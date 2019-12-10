 Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО может быть продлен еще на год, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со СМИ по результатам саммита лидеров стран - участниц Нормандского формата в Париже..

"Сегодня стороны выразили заинтересованность в достижении договоренности в рамках Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особенностей местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей и инкорпорирования" формулы Штайнмайера", - сообщил Глава государства.

Во время общения с журналистами Зеленский объяснил, что проще сейчас продлить срок действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", чем дождаться его окончания, а затем голосовать за новый закон о Донбассе.

"Поэтому я думаю, что надо продолжить. Тем более, так записано в Минских договоренностях, что мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Этот закон уже есть. Мы его продолжаем, но он временный - на год. Меня спросили, почему не на пять или 10 лет. Я ответил честно всем представителям: мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Один год - это нормальное предложение", - сказал Президент.

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Со своей стороны Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что внедрение "формулы Штайнмайера" - это определенный порядок действий, в частности объявления особого статуса и проведения местных выборов.

Она также отметила, что на переговорах лидеров "Нормандской четверки" в Париже стороны почувствовали добрую волю решать сложные вопросы.

"Этой воли наконец хватает, и мы абсолютно реалистично видим решение этих проблем", - отметила Ангела Меркель.

Канцлер Германии также положительно оценила первую встречу Президента Украины Владимира Зеленского и Президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Я надеюсь, что и наша встреча, и двусторонняя встреча между президентами состоялась во благо всех", - сказала она.