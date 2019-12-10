 К вопросу Крыма мы не дошли, - Зеленский

Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с украинскими журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Честно говоря, я готовился предметно и очень хотел обсуждать этот вопрос. Я не буду врать, потому что на первом же вопросе про разведение - у меня своя позиция - мы очень много потратили. 30-40 минут мы потратили времени на один вопрос, потом обмен - он пошел легче... До Крыма детально мы не дошли", - отметил Зеленский, но добавил, что в своей вступительной речи про Крым говорил.

Вместе с тем Президент напомнил, что через четыре месяца должен состояться следующий "нормандский саммит" и пообещал поднять там вопрос аннексированного Крыма.

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Как сообщалось, во время совместной с другими лидерами "нормандской четверки" пресс-конференции в Париже Владимир Зеленский заявил о невозможности федерализации Украины, а также уступок территорий, в том числе Крыма или Донбасса.