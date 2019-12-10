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 Политика Украины, За рубежом
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 Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что помощники президентов и министры иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) подготовят новый саммит через четыре месяца.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Макрон на брифинге по результатам встречи глав государств "нормандской четверки" в Париже в понедельник.

"Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не знаю, кто кого, пока что - ничья, - Зеленский о результатах "нормандского саммита"

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

  • разведение войск в трех районах до марта 2020 года;
  • обмен пленных до конца 2019 год;
  • полное прекращение огня до конца 2019 год;
  • продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;
  • расширение мандата СММ ОБСЕ;
  • следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились:

  • проведение местных выборов на Донбассе;
  • восстановление Украиной контроля над границей;
  • транзит газа.
Источник: https://censor.net.ua/n3164431
 
 
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За рік часу Зеленський став повністю політиком. Тепер я йому 100% довіряю. Він патріот України.практичний а не ряжаний патріот..
Зеленский при Путине заявил, что Крым и Донбасс - это Украина!

- А патриот-Порошенко хоть раз говорил при Путине, что "Крым - это Украина"?
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Выдохни и выпей галоперидола, или понюхай шо там у вас зеленых заведено.
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Нахер эти саммиты с нулевым результатом ?
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Х*йлу надо, чтобы ЕС санкции с Рашки сняло. Франция и Германия уже - "За"
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Встречаться все равно нужно, но только вчетвером не как иначе. По имеющейся информации, особо ни в чем не поступились. Прогресса тоже нет, но кто его мог ожидать. Хорошо хоть так. То что закон об "особом статусе" продлят , было понятно и так ( по Петиным лекалам, как делала и предыдущая власть , протаскивая его через парламент) В остальном практически все осталось как есть с небольшими изменениями, которые неизвестно будут ли вообще. В остальном увидим вскоре, особенно это касается газа и санкций против РФ.
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