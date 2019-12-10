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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3917) Путин (25234) нормандская четверка (905)

 Нам нужен более-менее корректный диалог и результат, а "не приехать и в кого-то плюнуть", - Зеленский о том, почему не называет Путина и власти РФ агрессорами

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для прекращения войны на Донбассе и восстановления границ Украины нужно искать какой-то корректный формат диалога, а не "плевать в кого-то".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал ночью в Париже, отвечая на вопрос, почему он не часто называет президента РФ Владимира Путина и российские власти агрессорами.

"Это как вопрос: "А вы будете говорить добрый вечер президенту России?", "А вы будете садиться с ним за стол?", "А жать руку?", "А стоять рядом, когда фотографируют?" Всё здесь очень просто. Чего мы хотим? Нам с вами нужен результат, я считаю", - сказал он.

Зеленский отметил, что если кто-то ставит задачу "приехать и в кого-то плюнуть, то тогда зачем ехать, чтобы говорить и договариваться?"

"Мне кажется, что если мы хотим что-то решить, возвращать людей, то нам нужно найти формат диалога, который будет более-менее корректным", - указал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин почувствовал "потепление" в отношениях с Украиной

Как сообщалось, во время совместной с другими лидерами "нормандской четверки" пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский заявил о невозможности федерализации Украины, а также уступок территорий, в том числе Крыма или Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3164413
 
   
 Топ комментарии
 
От і пояснення !!!

Яка ж ти кінчена неукраїнська мерзота !
Значить, якщо агресора і окупанта так не називати (бо страшно, тоді боляче зроблять)-то він ним перестане бути ?
Ось так.
То хтось хоче перемоги ?
Ні, її не буде з оцим, воно все здасть.
"Домовлятися" по-квартальному - це здавати і йти на всі поступки.
А вимагати воно нічого не посміє ...
Ні виведення військ, ні контрибуцій, ні контролю над кордоном ...
Шмата ж**ська.
Зрадник, капітулянт і ворог.
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Наскільки далеко ти пропонуєш піти в піддавках РФ та сраковилизуванні Хуйлу?
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Говорить правду и называть вещи своими именами, это не назывется "в кого-то плюнуть". С этим отношением "главное чтоб не обиделся" ...ты с* плюнул в душу украинцам.
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Так пороха говнм обливали за попытки договориться а как же пытается так и надо?
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"Спасибо, владимир владимирович, за то что вернули наши территории...💩💩💩
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ага. то есть, отступление на фронте - это ради возвращения пленных? по одному за километр украинской Земли? а контроль над границей чиста на словах? тьфу!
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Якщо висловитися коректно, то Вофка Сцикун є велика зелена шмаркля . Можна багато сперечатися про результати цього сходняка , але одне є зрозумілим і коректним : Вофка Сцикун. Чумодан-Вокзал-Параша.
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Беда в том, что договариваться с империей зла можно, договориться - НЕТ! Нам потрібен більш-менш коректний діалог і результат, а "не приїхати і в когось плюнути", - Зеленський про те, чому не називає Путіна і владу РФ агресорами - Цензор.НЕТ 9943
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Виїдеш після своєї каденції до ТельАвіву. Й там станеш "голубом_міра(русскоВо)".
Щоб ви видохли, блаЗЄнська наволоч.
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По факту прийдется ждать смены власти в *********.Пуйло не уступит,Украина тоже.С новым руководством в будущем пытаться разговаривать.Других вариантов нет.На данном этапе пытаться не допускать обострения ситуации.
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Это так звучит, как "нужно подождать, пока на меня не свалится неожиданно миллион долларов, а пока можно у мусорки поваляться и поспать."
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А з якого біса ***** буде поступатися? Трамп та європ кампанія його лобизают в дупу заглядают , санкціі йому особисто пох , а кацапська біомаса все заковтне та мовчатимем. Та зустріч апріорі нічого не могла вирішити , ***** своіх позіцій не здасть . Закрили питання з полоненимі ? Гут! Але для цього зовсім не обов,язковим був норманд. формат у Парижі
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Говорить правду и называть вещи своими именами, это не назывется "в кого-то плюнуть". С этим отношением "главное чтоб не обиделся" ...ты с* плюнул в душу украинцам.
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Вы лучше подумайте, куда солдатиков девать, если война закончится? Они ж не умеют работать, у многих даже специальности гражданской нет, на фронте с 18 лет. Там платят деньги, кормят, шанс быть убитым меньше чем попасть в автокатастрофу... В киллеры ж все пойдут, в банды. Поэтому войну заканчивать нельзя, все должно продолжаться вечно.
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Ну...это ведь не куем по роялю играть, или у коломойши деньги выпрашивать...
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Зеленское говно, твой спич напоминает "чего изволите" агрессору чтобьі, не дай бог не осерчал.
Поетому единственное что тебе, чмо зеленое, надо , ето гілляка и удавка.
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Політика від Зеленського: Коли тебе гвалтують підмахувати, щоб не розізлити гвалтівника.
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Фантазерка ты щас пете подмахиваешь который поимел минскими соглашениями всех кто за него голосовал
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У чуваков общий враг - Порошенко, а враг моего врага...
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Ето если враг не кистит что он враг ! А в реале увеличивает торговлю с врагом....
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Где ты был такой правильный и миролюбивый в 2014-м когда россиянки Крым отжимали и Донбасс качали!?
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Ну вот и конец войне, а многие не верили.
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можливо гаряча фаза і закінчиться, проте ...............
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Скорее очередной "замороженный конфликт". Коих наплодила уже рассеюшка по всем своим границам. Больше будет грохота, когда всё посыпьется. А оно посыплется, ибо РФ не естестаенное для 21-го века государственное образование. Империя образца 19-го века с царём на троне чужая на современном глобусе. Перспектив для трансформации и эвалюционирования нет. Она обречена. Вопрос- сколько ещё продержится.
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Троє загиблих воїнів і сім обстрілів за вчорашній день - це кінець війни? А що ти скажеш завтра, після чергових обстрілів і нових загиблих та поранених - "Надо перекратить стрелять, а то у Бубочки головка болеть будет да и ***** может обидеться" ?...
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Уверен, завтра будет новость про десятках убитых сепаратистов. Так что ничего не скажу.
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Трое украинских воинов погибли на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.
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"Нам с вами нужен результат, я считаю" Источник: https://censor.net.ua/n3164413"
ес-но... моника становится миллиардером )))))))))))) от продажи украины ))))
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Нам нужен более-менее корректный диалог и результат, а "не приехать и в кого-то плюнуть",

Абсолютно правильно. Нужно налаживать добрососедские отношения с традиционным экономическим партнером. И не только по газу. Не надо забывать, что в России еще наши товары нужны и полностью невостребованы в Европе. За исключением леса-кругляка.
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Для цього не варто було пертися в Україну, вбивати, віджимати території, грабувати й руйнувати. А тепер, йдіть найхрін зі своїми кацапськими любощами, дружбою, брехнею, утирки
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Петяшлюшки визжат значит порядок! Шлюшки и должны визжать)))
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Справжній результат вовіного прагнення капітуляції - троє загиблих українських воїнів, поки він либився хутіну...
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Украина замерла в ожидании результатов переговоров. Внезапно, правда, оказалось, что Путин едет на переговоры по газу. Впрочем, это оказалось неожиданностью только для украинской публики. В делегации же Зеленского, который на днях распинался, что едет добиваться мира, тоже оказались министр энергетики и исполнительный директор Нафтогаза.
Что ж, как говаривали при Кучме, газ - президентский бизнес.
И раз на самом деле встреча по газу, то чем закончится, догадаться не сложно. Во времена, когда при власти был днепропетровский клан, все переговоры по газу заканчивались одинаково: победные реляции, барабаны-фанфары, пресс-конференции, улыбки и сдача интересов Украины.Нам потрібен більш-менш коректний діалог і результат, а "не приїхати і в когось плюнути", - Зеленський про те, чому не називає Путіна і владу РФ агресорами - Цензор.НЕТ 4831

Помните январь-2009. Газовая война, перекрытый вентиль, замерзающая Европа, Украина во всеоружии - полные газохранилища и настроенный реверс, заявления Нафтогаза, что на запасов хватит до лета, клинч …. и обходной маневр Кремля: звонок Тимошенко. И Тимошенко, не получившая полномочий от Кабмиа на переговоры, едет в Кремль и договаривается об условиях.
Контракт подписан. В Кремле пьют шампанское - еще бы, условия контракта чудовищны, просто банкротят Украину - победные реляции, Тимошенко привычно корчит из себя державницу-спасительницу, возвращение в Киев, "подлый Ющенко мешал, а ВОНА смогла, а ВОНА добилась", реляции, реляции, реляции.
Избавиться от того, что Вона добилась, Украине удастся только в 2017 году после длительного судебного процесса в Стокгольмском арбитраже. Украина сможет отбить порядка 70 миллиардов долларов претензий Газпрома в соответствии с условиями контракта, но безвозвратно потеряет порядка 30 миллиардов долларов ущерба - переплаченных сверх рыночной цены газа в период 2009-2013.
Но самое страшное - даже не эти потери. Самое страшное - это необратимый вред, нанесенный умам людей, подвергнутых геббельсовской пропаганде русской пропагандистской машины и пропагандистской машины Тимошенко и ее союзников.
И дело даже не в том, что Тимошенко - уважаемый политик, а не заключенная, отбывающая срок за госизмену. И не в том, как мало людей понимает масштаб нанесенного ею ущерба.
Дело в том, что без проторенной Тимошенко дорожки в ломку сознания людей, пропагандистская машина Коломойского, я уверена, не смогла бы с такой легкостью сломать защитные барьеры, чтобы продать подконтрольного шоумена в качестве приемлемого кандидата в президенты во время войны.
Те слова под картинкой, где "другие по живому следу пройдут твой путь", они о газе, конечно. Но и не только. Они о том, что нас ждут победные реляции. О том, что реальное содержание случившегося полностью станет понятно нескоро. И не всем.
Пропагандистские конструкты заменили собой реальность в головах большинства. И это, собственно, и есть новая реальность.
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Андрий Жигун. Давай подождем пока запустят Северный поток 2, который отложили на несколько месяцев. Тогда может быть совсем по другому. И Украина окажется в тяжелой ситуации, если прекратися транспорт российского газа по ГТС.
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Сдача интересов Украины это полное подчинение криминальному еврейскому капиталу, Соросу и МВФ. С внешним управление и полным отсутствием реальной незалежности. Полный занепад Украины с обезлюживанием до пределов, когда ни мовы, ни украинцев не останется.
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Я для себя понял одно... Что рассея так рассея. Л..хи выбрали хлеб и мир по бырику... Ну значит будет так. Богатые останутся богатыми а нищие будут ещё беднее. История не научила ничему (15% долго тянуть это стадо не может и я не про тех кто голосовал за Порошенко). 100 лет как никак... Всё тоже самое. Халява, грабь награбленное, хуже не будет. Я же надеюсь все понимают рассея в трудные для неё времена, кормилась за счёт республик в том числе за счёт Украины. Продовольствие, газ, биомасса-рабочая сила.
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все понимают рассея в трудные для неё времена, кормилась за счёт республик в том числе за счёт Украины??????????

Почему сейчас когда Рассея не кормится за счет республик и Украины, она в более или менее нормальном состоянии, даже несмотря на санкции, а все остальные включая Украину в полной жопе. В Рассее полно украинцев на заработках а в Украине никого, наоборот бегут куда глаза глядят. И зарплаты с пенсиями в России в 2-3 раза выше чем в Украине. Россия была основным донором для республик - посмотри статистику.
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Абсолютно правильное понимание.
Показывая голую задницу ежику,ничего не добьешься.
Но выход из сложившейся ситуации искать надо.
Война не может длиться вечно.Больше того,все войны когда то заканчиваются.Тем паче воевать с Р.Ф,у нас не хватит не сил не ресурсов.Одним словом это будет наш общий суицид.
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Шота это "звільнення полонених" очень сильно настараживает.... Под этим условием про "звільнення полонених" можно сдать пол страны.... + договорится с Путиным про дешевые поставки сырья из России для Коломойского....
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