 Я думал, что раз-раз и договорились, но здесь по-другому, - Зеленский о переговорах с Путиным

Об этом Зеленский сообщил украинским журналистам в Париже после саммита лидеров "нормандской четверки", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В частности, у него спросили о впечатлениях от российского президента и является ли Путин человеком, с которым можно договариваться.
"Можно договариваться? Смотрите, очень сложно договариваться, но сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вещах. Потому что он каждый вопрос разбирает на детали... и мы начинаем даже каждое слово урегулировать, то есть, это сложно. Я просто другой человек, я быстрый человек. Я думал, что раз-раз и договорились... Нет, здесь по-другому, - другая, скажем так, биомеханика", - отметил Зеленский.
При этом президент заметил: "можно ли договориться или нет, станет понятно в будущем".
"Мы с вами точно увидим. Сегодня какие-то такие уступки были. Я это почувствовал", - сказал Зеленский.
При этом глава государства добавил, что о впечатлениях говорить рано, поскольку "было мало времени".
Также Зеленский рассказал, что его встреча с Путиным должна была длиться 20 минут. "Шла она где-то час, встреча тет-а-тет, и состояла из двух частей. Мы говорили все вместе, а потом вдвоем", - добавил глава государства.
А вот Святой Пэтро Рошенко сразу с путеным договорился! 5 сентября 2014-го года! Когда минскими договорняками сдал территории Украины.
Думало воно.
Прости, Господи.
Стоит отдать должное- выдающийся мерзавец последних десятилетий.
і з-заду проблеми і з переду... і жерти в провінціях фєдєрастії вже нема чого..і вже провінційна бидлота починає скавчати що москва їх об'їдає
нафтогаза больше нет и коболев вполне не при делах.
моника подписало все документы
все решили по телефону )))
zelenskiyi_podpisal_posledniyi_zakon_neobhodimyyi_dlya_provedeniya_anbandlinga_naftogaza_op,
ты, правда, не все слова поймешь... но вдруг ))))
тебе, тупому чмо, это не дано )))
Блин, когда-то так Бандера поверил Гитлеру - армия, мова та ще й держава... Теперь никогда уже не отмоет свое имя от львовского погрома и концлагерей, где, как в насмешку от судьбы, и сам побывал.
При всем моем уважении к национальному суверенитету и погибшим за это - нужно быть разборчивым в союзниках!!!
Кстати, ты наверное пацан 10лет отроду что ничего про это не знал.
А ненависть - это слишком сильно для насекомых... Брезгливость и неприязнь будет поточнее...
Батько, Олексій Іванович народився у селі Саф'яни Ізмаїльського жудеця Королівства Румунія в родині румунського громадянина Івана Євдокимовича Порошенка. Закінчив 7-річну школу в Саф'янах і середню школу в Ізмаїлі, вступив до Львівського сільськогосподарського інституту. У період навчання одружився 1956 з Євгенією Сергіївною Григорчук (у шлюбі - Порошенко) (1937-2004)...
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А что там у 3э ????
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але ж не паскудь світову релігію шмаркля до сінагоги не ходить воно не єврей і воно не релігіозне.. і по-національності воно ашкєназі.. а єврей не національність! а релегійна ознака
ти розумієшь що не всі араби-мусульмани.. не всі україні православні і не всі римляни є католиками??
1) семіти -група народів які мають РІЗНУ ВІРУ. 2) палестинці(мусульмани) і сєфарди-ізраільтяни (юдеї) Є СЕМІТАМИ 3) Коли палестинців ВБИВАЮТЬ ізраільтяни(і навпаки) то ХТО Ж ТАМ КОМУ АНТІСЕМІТ??
4) А юдофобія в світі ІСНУЄ але це не є типовим для України. Бо ж Зеленського таки обрали.. і пукіна(шаломова) з його крімінальною мішпухою НЕНЕВИДЯТЬ не тому що він ашкєназі а тому що то фашистська падлюка-злочинець
#янелох!
Наивный? Нет, особо одарённый.
Там будет жестко,так что:Раз взялся за гуж,не говори,что не дюж!
Но вообщем и целом,переговоры можно назвать удачными,дальше будем поглядеть.
Только вот приверженцам Пэтора,лучше не мешать,а заняться чем то полезным,сортир в своем доме помыть что ли,не надо майданить перед международными саммитами.
Не надо показывать всему миру,что у нас вечная рэволюция и мы между собой не можем договориться!
Ведь надо просто "перестать стрелять" и все бы наладилось!
Но, что сделаешь - клоуна выбрали президентом.
До цієї народної мудрості важко щось додати...