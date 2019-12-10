 Путин: газ для Украины может быть на 25% дешевле, если договоримся

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Путин заявил на совместной с другими лидерами "нормандской четверки" пресс-конференции в Париже.
На один из вопросов президент РФ начал отвечать цитатой из детского стишка: "А у нас в квартире газ, а у вас?". После чего продолжил: "И у вас есть. И будет. Но может быть намного дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе", - сказал Путин.
Далее он пообещал, что газ "может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель, прежде всего, промышленный потребитель, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется, мы не можем высчитывать цену от дотируемой цены".
Напомним, ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться
так его тоже, почти нет...
А когда в самих лаптей будет хоть какой- то газ?
Да и ради несущественной скидки, тем более для промышленности, лезть в очередное ярмо не стоит.
-Украине нужно договариваться НАПРЯМУЮ с
Якутсской и Тюменсской народными Республиками !
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.... .. .. . . . .
-25% от $485,5 цены на газ в 2014 году?
замерзнем самостийными.. ))
систему на руско-украинской границе для частных предприятий. Ну остальное идет по ГТС в Европу. Все остальное проплаченные завывание политшаманов для стада. У нас надо обьявлять год примитивной логики для начала.
Напряглись все в креслах, заворочались. Темно на сцене, только ветер воет да домбры с балалайками потренькивают. Выползает луна из облаков, освещает все неярким светом. Посередине сцены - Третья Западная труба. Та самая, из-за которой последние полтора года столько шума-гама, столько хлопот да попечений. Тянется-ползет труба по сцене через леса-поля русские, поблескивает в полумраке, упирается в Западную Стену, проходит сквозь вентиль-задвижку с надписью «Закрыто», ныряет в Стену и уходит дальше - на Запад. Стоит на Стене наш стрелец-пограничник с автоматом лучевым, смотрит в бинокль в ихнюю сторону. Вдруг забеспокоились домбры с балалайками, загудели басы тревогой - возле задвижки из земли куча кротиная выпирает. Мгновенье - и из кучи той крот-диверсант в очках черных вылезает, осматривается, принюхивается, подпрыгивает, хватается за задвижку, впивается в нее изо всех сил, зубами огромными помогает, - вот-вот повернет, пустит газ! Но - луч разящий сверкнул со стены, перерезал крота пополам. Вывалились-расползлись кишки кротиные, взвыл, испустил дух ворюга-диверсант. Вспыхивает свет, спрыгивают со стены трое молодцов-удальцов-пограничников. Спрыгивают лихо, с переворотами, с посвистом молодецким. У одного в руках гармошка, у другого - бубен, у третьего - ложки деревянные. А за спинами - автоматы верные, меткие. Пляшут молодцы-пограничники да поют:
Мы задвижку перекрыли
- Как велел нам Государь.
Ну, а недруги решили
Газ у нас сосать, как встарь.
Мы им «нет!» сказали разом,
Навострили зоркий глаз
- Насосался русским газом
Дармоед «Европа-газ».
Но неймется киберпанкам
Из озябшей стороны
- Разветвленья, как поганки,
Вырастают у Стены.
Все наглеют раз от раза…
Но учтите - можем мы
Вам поддать такого газу
- Задохнетесь сразу вы!
Открывает один пограничник задвижку, двое других подскакивают к торцу трубы, приставляют к ней зады свои и пердят. Грозно-завывающе проходит бздёх молодецкий по трубе, течет сквозь стену и… слышатся вой и вопли на Западе. Звучит финальный аккорд, трое молодцов вспрыгивают на трубу и победоносно воздымают автоматы. Занавес...".(Владимир Сорокин. "День опричника").
З лагом в 5 років навіть до кремльгазового пахана доходить
А у вас?
- А у нас водопровод в Крым.
Вот.
- И из нашего окна
почти Европа вся видна.
А из вашего окошка
Только улица немножко.
И у нас соседка ДУРА.
И у нас сосед соседа е#банул
велосипедом.
А у вас?