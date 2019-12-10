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 Политика Украины
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 Из плена наемников РФ на Донбассе могут освободить 72 украинских заложника, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласовании во время встречи "нормандской четверки" обмена удерживаемыми лицами, в рамках которого освободят 72 украинских заложника из ОРДЛО.

Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-подхода в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Обмен. Честно говоря, "всех на всех" - это абстрактный вопрос. Мы договорились для начала (обменять. - Ред.) всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки, сейчас речь идет о Донбассе", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский

Зеленский также отметил, что вопрос обмена имеет три стороны: первая - те, кто в Украине, и те, кто в оккупированном Донбассе; вторая - удерживаемые в России и третья - удерживаемые в Крыму.

"Я хотел сразу все совместить, но это сложно. Однако мы проговорили, что мы будем об этом говорить и будем решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой. Я этого очень хочу", - подчеркнул президент. Зеленский акцетировав, что ему сложно говорить о датах (обмена), но ему "очень хочется это сделать до конца года".

Источник: https://censor.net.ua/n3164423
 
   
 Топ комментарии
 
Это - капитуляция!
Это - предательство!
Да, соеголовые?
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он нам наших пленных, а мы ему - разведение войск с нашей стороны на всех участках, потом новые пленные, а мы ему и дальше уступки, вот и вся политика, а Зеленский - на коне, он всегда возвращает пленных, последних он вернет, когда мы отойдем за Буг, правда, идиот...
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Щіро радію за тих хто повернеться до своїх рідних.
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Это - капитуляция!
Это - предательство!
Да, соеголовые?
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он нам наших пленных, а мы ему - разведение войск с нашей стороны на всех участках, потом новые пленные, а мы ему и дальше уступки, вот и вся политика, а Зеленский - на коне, он всегда возвращает пленных, последних он вернет, когда мы отойдем за Буг, правда, идиот...
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Первое разведение войск было подписано 5 сентября 2014-го года. И тогда же произошла здача территории Украины, когда на карте была выделена клоака ОРДЛО с ее как бы "границами".
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и Што??? вчерашнее убийство оправдывает нового убийцу???
вы, вшивые пропагандоны, затрахали примитивизмом. )))
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Ти хочеш щоб Микола Рудьковський і далі сидів ще 3 місяці в сирій холодній російській вязниці ?
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Да для ***** там ещё 1 лям заложников Из плена наемников РФ на Донбассе могут освободить 72 украинских заложника, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4721 меняй бери не хочу Из плена наемников РФ на Донбассе могут освободить 72 украинских заложника, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4721
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Щіро радію за тих хто повернеться до своїх рідних.
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За тих тисячі людей, хто попаде в неволю, в так звану сіру зону,після звільнення пари десятків краще "порадій"
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моника, ты списки согласовало???
могутЬЬЬ )
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Хроника одного Президента

В списках для обмена со стороны Украины значатся 286 человек. Россия признает наличие менее 200.Большинство в признаваемом списке - гражданские, осужденные и захваченные на территории ОРДЛО\РФ. Со стороны России в списках на обмен 251 человек из которых все военнослужащие или раскрытая агентура. В списках России есть люди которые реально могут давать свидетельства Международному уголовному суду. Их выдача России -повторение истории Цемаха и сознательный саботаж работы Международного уголовного суда.
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Хто там володіє цифірями?
Скільки га української території коштує звільнення 1 полоненого українця?
Хочу наперед знати - скільки часу залишилося Україні існувати.

ПМ: Зелена цвіль продовжує роз'їдати залишки мізків зебобіків.
Цікаво, коли прийдуть до тями?
Мабуть лише тоді, коли опиняться в ордло чи під москальским чоботом.
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Карл Волох
Сьогодні на нашому спільному ефірі на Еспресо Роман Безсмертний попередив: «Якщо в Парижі не зуміють ні про що домовитися, то оголосять про «прогрес» у двох давно підготовлених і пропрацьованих питаннях - обмін полоненими та нове розведення на ще парі ділянок.
Перше - позитивне, друге - чисте окозамилювання».
І як у воду дивився.

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На мою думку, ніхто ніякі обміни проводити не буде, поки не укладуть вигідні параші угоди по газу.
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