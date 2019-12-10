 Украинская полиция готова патрулировать границу с РФ на оккупированном Донбассе с "представителями территориальных общин", - Аваков (обновлено). ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в комментарии hromadske на полях саммита "нормандской четверки" в Париже.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о совместном патрулировании с так называемой "народной милицией", которая сейчас имеет контроль на оккупированных территориях, Аваков просто повторил: "Я же вам сказал - территориальных общин" (на самом деле он сказал "марад", но понятно, что речь шла об "общинах").

"Это очень тяжелый переходный период, он продлится полгода или даже год, но мы готовы пройти. Но это будет потом, когда все со всем согласятся, а пока мы видим, что Путин не готов вернуть нам границу", - добавил Аваков.

Глава МВС Аваков розповів про плани щодо роботи поліції на територіях Донбасу, які мають звільнити від бойовиків pic.twitter.com/XnUpPKNxK4 — hromadske (@HromadskeUA) December 10, 2019

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Четыре", - Аваков по пятибалльной системе оценил переговоры, которые состоялись в Париже в рамках "нормандского саммита". ВИДЕО

Он также допустил, что Украина может согласиться на компромисс по контролю над границей и получить его "не за месяц до местных выборов, а, например, за два дня".

"Компромисс может быть: мы не за месяц возьмем границу, а за два дня. Вот у нас есть 408 км границы. Мы будем каждый день уменьшать – и за день до выборов раз! У нас под контролем вся граница. Чем не компромисс?", - заявил он.

При этом он добавил, что президент Владимир Зеленский "четко сказал" на переговорах: "Мы стоим сначала на безопасности, а потом выборы, а потом все остальное", - сообщил Аваков.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе.

Главное, о чем договорились лидеры "нормандской четверки":

разведение войск в трех районах до марта 2020 года;

обмен пленных до конца 2019 год;

полное прекращение огня до конца 2019 год;

продление действующего закона об особом статусе для Донбасса;

расширение мандата СММ ОБСЕ;

следующая встреча в Нормандском формате состоится до марта 2020 года.

О чем не договорились: