 Принятая ГА ООН резолюция по Крыму "поможет держать уровень политического давления на Россию", - Ельченко

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Таким образом Ельченко прокомментировал принятие Генассамблеей резолюции о милитаризацию Крыма и частей Черного и Азовского морей
"Резолюция содержит компонент, который вызывал наибольшее беспокойство российской делегации. Это призыв ко всем странам – членам ООН не посещать территорию Крыма без согласования с украинской стороной. Их это очень задевает", - отметил дипломат.
По его словам, в нынешней резолюции значительно усилена часть, касающаяся ядерного оружия.
"У нас есть подтверждение того, что на Крымском полуострове российские военные тщательно готовят те объекты инфраструктуры, которые были заморожены в советские времена, а также после присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия и подписания пресловутого Будапештского меморандума", - сообщил Ельченко.
Несколько новых пунктов документа, объяснил постпред Украины, касаются захвата Россией трех украинских кораблей в ноябре прошлого года.
"Главное, что мы сохраняем эту тематику на повестке дня", - добавил Ельченко.
Он подчеркнул, что милитаризация Крыма, частей Черного и Азовского морей затрагивает ряд стран, прежде всего, Румынию, Турцию, Болгарию: "Они действительно почувствовали опасность. Ведь речь идет как о подготовке к размещению ядерного оружия в Крыму, так и о распространении обычных вооружений, растущих там, как грибы. Это прежде всего ракетные системы, которые нацелены на Софию, Бухарест, Стамбул".
Резолюция Генассамблеи, по мнению Ельченко, является очень важным международным документом, который будет "предметом ссылки для любого суда и любого юриста".
Украина будет использовать ее как доказательную базу в судебных процессах против России. Кроме того, принятие резолюции "помогает держать уровень политического давления на Россию" и даст возможность вернуться к инициированному Киевом вопросу об осуществлении совместного мониторинга безопасности ЕС и Украины в бассейне Черного и Азовского морей.
Как сообщалось, 9 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории.
За принятие резолюции проголосовали 63 страны, против - 19, воздержались - 66.
Доходів від експорту природного газу більше не вистачає для субсидування роботи "Газпрому" на російському ринку, заявив на форумі "Газ Росії 2019" заступник начальника департаменту 817 "Газпрому" (економічної експертизи і ціноутворення) Віктор Яценко.
"Будьмо чесними один з одним і зізнаймося, що ось це "перехрещення", коли ми за рахунок експорту підтримували внутрішній ринок, - такої ситуації, напевно, вже більше не буде. Ті ціни в $400-500, які ми колись бачили, - якесь покоління після нас, дай бог, побачить. Цієї подушки більше немає. Я думаю, що до керівництва міністерств і відомств це дійде через деякий час, вони це усвідомлять", - зазначив Яценко в неділю.
За підрахунками "Інтерфаксу", рівень експортного паритету (тобто нижчий дохід від експорту виявляється менш прибутковим, ніж поставки до відповідних крайніх західних регіонів Росії) для поставок по "Північному потоку" становить приблизно $125 за тисячу кубометрів (на виході на німецький берег), а при поставках через Україну - $146 (на вході в Словаччину). Минулого літа спотові ціни на газ в Європі опускалися значно нижче цих рівнів. Втім, цей рік третій квартал "Газпром" показав середню ціну експорту в далеке зарубіжжя на рівні $170 за тисячу кубометрів.
За словами Яценка, "відповідно до того, що зникає подушка, треба подивитися наші темпи (зростання цін і тарифів - ІФ). З 2014 по 2019 рік ціни на газ зросли на 20%". "При цьому інфляція зросла на 57%, а ПВКК для "Газпрому" зріс на 60%. Як вам економіка процесу, яка складається? Вже не кажу, що з 2015 року не піднімалися тарифи на транспортування газу", - додав він.
Коментуючи перспективи вирішення проблем російського ринку газу напередодні запуску з 2025 року єдиного ринку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), Яценко визнав: "Є таке відчуття, що всі проблеми, які у нас сидять усередині, ми в тому чи іншому вигляді перенесемо в
Далі текст (вибірково) цих угод. Повний текст кожен може знайти особисто.
"п,5
Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в ОРДЛО."
"п,9
Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання"
"п,11
Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової Конституції, яка передбачає ключовим елементом децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей відповідно до заходів, зазначеними в примітці, до кінця 2015 року."
Далі ті ж самі примітки по пункту 11
"- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- право на мовне самовизначення;
- участь органів місцевого самоврядування у призначенні голів органів прокуратури та судів в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- можливість для центральних органів виконавчої влади укладати з відповідними органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- держава надає підтримку соціально-економічного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей;
- сприяння з боку центральних органів влади транскордонного співробітництва в окремих районах Донецької і Луганської областей з регіонами Російської Федерації;
- створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;
- повноваження депутатів місцевих рад та посадових осіб, обраних на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені."
От такі угоди написала в 15-му році наша президента і послала свого кума Медведчука (тобто не державного службовця будь-якого рівня а саме кума) в Мінськ їх підписати.
І на останок - "Я особисто сів і писав текст Мінських угод,, - Порошенко"