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 Политика Украины
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 Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО может быть продлен еще на год, - Зеленский

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" может быть продлен еще на один год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со СМИ по результатам саммита лидеров стран - участниц Нормандского формата в Париже..

"Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренности в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и инкорпорирования" формулы Штайнмайера", - сообщил Глава государства.

Во время общения с журналистами Зеленский объяснил, что проще сейчас продлить срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый закон о Донбассе.

"Поэтому я думаю, что надо продолжить. Тем более, так записано в Минских договоренностях, что мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Этот закон уже есть. Мы его продолжаем, но он временный - на год. Меня спросили, почему не на пять или 10 лет. Я ответил честно всем представителям: мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Один год - это нормальное предложение", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры нормандской четверки договорились о продлении особого статуса Донбасса, - Меркель

Со своей стороны Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что внедрение "формулы Штайнмайера" - это определенный порядок действий, в частности объявления особого статуса и проведения местных выборов.

Она также отметила, что на переговорах лидеров "Нормандской четверки" в Париже стороны почувствовали добрую волю решать сложные вопросы.

"Этой воли наконец хватает, и мы абсолютно реалистично видим решение этих проблем", - отметила Ангела Меркель.

Канцлер Германии также положительно оценила первую встречу Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Я надеюсь, что и наша встреча, и двусторонняя встреча между президентами состоялась во благо всех", - сказала она.

Источник: https://censor.net.ua/n3164426
 
 
 Топ комментарии
 
Без изменений будет продлён закон, в котором есть оговорка о вступлении в действии местного самоуправления после вывода всех вооруженных формирований с территории Лугандона?
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Ну це Поцін закон,який наразі не працює.
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Ну, що, можливо придумати щось інше? Ні. А на виборах гнали на попередників. На сьогодні це правильне рішення. Головне, щоб не включимли цей статус в Конституцію. І цим законом ліліпута по його ботоксній голові, а то він там розпереживався за расейськомовноє населеніє. Перебив їх там і переживає. Сатана в обліку людини.
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Ну це Поцін закон,який наразі не працює.
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ОН АК РАЗ РАБОТАТ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА Зедебил не строй из себя умного дегенерата не надо в твоем вопросе все твои лишнехромосомные недостатки видны а совет Зеклованам продлевайте сразу до конца своей кденции чтобы каждый год не продлеваться....
мы имеем выражась языком шахмат классический ПАТ как оценить тот факт что под крии мир мир ЛНР нагло захватило станицу Луганскую при молчании клована???!! ну скажем так в целом ПАТОВАЯ СИТУАЦИЯ или ишак сдохнет или шах или оба.....
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обязательно нужно продлить особый статус и внести небольшую правку - чипировать каждого даунбасовца, что потом ни одна даунбасовская падла не избежала кары Божьей...
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Так это же чистой воды расизм )) И человеконенавистничество. Ты преступник по законам любой страны ЕС или США ))
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А ты сможешь повторить это на суде в качестве обвинения ? ))
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Игорек а ты с кем разговариваешь с призраками во какие у тебя проблемы то с головкой Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО може бути продовжено ще на рік, - Зеленський - Цензор.НЕТ 565
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у тебя галлюцинации блаженный прими таблетку прими пиллюлю...
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Админ на моей стороне )) Удаляет тебя. Значит ты античитаем ))
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Без изменений будет продлён закон, в котором есть оговорка о вступлении в действии местного самоуправления после вывода всех вооруженных формирований с территории Лугандона?
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Ну, що, можливо придумати щось інше? Ні. А на виборах гнали на попередників. На сьогодні це правильне рішення. Головне, щоб не включимли цей статус в Конституцію. І цим законом ліліпута по його ботоксній голові, а то він там розпереживався за расейськомовноє населеніє. Перебив їх там і переживає. Сатана в обліку людини.
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