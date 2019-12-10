EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  2492  38
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3917) нормандская четверка (905)

 Нет условий для следующей встречи в "нормандском формате": домашнего задания не существует, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заверяет, что выполнение договоренности о проведении следующей встречи в "Нормандском формате" через 4 месяца не предполагает определенных условий.

"Что касается будущих условий, нет никаких условий для будущей встречи. То есть настроение нашей сегодняшней встречи ... встреча была долгой, сложной... было больше положительное, это я правда хочу сказать. И поэтому через 4 месяца у нас есть возможность продолжить дискуссию и увидеть результат того, что мы сделали", - сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита в Париже в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Однако при этом он отметил, что никакого "домашнего задания не существует".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца, - Макрон

Источник: https://censor.net.ua/n3164433
 
   
 Топ комментарии
 
Теперь Зеленскому надо закрепить успех и посадить порошенко!Порошенко зрадив Украину,прогнулся и стал на колени перед путиным,подписал все что хотел оккупант, струсил и предал! Дав согласие на все те пункты Минских он превысил свои полномочия и это гос.измена
 показать весь комментарий
 
"...встреча была долгой, сложной..."

Источник: https://censor.net.ua/n3164433

Всего-то пару часов побегали из кабинета в кабинет.
Да, Вова, скорострел ты еще тот... и спортзал не помогает.
 показать весь комментарий
 
А що зефілітиків більше турбує, комуналка, чи петя?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А про що із тим Пуйлом звіздіти? Зміцнювати армію і розвивати економіку. А лугандони нехай варяться у власному соці.
 показать весь комментарий
 
 
Зеля в марте поедет кто то иной ты уже никуда не поедешь....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Теперь Зеленскому надо закрепить успех и посадить порошенко!Порошенко зрадив Украину,прогнулся и стал на колени перед путиным,подписал все что хотел оккупант, струсил и предал! Дав согласие на все те пункты Минских он превысил свои полномочия и это гос.измена
 показать весь комментарий
 
 
А що зефілітиків більше турбує, комуналка, чи петя?
 показать весь комментарий
 
 
Подписанты Darkа - Аксенов, ФСБ и пару других подписантов-читателей согласны с ним!
 показать весь комментарий
 
А прокацапня все зебобе гиляку, да побыстрее, выбить пытается) забудь про Петю, тупорылый -живее будешь...
 показать весь комментарий
 
Как обделались ПОРОХОВОНЯЙКИ, еще что то варавят.
 показать весь комментарий
 
а что бы ты в тот момент сделал на месте пороха?
 показать весь комментарий
 
какой успех ?
то что особій статус Донбаса внесут в конституцию и отведут войска еще на сотни км
 показать весь комментарий
 
Все, война окончена, ЗЕ?

Перестал стрелять?

Теперь 5 лет будешь встречаться???
 показать весь комментарий
 
 
То до Пэтрухы, 5 лет стреляли и не встречались, есть разница? Короче, навоняли добрэ, вы рука Кремля, хотели победы Путина, но не получилось, а горлопанили, ЗРАДА, КАПИТУЛЯЦИЯ. ЗЕ - СОКОЛ, а на вашего надо черный крест ставить.
 показать весь комментарий
 
зебобик, пойди пацалуй портрет ШанПанЗе, полегчает.
 показать весь комментарий
 
Вобщем и целом,эту встречу,как и то что она состоялась,можно назвать успешной!
 показать весь комментарий
 
 
"...встреча была долгой, сложной..."

Источник: https://censor.net.ua/n3164433

Всего-то пару часов побегали из кабинета в кабинет.
Да, Вова, скорострел ты еще тот... и спортзал не помогает.
 показать весь комментарий
 
 
А че, нормалек, наш пацан - ариду нравится...
 показать весь комментарий
 
Туу, ту-ту-ту-ту, тю-тю-тю-тю
Туу, ту-ту-ту-ту, тю-тю-тю-тю
Зеля к нам приехал вскоре
Перемог привез он море
Путина ведь победил
Даже данью обложил
 показать весь комментарий
 
 
Нет условий?Условия всегда есть,новый министр МИД обязан обскакать всю Европу галопом и не только Европу и создать условия для новой встречи а не блеять нема умов нема умов.В Украине война а у ЗЕ нема умов.
 показать весь комментарий
 
"Домашних заданий" нет, потому что ( по той информации что имеет общественность), особо ни о чем не договорились ( и наверное слава Богу), да и гарантии выполнения , особенно учитывая как РФ их выполняет внушает недоверие. Так что встретятся, даже если ничего не выполнят. И это добрэ..
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский заявил, что из-за акций на Банковой у Путина были "козыри" на переговорах..Троє бійців ЗСУ загинули на Донбасі, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, а сколько ещё таких пристроїв по натыкали вороватые и воеватые ватники на отведенных уже украинских землях.
.Нужно возвращаться к ядровооружению и тогда все зауважают Украину как состоявшееся государство,а так все от нас отвернулись и только сожалеют..А украинские маланцы уже думают куда флюгер Украины повернуть на Запад или к на Московию(умом непонятное образование)
 показать весь комментарий
 
 
да ладно , съездил , сфотографировался с путиным - мечта сбылась .
 показать весь комментарий
 
 
Як казала моя тітка про першу шлюбну ніч: "Отак я .уяку і побачила"
 показать весь комментарий
 
Ноль... Это все, что вам следует знать о переговорах... Поговорим через 4 месяца. Мы устали. Благодарю!

"А у нас в квартре газ" (говорит *****)
(C)
@ptn_pdr
☹️
 показать весь комментарий
 
 
не ноль, пукин и моника в плюсе , украина в минусе
 показать весь комментарий
 
 
Странно, а остальные пишут о втором этапе и с условиями. Малыш, а отведение ВСУ=это не условие ли? А Красный Крест, который до этого даже в пленным не захотел ехать=ЧТО? А создание новых пропускных пунктов? А странные люди в Станице? Так и дальше будет? Просто Майдан с его 5 тыс. на сегодня НЕ дал сделать то, о чем все писали. Это констатируют ВСЕ СМИ, только не Цензор.
 показать весь комментарий
 
 
А вот "учитель" считает иначе:
Закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины на постоянной основе, - Путин
 показать весь комментарий
 
Форматов етих больше не будет точно...так что дальше сам-сам.. или с поляками новый хвормат
 показать весь комментарий
 
ну ты и трепло, моника
а это не домашнее задание?
"Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.
Источник: https://censor.net.ua/n3164403"
 показать весь комментарий
 
 
Тільки бетонна стіна висотою 10 метрів з колючим дротом по периметру і 10 кіловольт напруги на ньому а також найжорстокіший візовий режим з *********** врятують Україну від розповсюдження *********** сепаррської зарази по всій території!
 показать весь комментарий
 
 
"Хочу подчеркнуть: важно, чтобы конфликтующие стороны между собой договаривались, чтобы был прямой диалог - вот что важно. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога между конфликтующими сторонами", - сказал Путин.
По его словам, необходимо также синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением в Украине политических реформ, предусмотренных Минскими соглашениями.
"В первую очередь речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия закона об особом статусе ОРДЛО и в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях", - заявил он.---это не домашнее задание зебил?
 показать весь комментарий
 
 
Формула швайнмаєра, відвід військ - це що??? А що повинен зробити хутін??? Ти здаєш територію, яку військові відвойовували по метру, заради чого??? Миру не буде - хутін тобі чітко сказав, що кордон не віддасть... Так що ти отримав??? Гроші у кишеню???
 показать весь комментарий
 
И на хера столько дрочили слуги на этот пустопорожний формат? Столько земли отдали отбитой с кровью, столько героев безнаказанно погибло во время "главное -перестать стрелять"! Неужели сразу было не понятно бенинцам, что с ****** и вообще с кацапами, как мерзким явлением, в принципе нельзя ни о чем договариваться! Есть единственный путь - становиться сильнее и успешнее, продолжать укрепление ВСУ. А затем возвращать территории. Другого не дано. К сожалению. Пока - только стена! Та и привыкли уже как-то без этого гныдныка - Лугандона и его безумных орков (все нормальные уже уехали)...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх