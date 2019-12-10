 "Ну, просто невозможно работать. Они там кричат, гудят", - Зеленский уже жалеет, что открыл Банковую

Об этом глава государства рассказал во время общения с украинскими СМИ в Париже, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Относительно акций. У нас страна демократическая. Ну, акции - и акции. Вы же знаете, там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли (Банковую. - Ред.), ну, просто невозможно работать, они там кричат, гудят", - отметил Президент.
Одновременно он заметил, что когда на встрече "нормандской четверки" опровергал упреки по поводу "радикализма" в Украине, российская сторона использовала данные о митингах в свою пользу.
"Ну, хочется, пусть собираются, но мне кажется, такие акции - только козырь и аргумент (и точно не для нас), которым сегодня пользовался президент РФ", - добавил Зеленский.
Напомним, акция "Варта на Банковой" началась у здания Офиса президента накануне, 9 декабря.
10.12.2019 08:35
Ответить
Но приперлись политически мотивированные бомжи.Рагульё во всей красе.
Меня вчера нэбайдужи спамили по этой теме,и что?Итог?
Постояли погадили,приняли резолюцию,и дальше гадить,и медленно направились в сторону электричек.
Пусть вспомнят при Пэтэрасте они могли туда подойти?НЕТ!
А теперь мона нэгодувати.
Конгхфеток липяцкой хфабрики Рошен.
Забористая штука.Лично Пригожин выдавал.Говорил вот вам от Петра Ляксеича!
Так открыли для нормальных людей,киевлян,туристов.
Но приперлись политически мотивированные бомжи.Рагульё во всей красе.
Меня вчера нэ байдужи спамили по этой теме,и что? Итог?
Постояли погадили,приняли резолюцию,и дальше гадить,и медленно направились в сторону электричек.
Пусть вспомнят при Пэтэ расте они могли туда подойти?
НЕТ!
можно так
или так
Путичисты из вас, жулики порохоботские , как из г пули.
пуйло их использовал, как козырную карту.
Скажите "дякую" вашему кумиру коричневому.
И поглубже засунь в задницу рошеновскую.
Тогда, делай это потише.
Хоть какая-то от тебя, гуано будет польза
А бомжей покормили?
И на том спасибо, хоть какая-то от вас польза.
На этом твои способности и заканчиваются.
200 грн,делают чудеса.
Они нагадили и по электричкам,а то что это как то негативно скажется.Та пох.
200 грн!
И что там за "они" мешают работать бедному президенту? Они - это украинцы. Ты не в курсе?
Грантоедам - на выход,
дело против Порошенко
Юриста Трампа сопровождали телевизионщики из близкого к республиканцам телеканала One America News, которые готовят трехсерийную программу "Украинские свидетели уничтожают дело Шиффа" (Адамс Шифф - глава Комитета по разведке Палаты представителей, который проводил слушания по импичменту).О фонде Tempelton рассказывал Джулиани и Дубинский,
который обвинил эту структуру в том,
что она содействовала отмыванию 10 миллиардов долларов США Януковичем и Порошенко.