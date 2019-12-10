 Украина начала продвижение мира на собственных условиях, - замглавы фракции "СН" Кравчук о переговорах в "нормандском формате"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"На самом деле, все еще не закончилось. И впереди много работы - в том числе, дипломатической - через 4 месяца состоится новый саммит в рамках Нормандского формата. Россия не перестала быть агрессором. Но продвижение к миру на собственных условиях Украина начала", - отметила Кравчук.

По ее словам, "красные линии" глава государства не перешел.

"На уловки Кремля - например, относительно разведения сил по всей линии разграничения - Зеленский не пошел. На путинские условия - внести особый статус Донбасса в Конституцию - Зеленский не пошел. ... Даты выборов на Донбассе нет - а это значит, что до восстановления контроля за рубежом мы проводить выборы не будем", - подчеркнула замглавы фракции "СН".

Кравчук сообщила, что европейские партнеры продолжат санкции на следующие 6 месяцев.

"Никогда Украина не входила в нормандскую встречу столь подготовленной, как сейчас. Она выполнила все предварительные условия, не ослабив боеспособность армии и не потеряв ни одной позиции. Она имеет решения в свою пользу в международных арбитражах", - отметила она.

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