Не слід затягувати і з виконанням інших зобов'язань, а саме: про амністію і законодавчу заборону кримінального переслідування осіб, які брали участь у подіях на південному сході країни», - додав Путін.
Всьо,хлоп'ята ! Війна на Донбасі зікінчується,тепер вона відбуватиметься по всій території України !
Будуть і УБД бандитам,і пенсії,і податки на відбудову Донбасу....Не все одразу,але неодмінно буде.Всьо ідьот по плану.
будет табе и закон про данбас и какава с чаем
гнида плешивая
Удивительно насколько туповат русский народ..... Ведь эти все путинские вмешательства, геополитические аферы, войны и анексии бешенных бабок стоят для России.... Это все могло бы быть потрачено на внутреннее субсидирование и кредитование обнищалого, русского населения.......