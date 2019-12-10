 Нам нужен более-менее корректный диалог и результат, а "не приехать и в кого-то плюнуть", - Зеленский о том, почему не называет Путина и власти РФ агрессорами

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал ночью в Париже, отвечая на вопрос, почему он не часто называет президента РФ Владимира Путина и российские власти агрессорами.

"Это как вопрос: "А вы будете говорить добрый вечер президенту России?", "А вы будете садиться с ним за стол?", "А жать руку?", "А стоять рядом, когда фотографируют?" Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю", - сказал он.

Зеленский отметил, что если кто-то ставит задачу "приехать и в кого-то плюнуть, то тогда зачем ехать, чтобы говорить и договариваться?"

"Мне кажется, что если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам нужно найти формат диалога, который будет более-менее корректным", - указал он.

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Как сообщалось, во время совместной с другими лидерами "нормандской четверки" пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский заявил о невозможности федерализации Украины, а также уступок территорий, в том числе Крыма или Донбасса.