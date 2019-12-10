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 Политика Украины
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 Я не знаю, кто кого, пока что - ничья, - Зеленский о результатах "нормандского саммита"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров лидеров стран "нормандского формата", заявив, что разговор был иногда напряженный, иногда мощный и иногда легкий, пока что, по убеждению президента, - это "ничья".

Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-подхода в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Все были очень уставшие. У нас был разговор, он был разный и напряженный, и иногда такой мощный, иногда легкий", - заявил Зеленский.

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По словам президента, он не знает, для кого эти переговоры были более успешными.

"Я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом, когда мы начали говорить. Давайте говорить, что пока что – ничья", - добавил президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3164425
 
 
 Топ комментарии
 
У соевых макак глубокое разочарование - ихнему реальному хозяину хуйлу не удалось нагнуть Зеленского, широко анонсированная и щедро оплаченная мародером грандиозная зрада оказалась мыльным пузырем. На следующий шабаш вряд ли удастся собрать даже половину из тех чебурашек, которых позвозили из регионов для участия в потешных соевых ассамблеях
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Нет, предатель, не ничья. Особый статус лугандона - начало конца страны.
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Имхо неправильно смотреть на это с точки зрения «кто кого»

у Украины есть свои интересы, Украина их продвигает

по миллиметру, и то лучше, чем ничего

пример: обмен пленными. Это в интересах Украины - чтобы хлопцы вернулись домой. Да РФ своих пленных тоже получит. В интересах ли это РФ? Хз. Да и пофиг. Но Украина точно в выигрыше, точно приближается к своей цели при этом.
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Кловун не кривляться не может. Записано на подкорке
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Вова получил оргазм от встречи с ПУ....
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Ну он же думал (это слово применимо вообще?): бац, бац и в дамки.
А там Макрон с Меркель играют в шахматы, а ВВП то ли в Чапаева, то ли в нарды.
Зеля и растерялся.
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Якраз відповідь показова. Людина, яка самабрала участь у перемовиназ, не знає, що далмюи ці перемовини. Тобто не може дати їм об'єктивної оцінки. Він знову буде слухати, що йому скаже Єрмак з Сивухою. Він здогадуєть я, що якастюь нічия, хоча, як бачимо, стверджувати цього не може. Питається, на якого біса? Пуцину саміт приніс дивіденди - начебто продемонстрував його прагнення до миру, як миротворця, а не сторону конфлікту. А що саміт приніс навіть не Україні, а самому Валодьї?
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Цей потік маячні навіть не можливо коментувати.
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Доброго ранку! Так спробуйте коментувати потік маячні від ПОПа. Зробіть правильний вибір й переходьте вже до якогось позитиву. Жалійте й любіть себе хоч трохи.
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Про позитив нужно было курарекать когда вас "хуже чем щас быть не может!!!" колбасило, бот-мокшанец. А теперь уже из спама кукарекай
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подякуй баризі за мінську капітуляцію
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Зеля,не будь и дальше нелохом.Срочно вооружай армию,самого надежного союзника Украины.Нам путин враг.И не тебе с ним тягаться.
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Нет, предатель, не ничья. Особый статус лугандона - начало конца страны.
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пебобікам уже кінець, скавчать десь із лайна як щурі недобиті
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У соевых макак глубокое разочарование - ихнему реальному хозяину ***** не удалось нагнуть Зеленского, широко анонсированная и щедро оплаченная мародером грандиозная зрада оказалась мыльным пузырем. На следующий шабаш вряд ли удастся собрать даже половину из тех чебурашек, которых позвозили из регионов для участия в потешных соевых ассамблеях
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Из спама кукарекай, мокшанец
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глист рошенової сраки - ти сам уже у спамі
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Зелені макаки верещать: "шкурка від гетьмана не всралась - це перемога"
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Имхо неправильно смотреть на это с точки зрения «кто кого»

у Украины есть свои интересы, Украина их продвигает

по миллиметру, и то лучше, чем ничего

пример: обмен пленными. Это в интересах Украины - чтобы хлопцы вернулись домой. Да РФ своих пленных тоже получит. В интересах ли это РФ? Хз. Да и пофиг. Но Украина точно в выигрыше, точно приближается к своей цели при этом.
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Спамь мокшанскую ботву не читая
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"По миллиметру" - эт вы дома с мужем будете. Или погибший воин Украины каждый день - это и есть те самые миллиметры!? Твоя (если твой флаг - не фикция) Меркель выкинула из Германии 2-х посольских свино-собак за то только, что очередной фсб-шный палач расправился на территории Германии с гражданином Грузии!! А у нас такое - почти каждый день!!! И не иностранцами, а с нашими военослужащими!
По вчерашнему "вечернему кварталу у Парыжу":
Пукин ДОСТИГ того, чего хотел! РФ-ия больше НЕ СТОРОНА конфликта! Все!!! Наших 14.000 убили в "бессмысленном и братоубиственном" ВНУТРЕННЕМ конфликте. А "их там нет"! Точка.
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У порохоботов и кацапчиков затишье , нет методичек и указаний , как реагировать на ситуацию . Это фиаско .
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а как реагировать ? вкладывать в самообразование, изучать языки , воспитывать детей ЛЮДЬМИ и стараться обеспечить им Европейское будущее в Европе!
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Если ты, гнусный актеришко-кривляка, считаешь, что ничья, то (к бабке не ходи) поимел тебя )(уйло по полной программе! И за что такое "счастье" Украине?! Я не знаю, хто кого, поки що - нічия, - Зеленський про результати "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 3356
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Как за что? Кто за Янука и этого малароса голосовал? Раз голосовали, то должны и отгребать, нечего жаловаться и взывать "зачто???". За подпись в бюлетне, маларосы
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прокладка драная - марш в свою лагандонскую дыру
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Что ж такое, как же так, бубочка?
Ведь надо просто "перестать стрелять" и бы наладилось!
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И так понятно, что маларос во время през компании врал полностью во всем
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И вот к кассирше он подходит,
И два билета он берет.
И вот меня, как королевну,
На первый ряд в кино ведет.

И два часа мы с ним сидели,
И два часа смотрели мы.
На рубль семечек наели.
И ничего не поняли.

Ах ты, любовь, любовь-зараза!
Ах, до чего ж ты довела!
Два мозоля себе натерла
И босиком домой пришла. (с)
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Ничья означает только одно - них ты не сделал, только лапшу зебам развешивал: вот как только у меня будет булава... вот как только я встречусь с ******...
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Якут поводився як русская макака за кордоном((((
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Ни чё себе ничья: столько территорий оккупировано и убито украинских граждан и никто за это ответственности не понёс. Ну и понятия у гаранта конституции.
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