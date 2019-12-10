 "Ну, просто невозможно работать. Они там кричат, гудят", - Зеленский уже жалеет, что открыл Банковую

Об этом глава государства рассказал во время общения с украинскими СМИ в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Относительно акций. У нас страна демократическая. Ну, акции - и акции. Вы же знаете, там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли (Банковую. - Ред.), ну, просто невозможно работать, они там кричат, гудят", - отметил Президент.

Одновременно он заметил, что когда на встрече "нормандской четверки" опровергал упреки по поводу "радикализма" в Украине, российская сторона использовала данные о митингах в свою пользу.

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"Ну, хочется, пусть собираются, но мне кажется, такие акции - только козырь и аргумент (и точно не для нас), которым сегодня пользовался президент РФ", - добавил Зеленский.

Напомним, акция "Варта на Банковой" началась у здания Офиса президента накануне, 9 декабря.