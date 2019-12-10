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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3917) Путин (25234) нормандская четверка (905)

 Я думал, что раз-раз и договорились, но здесь по-другому, - Зеленский о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным сложно договариваться.

Об этом Зеленский сообщил украинским журналистам в Париже после саммита лидеров "нормандской четверки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, у него спросили о впечатлениях от российского президента и является ли Путин человеком, с которым можно договариваться.

"Можно договариваться? Смотрите, очень сложно договариваться, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах. Потому что он каждый вопрос разбирает на детали... и мы начинаем даже каждое слово урегулировать, то есть, это сложно. Я просто другой человек, я быстрый человек. Я думал, что раз-раз и договорились... Нет, здесь по-другому, - другая, скажем так, биомеханика", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нам нужен более-менее корректный диалог и результат, а "не приехать и в кого-то плюнуть", - Зеленский о том, почему не называет Путина и власти РФ агрессорами

При этом президент заметил: "можно ли договориться или нет, станет понятно в будущем".

"Мы с вами точно увидим. Сегодня какие-то такие уступки были. Я это почувствовал", - сказал Зеленский.

При этом глава государства добавил, что о впечатлениях говорить рано, поскольку "было мало времени".

Также Зеленский рассказал, что его встреча с Путиным должна была длиться 20 минут. "Шла она где-то час, встреча тет-а-тет, и состояла из двух частей. Мы говорили все вместе, а потом вдвоем", - добавил глава государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3164422
 
 
 Топ комментарии
 
В 42 роки наівність називають інакше...
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н у н е м у д а к ж е? Я думал, что раз-раз и договорились, но здесь по-другому, - Зеленский о переговорах с Путиным - Цензор.НЕТ 980
В і н "д у м а в, щ о р а з - р а з і д о м о в и л и с ь" Я думал, что раз-раз и договорились, но здесь по-другому, - Зеленский о переговорах с Путиным - Цензор.НЕТ 980

З к и м? З к а ц а п а м и?
Х і б а в 95 К в а р т а л і з Ю з и к о м
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воно думало...

шмаркля - це клінічний ідіот. Воно і далі буде думати...

Троє загиблих, поки воно перевіряло свою геніальність. Світла їм пам'ять!
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Слабак!
А вот Святой Пэтро Рошенко сразу с путеным договорился! 5 сентября 2014-го года! Когда минскими договорняками сдал территории Украины.
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Ти думав? Ти взагалі розумієш, що значить це слово?
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Дурне, дурне, але здало рівно стільки, аби летіти з Парижу до Києва а не до Ростова.
Думало воно.
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Да, наворотила прежняя власть делов. Раз-два теперь сложно порешать.
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Є гарне українське прислів'я: "Дай Бог нашому теляті та й вовка з'їсти!". Вочевидь все пройшло гарно. Сподіваюсь надалі президент наростить політичні м'язи. Зе - дуже щирий й відкритий з журналістами, він не наївний. Він передав свої почуття від зустрічі. Порохоботам - приготуватися до нової роботи.
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У нас уже був один щирий.-Льоня Космос. Ви з шмарклею не його брати?
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от коли ти збагнеш що РОЗУМНІ люди не ходять 40років по пустелі та не бігають по чужині 2000років тоді може до тебе дойде що "ваша"національна особливість не скавчання що "фсьо баліт і фсьо плоха" і не впевненість що "ваші є б-гообраними", а те що хуцпаті шлємазли себе найрозумнішими вважають.. Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 2001
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Почему-то заглянул в википедию напомнить сколько Путену лет.)))
Прости, Господи.
Стоит отдать должное- выдающийся мерзавец последних десятилетий.
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Кстати, когда он шёл из машины ко входу во дворец у него правая рука висела почти неподвижно. У Сталина такое тоже наблюдалось. Под него косит)))
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Со спиной говорят проблемы у гадёныша. Хотя... много чего о нём говорят.
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та й нижче спини у пукіна проблеми... Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 6816
і з-заду проблеми і з переду... і жерти в провінціях фєдєрастії вже нема чого..і вже провінційна бидлота починає скавчати що москва їх об'їдає Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 7042
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К. Лебедев. Порох обирает москвичей до нитки.
Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 1396
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Самый главный момент остался за кадром. По газу то не говорили! Значит Зеленский оставил ***** с этой проблемой. Зачем ***** вез с собой руководителя Газпрома? Чтобы договорится. Но Зеленский даже не дал отмашку на такие разговоры. Молодец! Впервые, это надо понять, впервые в истории вопрос транзита Украина руками Зеленского привязала к решению других проблем! Никто до зеленского такого не сделал! Так шаг требует личного мужества так как газ и транзит это *****вские яйца с итогами внутри. На фоне этого неоспоримого факта все предыдущие переговорщики с рашкой смотрятся козлами и подонками. Порошенко, Яценюк, Тимошенко, ющенко и тд просто подтиратели *****вской задницы на фоне Зеленского.
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с чего ты взял?...
нафтогаза больше нет и коболев вполне не при делах.
моника подписало все документы
все решили по телефону )))
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Тупая брехня. Просто вот наглая такая и тупо тупая.
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те цензор цензор печатает тупую брехню??? бывает )))
zelenskiyi_podpisal_posledniyi_zakon_neobhodimyyi_dlya_provedeniya_anbandlinga_naftogaza_op,

ты, правда, не все слова поймешь... но вдруг ))))
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https://censor.net.ua/news/3164287/zelenskiyi_podpisal_posledniyi_zakon_neobhodimyyi_dlya_provedeniya_anbandlinga_naftogaza_op
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Ты наверное слабоумный и не видишь разницы между украинским Законом и договором о транзите газа с рускии. Иди , проверся у окулиста и психиатора.
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Ти настільки ЗЕдебіл, що не бачиш як т.зв. "український" закон допомагає транзиту рюцкого газу. Ти - кацапозебуїн?
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Порохоскот ,як ти, не тупий. Ти свідомо маніпулюєш фактами. Але ця все брехня до сраки, Зеленський знає що робить.
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ну я же не виноват, что дальше ты своего носа не видишь и не способен оценить ситуацию на пару шагов вперед ))))
тебе, тупому чмо, это не дано )))
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я тебе больше скажу , еще знаешь , до зеленского ни кто ху ем на рояле не играл , такой шаг тоже требует особого мужества .
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по правде и это плагиат... оно не способно придумать новое )))
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Главное, что у преЗЕдента и Пукина есть общее объединяющее их чувство - ненависть и страх к Пороху... Я думал, что раз-раз и договорились, но здесь по-другому, - Зеленский о переговорах с Путиным - Цензор.НЕТ 7327
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Вото интересно, за что ***** не любить Порошенко? Вот за что? Мародёр делал все, абсолютно все, что просил путин. Перечислять?
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можешь начать с Армии, мовы и веры. Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 3895
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Похоже, шо у вас, дебилов имени Рошена, один общий папа... Или это какой-то ген любви к торту Вечерний Киев?
Блин, когда-то так Бандера поверил Гитлеру - армия, мова та ще й держава... Теперь никогда уже не отмоет свое имя от львовского погрома и концлагерей, где, как в насмешку от судьбы, и сам побывал.
При всем моем уважении к национальному суверенитету и погибшим за это - нужно быть разборчивым в союзниках!!!
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Бандера? "Львовского погрома"? "Лагерей"? Москаль=ідіот.
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Транзит газа все эти годы, поставки (бесплатные!) электричества в Крым и ордло, бесплатная вода в ордло, запрет на полеты украинской авиации,отвод тяжёлых вооружений, особый статус для ордло. Кстати, ты наверное пацан 10лет отроду что ничего про это не знал.
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Можно подробнее про транзит газа? ...Кому он предназначен и какие обязательства у Украины перед Европой по этому транзиту, так же, почему Меркель и т.д. хотят, чтобы этот транзит остался и почему преЗЕдент и его команда хотят подписать договор о транзите на 10 лет?....Начинай!...
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От,плять, я тебе подробно счас скажу. Гибнут люди, у Украины отрывают куски территорий а сама Украина ласково продолжает сосать газовую трубу в угоду неким соглашениям. Как же! Мы честные! Мы не можем договор то нарушать. Пох на остальное все, абсолютно пох.
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Т.е. преЗЕденту на все это абсолютно пох, поэтому он хочет подписать договор на 10 лет?...Правильно?... Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 628
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а чем тебе транзит не по душе? лектричество в Крым в твоём воображении (с тем же успехом мог и про СКК потрындеть). перекрой воду в ОРДЛО и Марик останется без воды. отвод тяжёлых и особый статус был необходим для вооружения Армии.
Кстати, ты наверное пацан 10лет отроду что ничего про это не знал.
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Ну значит ты не пацан, ты действитель моральный урод раз считаешь все эти вещи за теплое и сладкое.
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ну а ты - просто дурачёк, раз считаешь выстрел себе в голову нормой.
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Про страх ты рассмешил...
А ненависть - это слишком сильно для насекомых... Брезгливость и неприязнь будет поточнее...
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Твое сравнение Пукина и преЗЕдента с насекомыми достаточно интересно... Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 3712
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Жаль что ты Вовчик не понимаешь - что бы ты ни сделал, договорился, не договорился, из кожи выпрыгнул - украинские антисемиты никогда не признают тебя президентом, всегда будут как вчера на Банковой улюлюкать и кричать что ты не продаешь Украину только потому что боишься их ежесекундные угрозы. Правильно сказал Кравчук - такие унижения не вытерпел бы ни один президент в мире, а ты терпишь. Бросай это позорное дело, уходи скорей в отставку. Не делай вид что все ещё ничего не понимаешь
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Ти ж 5 років називав Пороха Вальцманом, а тепер його антисемітом називаєш. Тупий зебуїн.
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Рід Порошенків документально фіксується в Саф'янах Ізмаїльського повіту Бесарабської губернії вже в переписі 1835 року, де Порошенки записані міщанами малоросійської громади[1].
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)...
.
А что там у 3э ????
.
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А что там у тебя? Небось прадеды в погромах вырезали целые семьи, в том числе врачей что спасали их детей. Так и Зе теперь старается для вас а вы мрази мечтаете как будете его убивать вместе с детьми
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когда погромы были , врачами были совсем другие люди . не те о ком ты говоришь .
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Чуєш, озабочєнний. А може ти забереш свого зебуїна до себе, в королівство? Там його місцеві мусліми зачекалися. До речі- ти там як, по вулицях у ярмулці ходиш?
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А чего б тебе самому не приехать в королевство - помочь муслимам в терактах? Ссышь тварь? Смелый только у себя где вас сто тысяч на одного еврея?
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Вони і без мене добре справляються. а "сциш" - ти краще чотири рази уклоністу від призову зебуїну криворізькому скажи. Воно точно сцало Україну захищати. От на горба українцям всістису - тут вас двічі запрошувати не треба.
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Ты лучше расскажи как само защищаешь Украину. Небось **** с под дивана шлешь донесения своим московским братам. А находятся евреи дурочки едут на Донбас защищать таким мразей как ты
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Я, на відміну від чотири рази уклоністу, Україну захищав, захищаю і захищатиму. Але не збираюся давати звіт у тому єврейському нацисту.
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то що шмаркля дефективна потвора моральна - ФАКт медичний!! Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 1284
але ж не паскудь світову релігію Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 255 шмаркля до сінагоги не ходить воно не єврей і воно не релігіозне.. і по-національності воно ашкєназі.. Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 7024 а єврей не національність! а релегійна ознака Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 255
ти розумієшь що не всі араби-мусульмани.. не всі україні православні і не всі римляни є католиками??
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Єврей - це зовсім релігійна ознака, до кого ти віднесеш євреїв - атеістів? Євреї - субетнос. Такий, як скажімо слов'яни або германці. Що стосується іудаїзму - це умовно світова релігія, оскільки це єдина релігія, що не займається місіонерством - наверненням нових віруючих. А вічне життя за нормами іудаїзму наслідують виключно євреї, тобто ті, хто був народжений євреями. І ніякі гріхи при тому не стануть на заваді. А тут вже релігійним нацизмом *******.
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Не расписывай род Порошенко. Пеца-барыга и мародёр.Опозорил весь свой род. За его подлые деяния украинцы отправили его в бан,а он,позорник бегает по Киеву,устраивет майданы и дает никому не нужные советы. Тюрьма плачет за этим вором.
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По всім пунктам, що ти перерахувало, малоумне, в'язниця план і за зебуїном криворізьким. Але за зебуїном плаче ще й гілляка, по статті "державна зрада".
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Политик с сильной волей и знанием себя и людей, как Зеленский, никогда не капитулирует перед кучкой истеричек. Так что завали е...о с такими просьбами.
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Завали своё. Не кучка истерчек весь народ, за очень малым исключением таких как Леонид Макарович
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Богдасик... Ну вот ты написал- ну так поясни хоть, как понимать твои слова? "Политик с сильной волей и знанием..." с чего такая характеристика? И как в ней уживается "я думал"? Я вот вижу: мальчик привык- поколотил по роялю и бабасики в кармане завелись, а в управлении страной этот фокус не работает, почему?!!! Он думал, стал презом и все, вуаля... Никто типа, не рассказал что его ждет?
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Так что, Богдаша- слился? Завалил типа, написанное тобой же...
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альо ВЧИ СЛОВА і не повторюй сіоністські ДУРНИЦІ Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 386
1) семіти -група народів які мають РІЗНУ ВІРУ. 2) палестинці(мусульмани) і сєфарди-ізраільтяни (юдеї) Є СЕМІТАМИ 3) Коли палестинців ВБИВАЮТЬ ізраільтяни(і навпаки) то ХТО Ж ТАМ КОМУ АНТІСЕМІТ?? Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 2533
4) А юдофобія в світі ІСНУЄ але це не є типовим для України. Бо ж Зеленського таки обрали.. і пукіна(шаломова) з його крімінальною мішпухою НЕНЕВИДЯТЬ не тому що він ашкєназі а тому що то фашистська падлюка-злочинець Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 386
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Такт вы товарищ президент Зе неверную тактику беседы с путлером выбрали. Нужно было придерживаться того стиля с помощью которого вы с добровольцами общались в зоне разведения войск. И кто после этого самита не лох?!
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У путена нет желания договариваться с тобой.
Наивный? Нет, особо одарённый.
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Ну шо, убедился что путин таки ***** недоговороспособное.
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Не Зелюшко,там так не будет.
Там будет жестко,так что:Раз взялся за гуж,не говори,что не дюж!
Но вообщем и целом,переговоры можно назвать удачными,дальше будем поглядеть.
Только вот приверженцам Пэтора,лучше не мешать,а заняться чем то полезным,сортир в своем доме помыть что ли,не надо майданить перед международными саммитами.
Не надо показывать всему миру,что у нас вечная рэволюция и мы между собой не можем договориться!
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У соевых макак глубокое разочарование - ихнему реальному хозяину ***** не удалось нагнуть Зеленского, широко анонсированная и щедро оплаченная мародером грандиозная зрада оказалась мыльным пузырем. На следующий шабаш вряд ли удастся собрать даже половину из тех чебурашек, которых позвозили из регионов для участия в потешных соевых ассамблеях
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Разговор дурачка...- Раз-раз....- - Бац - бац - и мимо...
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Він думав, що він думав, а вийшло он як...
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А казав шо нелох. Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним - Цензор.НЕТ 1414 Тебе ж папірєджівалі. Ну набив собі ґулю на лобі, це на користь. Може дещо дійде до тебе.
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Что ж такое, как же так, бубочка?
Ведь надо просто "перестать стрелять" и все бы наладилось!
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Ты думал?! Насмешил! У дурилки, произносящей до 42 годиков только чужие мысли из сценариев, способность думать атрофирована! Может не у всех, но у тебя, судя по тому, что ты несешь и как себя ведешь - 100%!
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ЗЕ, ты такой наивный.....

Но, что сделаешь - клоуна выбрали президентом.
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"Я думав, що раз-раз і домовилися, але тут по-іншому, - Зеленський про переговори з Путіним" - а все тому, що на коліна не ставав (чи може я помиляюся?). Наступного разу спробуй з колін і побачиш результат.
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Похоже Арестович был излишне оптимистичен,рассказывая,что мало людей в команде зе и он сам понимают стратегию россии. Там вообще команда дворовых слабоумных мальчиков,которые вообще не знают слова "стратегия".
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А взагалі, то не дивуюча безрезультатівність. Лицемірство та брехня. Замість прінужденія до миру та виведення росією військ з території України, видно націленість сторін до приніжденія України до капітуляції та поглинання росією. Це і не дивно завжди в природі так поступають зі слабшим, навіть, якщо він правий. Володя (молодний) він же зелений дебітував на цій політичній сцені. Про успіх чи не успіх, як я говорив мова не йде, це був просто виступ нового молодого політика - актора. Вони всі актори. Володя ботоксний, самий досвідчений, лицемірний та агресивний у висловленні своїх цілей. А Україні та українцям залишається єдиний вихід з цієї ситуації, вірніше два. Перший абсолютно не вигідний та не припустимий - це чергова капітуляція та поглинання України росією. І другий - ставати сильнішими військово та економічно, згуртовуватися, зміцнюватися і боротися до перемоги над ворожою імперіалістичною державою. Є єдиний правильний шлях для держави Україна та всіх українців. А для успішної боротьби та захисту нам потрібно побороти головного внутрішнього ворога - корупцію та розкрадання держави. Тільки після перемоги над внутрішнім ворогом ми можемо здолати зовнішніх ворогів. Це потрібно, щоб зрозуміли всі! Корупція та воровство це зброя ворога проти нас самих. Ось такий короткий аналіз цього дійства.
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"Я думал, что раз-раз..." - розумні вчаться на чужих помилках, а дурні на власних!
До цієї народної мудрості важко щось додати...
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Раз-раз и тарифы снизились; раз-раз и война прекратилась, причём на условиях Украины; раз-раз и экономический бум произошёл; раз-раз и коррупцию победили и т.д. и т.п. Пускай учится, может скоро и поймёт многое. Лишь бы не было "раз-раз и красную линию пересекли".
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