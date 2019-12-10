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 Политика Украины
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 Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе, - Путин

Президент России настаивает на необходимости внесения изменений в Конституцию Украины, закрепляющих особый статус ОРДЛО.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Путин заявил на совместной с другими лидерами "нормандской четверки" пресс-конференции в Париже.

"Хочу подчеркнуть: важно, чтобы конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог - вот что важно. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами", - сказал Путин.

По его словам, необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением в Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями.

"В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия закона об особом статусе ОРДЛО и в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях", - заявил он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" сообщил журналистам, что закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164435
 
 
 Топ комментарии
 
Ну что, зебилы, дахаварились?!
От эта договорняк - не то шо барыха! Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе, - Путин - Цензор.НЕТ 4705
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Та да, клятый Петя, кинух ВВХ и никаких изминений в конституцию не внес! Вот нечестный человек, но ничего 73% проголосовали за настоящего патриота Малороссии, тот точно выполнит эти ватные условия!
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Путин-ху@ло!Должно закрепиться в головах граждан всего мира на постоянной основе.
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Кремлівський,на відміну від нашого,сказав ПРАВДУ,адже це питання й було вчора узгоджене в Парижі.
Тільки чому ж ви так скромно ? Не хочете публіку шокувати ?Ваші колєги правдивіші :
Зміни до Конституції і амністія бойовиків. Путін назвав умови РФ по Донбасу після нормандської зустрічі "Не слід затягувати і з виконанням інших зобов'язань, а саме: про амністію і законодавчу заборону кримінального переслідування осіб, які брали участь у подіях на південному сході країни», - додав Путін.

Всьо,хлоп'ята ! Війна на Донбасі зікінчується,тепер вона відбуватиметься по всій території України !
Будуть і УБД бандитам,і пенсії,і податки на відбудову Донбасу....Не все одразу,але неодмінно буде.Всьо ідьот по плану.
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9 марта суд в Гааге по МН -17
будет табе и закон про данбас и какава с чаем
гнида плешивая
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Они еще будут врать, что в американские выборы и в европейские дела не вмешиваются.... да они открыто в чужую конституцию другого независимого, суверенного государства вмешиваются, не то что в выборы.......

Удивительно насколько туповат русский народ..... Ведь эти все путинские вмешательства, геополитические аферы, войны и анексии бешенных бабок стоят для России.... Это все могло бы быть потрачено на внутреннее субсидирование и кредитование обнищалого, русского населения.......
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С какой стати дамбасу особый статус, разве они особенные? Такие же, как и все остальные!
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УЛЬО! Комментаторы! Все кто против выполнения минских и формулы штайнмаера быстро в военкомат, окопы вас уже ждут!
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