 Я не знаю, кто кого, пока что - ничья, - Зеленский о результатах "нормандского саммита"

Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-подхода в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Все были очень уставшие. У нас был разговор, он был разный и напряженный, и иногда такой мощный, иногда легкий", - заявил Зеленский.
По словам президента, он не знает, для кого эти переговоры были более успешными.
"Я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом, когда мы начали говорить. Давайте говорить, что пока что – ничья", - добавил президент.
А там Макрон с Меркель играют в шахматы, а ВВП то ли в Чапаева, то ли в нарды.
Зеля и растерялся.
у Украины есть свои интересы, Украина их продвигает
по миллиметру, и то лучше, чем ничего
пример: обмен пленными. Это в интересах Украины - чтобы хлопцы вернулись домой. Да РФ своих пленных тоже получит. В интересах ли это РФ? Хз. Да и пофиг. Но Украина точно в выигрыше, точно приближается к своей цели при этом.
По вчерашнему "вечернему кварталу у Парыжу":
Пукин ДОСТИГ того, чего хотел! РФ-ия больше НЕ СТОРОНА конфликта! Все!!! Наших 14.000 убили в "бессмысленном и братоубиственном" ВНУТРЕННЕМ конфликте. А "их там нет"! Точка.
АНАНАС!
Ведь надо просто "перестать стрелять" и бы наладилось!
И два билета он берет.
И вот меня, как королевну,
На первый ряд в кино ведет.
И два часа мы с ним сидели,
И два часа смотрели мы.
На рубль семечек наели.
И ничего не поняли.
Ах ты, любовь, любовь-зараза!
Ах, до чего ж ты довела!
Два мозоля себе натерла
И босиком домой пришла. (с)