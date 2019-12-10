 Самую значительную угрозу представляет Россия, - директор ФБР Рэй о выборах в США в 2020 году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью ABC News.

"У нас нет информации, которая указывает на то, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года", - сказал Рэй

Угрозой для предстоящих в 2020 году президентских выборов в США Рэй назвал Россию.

"Что касается самих выборов (2020 года), мы считаем, что Россия представляет самую значительную угрозу", - заявил он.

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Ранее сенаторы-республиканцы предположили, что Украина могла вмешаться в президентские выборы США в 2016 году.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

С середины ноября в Конгрессе США проходят публичные слушания в контексте расследования по импичменту президента Трампа.

3 декабря представители демократической партии США в Комитете по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса обнародовали отчет о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

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Большинство в Палате представителей - у демократов. Если импичмент будет объявлен, вопрос об отстранении президента от должности должен рассмотреть Сенат, где большинство имеют республиканцы.