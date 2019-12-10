 Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска"

Об этом он заявил на брифинге после саммита в Париже 9 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Есть пару идей. Я начал их обсуждать – я предложил создать Минскую подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного возвращение контроля украинской границы. И я хотел бы, чтобы этот этап закончился до выборов (в ОРДЛО. - Ред.). У президента РФ позиция с Минском согласована. Я считаю, что это самая сложная ситуация и проигрыш для Украины в Минске... это граница", – заявил Зеленский.
При этом президент добавил, что не видит проблем в формуле Штайнмайера, потому что ее не было в Минске, назвав это "компромиссом за компромисс".
В то же время, по словам Зеленского, в Путина "другое видение": "В каком-то смысле мы – заложники Минска. Я сказал, что мы на это не пойдем. Он сказал, что мы не видим другого выхода. Но мы начали об этом говорить. И сказали: Ну окей, давайте говорить".
Это же не конфликт! Это - война!
Зеленский.
Он реально тупой. Он искренне считает что Порошенко обвели вокруг пальца, когда уговорили подписать Минские с таким текстом. Забывая при этом, что СЕЙЧАС, когда гибнет 1-2 человека в день Зеля готов на что угодно, лишь бы это прекратить. И амнезия по поводу того, что Порох подписывал Минские в момент, когда наша еле дышащая армия лоб в лоб столкнулась со второй по мощности армией в мире и теряла в день ДЕСЯТКИ наших ребят!
Гнида ты вонючая, президент буев.
https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
Ну, ничего, разгребём и это ваше... "последие".
Тогда расскажи, Зелемойский, - что Порошенко выполнил из Минских соглашений и что он смог сделать благодаря Минским соглашениям?
Происходит то, что петя прописал.
***** это очень устраивает.
Тебе про это на Г+Г разве не рассказали?
9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов
Формула *****-Штайнмайера сделала теперь этот пункт опять действительным.
"будем идти в строгом соответствии с минскими соглашениями"!