 Помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" подготовят новый саммит через четыре месяца, - Макрон

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Макрон на брифинге по результатам встречи глав государств "нормандской четверки" в Париже в понедельник.
"Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия", - сказал он.
Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.
Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":
- разведение войск в трех районах до марта 2020 года;
- обмен пленных до конца 2019 год;
- полное прекращение огня до конца 2019 год;
- продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;
- расширение мандата СММ ОБСЕ;
- следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.
О чем не договорились:
- проведение местных выборов на Донбассе;
- восстановление Украиной контроля над границей;
- транзит газа.
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