EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  1194  61
Материалы по теме:
Все про:граница (3277) Зеленский (3917) Путин (25234) минские соглашения (2702) нормандская четверка (905)

 Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в Нормандском формате предлагал создать подгруппу в рамках Минской Трехсторонней контактной группы по поэтапному возвращению Украиной контроля над границей и называет это одной из главных проблем из-за того, что в свое время подписали в Минске.

Об этом он заявил на брифинге после саммита в Париже 9 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Есть пару идей. Я начал их обсуждать – я предложил создать Минскую подгруппу, которая будет заниматься исключительно вопросом поэтапного возвращение контроля украинской границы. И я хотел бы, чтобы этот этап закончился до выборов (в ОРДЛО. - Ред.). У президента РФ позиция с Минском согласована. Я считаю, что это самая сложная ситуация и проигрыш для Украины в Минске... это граница", – заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Настаивал на необходимости восстановить контроль над границей, - Зеленский о встрече с Путиным

При этом президент добавил, что не видит проблем в формуле Штайнмайера, потому что ее не было в Минске, назвав это "компромиссом за компромисс".

В то же время, по словам Зеленского, в Путина "другое видение": "В каком-то смысле мы – заложники Минска. Я сказал, что мы на это не пойдем. Он сказал, что мы не видим другого выхода. Но мы начали об этом говорить. И сказали: Ну окей, давайте говорить".

Источник: https://censor.net.ua/n3164432
 
 
 Топ комментарии
 
Зезя так и не понял, что границу никто не собирался отдавать и не отдаст даже после выборов в ОРДЛО.
 показать весь комментарий
 
При тих картах, шо йому Порох залишив, достаточно просто тупо сидіть за столом, стиснуть стальнох хваткой свій клюв (і очко - на всякий случай) і мовчки кліпать очима, шоб не програть.
 показать весь комментарий
 
Об чём ты я видел что Порох не вылазит из переговоров по санкциям как то лепит коалицию а что вовка зеленский с его биомеханикой не той Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 3911
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зезя так и не понял, что границу никто не собирался отдавать и не отдаст даже после выборов в ОРДЛО.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Тебе ***** директивы прислал? Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 5995
 показать весь комментарий
 
 
Все йде до заморожування конфлікту. Звісно це на краще. УКраїна зміцніє, а мокшандія можливо рлзпадеться. Головне - в Україні відкладаються дострокові президентські вибори.
 показать весь комментарий
 
Лахта, он толстые намёки прислал, понятные всем, у кого IQ хоть немного больше 73.22.
 показать весь комментарий
 
 
Все він зрозумів. Він вочевидь мав на увазі, що підгрупа буде малювати новий кордон.
 показать весь комментарий
 
"я думал мы ра-раз, и договоримся, а здесь по-другому" (С)
Зеленский.
Он реально тупой. Он искренне считает что Порошенко обвели вокруг пальца, когда уговорили подписать Минские с таким текстом. Забывая при этом, что СЕЙЧАС, когда гибнет 1-2 человека в день Зеля готов на что угодно, лишь бы это прекратить. И амнезия по поводу того, что Порох подписывал Минские в момент, когда наша еле дышащая армия лоб в лоб столкнулась со второй по мощности армией в мире и теряла в день ДЕСЯТКИ наших ребят!

Гнида ты вонючая, президент буев.
 показать весь комментарий
 
При тих картах, шо йому Порох залишив, достаточно просто тупо сидіть за столом, стиснуть стальнох хваткой свій клюв (і очко - на всякий случай) і мовчки кліпать очима, шоб не програть.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Карты мародера на проверку краплеными оказались, а во всем мире шулеров канделябрами по мордасам бьют
 показать весь комментарий
 
 
Об чём ты я видел что Порох не вылазит из переговоров по санкциям как то лепит коалицию а что вовка зеленский с его биомеханикой не той
 показать весь комментарий
 
 
Опущенный мародер может только из гуано коныкив липыты, а переговоры проводит по пивным с такими же сбитыми летчиками как и он сам.
 показать весь комментарий
 
 
О бозе бегом пиши заяву трубе что петя с тебя попчленца снял обувь и погнал как твоего делда бойца РККА шоргать по снегу лапами
 показать весь комментарий
 
 
про мощь санкций..кстати, они частично были введены до президентства гениального дипломата и патриота..то есть за Крым..

https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/27/7232552/
 показать весь комментарий
 
 
и шо такого весёлого..? сказки ганса христиана порошенко про удушение кацапии при помощи санкций, достигнутых его дипломатическим гением, оказались таки сказками..а лохторат верил..ешё немного и кацы загнуться..надо подождать, потерпеть, а то путин нападёт..
 показать весь комментарий
 
 
кацам ещё лет 5 потом понесётся моча по трубам Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 7683но кто то решил как их предко что ух сосиалисты самое то Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 5010
 показать весь комментарий
 
 
а можно на читабельных диалектах выразить мысль..?
 показать весь комментарий
 
5 лет санкций и начнётся развал Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська" - Цензор.НЕТ 8727 Санкции послабее тех что в 80х Рони ввёл но рашка не совко Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська" - Цензор.НЕТ 3923
 показать весь комментарий
 
я не против развала рашки..но пока прогнозы слишком радужны и оптимистичны..в отличии от реальности..кстати, шестой год санкций идёт..
 показать весь комментарий
 
ну так ещё не прошло нужного времени и у нас сменяли политика на не понимающего зебилушку с биомеханикой Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для переговорів щодо кордону: "Ми - заручники Мінська" - Цензор.НЕТ 6301
 показать весь комментарий
 
Пункт 9 и формулу Штайнмайера залишив твой петя.
Ну, ничего, разгребём и это ваше... "последие".
 показать весь комментарий
 
 
мечтай влажно Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 8033 не забудь получить сш 68 берцы 1000 шагов дубко бу 3 й сорт и впреде в отряд воувка зеленский представляе ВСУ его глазами Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 115
 показать весь комментарий
 
 
Украине и Зеленскому приходится сегодня расхлебывать последствия подписания соевым мародером капитулянтских минских соглашений
 показать весь комментарий
 
 
"Поетапне повернення кордону Україною"?!Зє,як це виглядатиме? В понеділок- метри,у вівторок-2м?Чи як?
 показать весь комментарий
 
 
Десь так, тільки в напрямку Варшави.
 показать весь комментарий
 
 
Чего так все привязались к этой границе? Ну получим мы эту границу, и что изменится? Начнём военную операцию? Или будем морить Донецк голодом? Что изменит этот контроль?
 показать весь комментарий
 
 
можем и морить можем и геноцидиоть ведь что не пропаганда сру так там всё время и=х геноцидят вон даже сивоху загнобили бухать слегка подвязал с 1 л до 0 5 Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 7756
 показать весь комментарий
 
 
Опять папярэнiки?
Тогда расскажи, Зелемойский, - что Порошенко выполнил из Минских соглашений и что он смог сделать благодаря Минским соглашениям?
 показать весь комментарий
 
 
То для нього занадто важка справа, а методичці цього про це нічого не написано.
 показать весь комментарий
 
 
Получается,что вы не были подготовлены. Или просто идиоты. Иначе как объяснить происходящее ?
 показать весь комментарий
 
Что происходит?
Происходит то, что петя прописал.
***** это очень устраивает.
 показать весь комментарий
 
 
что ****** устраивает а Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 5125 Давай по пунктам по санкциям их сняли- смеются искандеры орёт твой братишка в панцире превращаясь в люля кебаб как твой папаня в т 62 м в долине Бекка Что дальше ВСУ отводим с ещё 3 х направлений в поле Опять потери но это вас зебилы устраивает да ведь гибнут агресивные меньшинство
 показать весь комментарий
 
 
В таком тоне разговаривай с себеподобными, быдло соеголовое.
 показать весь комментарий
 
 
что слился а вот мля засада- разнесли тебя как сепарский опорник Иди обтекай клоунское одаробало Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 9936
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко написав "поетапне повернення кордону"?Чи ЗЄ за $100млрд. озвучує капітуляцію за сценарієм путіна?
 показать весь комментарий
 
 
Они были не неподготовленные, они остались теми, кем были до первого и второго тура президентских выборов...
 показать весь комментарий
 
 
Справедливости ради - предыдущий был ни на грамм лучше. Если уж на то пошло.
 показать весь комментарий
 
 
Справедливости ради, зеб, ты такой же, как и лукашисты, которые то же самое повторяли про Позняка, что он ни на грамм лучше....
 показать весь комментарий
 
 
Ну чего сразу,зеб ? )) Ты же видишь,что я его критикую. Но критикую и всех. Справедливо.
 показать весь комментарий
 
И как я не заметил, что ты такой же, как Lbvbnhj !
 показать весь комментарий
 
 
Как можно было подписать выборы, а потом граница.
 показать весь комментарий
 
 
Зеб, именно так, как потом Порошенко убедил Меркель и Оланда, что проведение выборов невозможно пока не будет обеспечена безопасность и полное присутствие Украинской власти на оккупированных территориях.
Тебе про это на Г+Г разве не рассказали?
 показать весь комментарий
 
 
Лахта, засунь себе п.9 в анал, откуда ты был рождён, Порошенко обыграл ***** по Минским соглашениям в переговорах на первом месте стала безопасность и вывод войск, с контролем границы, т.к. Порошенко начал доказывать присутствие паРаши в Лугандоне и соглашения стали по-другому выглядеть и Меркель с Оландом согласились с этим, но Зелемойский просрал это преимущество вместе с формулой *****, под названием - Штайнмайера.
 показать весь комментарий
 
 
Я тебе засовываю в анал п.9.

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов
 показать весь комментарий
 
Лахта, ты опять высунулся из анала и приглашаешь в гости? :D :D

Формула *****-Штайнмайера сделала теперь этот пункт опять действительным.
 показать весь комментарий
 
Зеб, попробуй на дуб, с которого ты головой вниз упал, назад запрыгнуть, хотя бы раз 100.
 показать весь комментарий
 
Ты не в том направлении обратно на дуб запрыгнул, если увидел, что Порошенко хоть что-то выполнял из Минских соглашений.
 показать весь комментарий
 
Так, сегодня именно на этом ***** и настаивал.
"будем идти в строгом соответствии с минскими соглашениями"!
 показать весь комментарий
 
 
так в чём там засада в том что твой вождь ****** москвабадский тебе методички не скинул Зеленский предложил создать отдельную подгруппу в Трехсторонней контактной группе для переговоров по границе: "Мы - заложники Минска" - Цензор.НЕТ 5912
 показать весь комментарий
 
 
Не Минска а Кучмы который там работает в интересах Пинчука,Ахметова и Медведчука а не Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Украина не может быть ни чьим заложником, в том числе и "минска" ( хоть тут пламенный привет Пете). Потому что противоположная сторона плюет с большой горки на будапештские договоренности, на договор Украины с РФ, на международные договоры и правила, на решения международных судов и трибуналов и т.д. Не может быть так, что одна сторона находится под "вынужденными обязательствами" навязанных силой, а вторая вообще не имеет ни каких обязательств в принципе.
 показать весь комментарий
 
 
А чьими бы мы были заложниками если бы не Минск ? 😎
 показать весь комментарий
 
Маячня, янелох в заручниках своєї дурості, жадібності й тупості. Решта так, для колориту.
 показать весь комментарий
 
той соєвий хряк брехав нам усі ці роки...
 показать весь комментарий
 
 
От создания каких либо новых "групп" ничего не изменится. Украина согласится только на полный контроль над собственной границей, при чем только силами ВСУ ( а не местными "пограничниками". При этом хочу отметить что эффективный контроль границы может быть осуществлен только после вывода всех российских войск и "заблудившихся" кураторов, вооружения, боеприпасов, разоружения боевиков , полной демилитаризации ОРДЛО ( кроме ВСУ, МВД Украины и СБУ). И занятия нашими подразделениями всей территории ОРДЛО. Иначе может так получиться что мы отправим пограничников в тыл врага ( зажмем их между РФ и ОРДЛО и превратим просто в очередную порцию заложников, по примеру наших моряков в Керченском проливе). Оно нам нужно такое..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх