 Я не знаю, кто кого, пока что - ничья, - Зеленский о результатах "нормандского саммита"

Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-подхода в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Все были очень уставшие. У нас был разговор, он был разный и напряженный, и иногда такой мощный, иногда легкий", - заявил Зеленский.

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По словам президента, он не знает, для кого эти переговоры были более успешными.

"Я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом, когда мы начали говорить. Давайте говорить, что пока что – ничья", - добавил президент.