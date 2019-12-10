 К вопросу Крыма мы не дошли, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с украинскими журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Честно говоря, я готовился предметно и очень хотел обсуждать этот вопрос. Я не буду врать, потому что на первом же вопросе про разведение - у меня своя позиция - мы очень много потратили. 30-40 минут мы потратили времени на один вопрос, потом обмен - он пошел легче... До Крыма детально мы не дошли", - отметил Зеленский, но добавил, что в своей вступительной речи про Крым говорил.
Вместе с тем Президент напомнил, что через четыре месяца должен состояться следующий "нормандский саммит" и пообещал поднять там вопрос аннексированного Крыма.
Как сообщалось, во время совместной с другими лидерами "нормандской четверки" пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский заявил о невозможности федерализации Украины, а также уступок территорий, в том числе Крыма или Донбасса.
трепло ты, Вова. но мы это и так знали.
С чем приехал? что привез? не сдал то что было - и на том спасибо. Думал, путин лапки кверху и все - уйдет какого-то буя с Украины и война закончится?
ага. щас.
Зебубочка в чергове перед ліліпутіним прогнувся, а хлопці продовжують гинути в ОРДЛО.
Он и по выплатам Украиной пенсий с израильским пенсионерам точно так же договорился. Дипломат от Бога.
Ни словом ни полусловом ни в заявлениях после переговоров - ни-че-го
В ответе-успех переговоров.
Вимоги озвучувало якраз х**ло.
При цьому- без виведення російської армії та роззброєння бойовиків.
Звісно до Київа не дойдеш у такій позі як і до Криму.
наеобменяли на газ хйла !
сданным без единого выстрела кагалом турчинова можно пока лет на 5 - 10 - 20 повременить .
РФ превратило остров Крым в Ядерный не потопляемый авианосец .
Для контроля Средиземного бассейна НАТО .
Имеет 8 стратегических Ядерных хранилища и восстанавливает центральный КП
черноморского флота, построенный еще при срсср .
Сохранилось еще много стратегических объектов оставленных ЗСУ Украины - врагам .
Поэтому о Крыме можно временно забыть .
25 декабря 2019 года пойдет первый пассажирский двухэтажный
экспресс москва - севастополь по Крымскому мосту через Керчь .Время в пути 32 часа.
Они от таких капиталовложений не откажутся просто ТАК .
С Украинским КРЫМОМ -
сданным без единого выстрела кагалом турчинова можно пока лет на 5 - 10 - 20 повременить
РФ превратило остров Крым в Ядерный не потопляемый авианосец .
Для контроля Средиземного бассейна НАТО .
Имеет 8 стратегических Ядерных хранилища и восстанавливает центральный ЗКП
черноморского флота, построенный еще при срсср . " Объект 100".
Сохранилось еще много стратегических объектов оставленных ЗСУ Украины - врагам .
Поэтому о Крыме можно временно забыть .
25 декабря 2019 года пойдет первый пассажирский двухэтажный
экспресс москва - севастополь по Крымскому мосту через Керчь .Время в пути 32 часа.
Они от таких капиталовложений не откажутся просто -
ТАК .
Железнодорожные перевозки по Керченскому двухпутному мосту начинаются в 2020 году .
Зе-зе плывет по течению, и скоро плыть будет не с кем!
Крим може статі останнім, що Росія окупувала. Крим це Україна і Крим буде повернутий в склад України, хоче того Росія чи ні. Його відберуть з трупа Росії
Шли, шли и не дошли.Может не туда шли?