 Из плена наемников РФ на Донбассе могут освободить 72 украинских заложника, - Зеленский

Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-подхода в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Обмен. Честно говоря, "всех на всех" - это абстрактный вопрос. Мы договорились для начала (обменять. - Ред.) всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки, сейчас речь идет о Донбассе", - сказал он.
Зеленский также отметил, что вопрос обмена имеет три стороны: первая - те, кто в Украине, и те, кто в оккупированном Донбассе; вторая - удерживаемые в России и третья - удерживаемые в Крыму.
"Я хотел сразу все совместить, но это сложно. Однако мы проговорили, что мы будем об этом говорить и будем решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой. Я этого очень хочу", - подчеркнул президент. Зеленский акцетировав, что ему сложно говорить о датах (обмена), но ему "очень хочется это сделать до конца года".
Это - предательство!
Да, соеголовые?
вы, вшивые пропагандоны, затрахали примитивизмом. )))
могутЬЬЬ )
В списках для обмена со стороны Украины значатся 286 человек. Россия признает наличие менее 200.Большинство в признаваемом списке - гражданские, осужденные и захваченные на территории ОРДЛО\РФ. Со стороны России в списках на обмен 251 человек из которых все военнослужащие или раскрытая агентура. В списках России есть люди которые реально могут давать свидетельства Международному уголовному суду. Их выдача России -повторение истории Цемаха и сознательный саботаж работы Международного уголовного суда.
Скільки га української території коштує звільнення 1 полоненого українця?
Хочу наперед знати - скільки часу залишилося Україні існувати.
ПМ: Зелена цвіль продовжує роз'їдати залишки мізків зебобіків.
Цікаво, коли прийдуть до тями?
Мабуть лише тоді, коли опиняться в ордло чи під москальским чоботом.
Сьогодні на нашому спільному ефірі на Еспресо Роман Безсмертний попередив: «Якщо в Парижі не зуміють ні про що домовитися, то оголосять про «прогрес» у двох давно підготовлених і пропрацьованих питаннях - обмін полоненими та нове розведення на ще парі ділянок.
Перше - позитивне, друге - чисте окозамилювання».
І як у воду дивився.