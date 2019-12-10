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Все про:акция (1988) протест (4580) Офис Президента (181)

 "Красные линии" не пересек: активисты уходят с Банковой

Активисты, проводившие у здания Офиса Президента акцию "Варта на Банковой", разбирают палаточный городок.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Участники акции посмотрели пресс-конференцию лидеров Украины, Германии, Франции и России по итогам переговоров в "нормандском формате".

Они сворачивают палаточный городом, потому что в целом удовлетворены тем, как Зеленский провел переговоры.

Активисты отметили, что президент не пересек "красных линий".

Теперь, говорят участники акции, придут к стенам Верховной Рады в день голосования за закон об особом статусе Донбасса.

Акция "Варта на Банковой" началась у здания Офиса президента накануне, 9 декабря.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Совместная пресс-конференция после саммита "нормандской четверки". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3164409
 
   
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бггггг)))))) позорники ... гнать их надо сраной метлой
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Зєля реально сам впевнився, що путін *****.
І подальші раунди провів нормально.
Респект.
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Если даже эти петикантропы не смогли найти зраду...
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Н-да.

Що ж: буде, як буде.
Про кров не хочеться ...
Але...
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Блин путч отменили

Вот же блин

Соя никак не допрет что им молиться надо чтобы Зе остался
Если к Зе люди и выражают недовольство так это по вопросу: почему Петя до сих пор на воле
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Це і зрозуміло, бо без Порошенка проекту Зе не існує. Так і завис би на Голобородьку
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Шо, кинули вас?
Думали Україна в цейтноті?
А як Зєля красіво вашого ботоксного попустив?


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Зюзя должен их поблагодарить, шо не дали всраться...
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А про СЕПАРАТИСТІВ, НА ЯКИХ РОСІЯ МАЄ ВПЛИВ.... Хіба це не червона лінія?

Люди Авакова, які по команді Коломойші розійшлися.....
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З ФБ:
А тепер повертаємося до реалій.
В документі, який був підготований на Нормандському Саміті, чітко вказано, що Україна йде за Формулою Штайнмаєра.
Формула Штайнмаєра це:
- Федералізація;
- амністія бойововиків;
- вибори на окупованих територіях.
Тому радіти реально мало чому. Фактично нас під обгорткою сьогоднішніх «домовленостей» намагаються пропхати найгірший сценарій.
У своєму виступі Зеленський намагався уникнути цих питань, проте Путін чітко заявив: внесення змін до Конституції, амністія та вибори.
Ще гіршим є те, що фактично Зеленський вивів Росію зі сторони воєнного конфлікту, сказавши що «Росія має вплинути на бойовиків», отже РФ успішно виходить сухою з води саме завдяки Зеленському.
Так, не відомо чи будуть 100% виконані всі ці пункти, проте реально Україна виходить в найгіршому положенні за останні роки. Фактично ми погодились на Кремлівський порядок денний і будемо рухатися за «Формулою Штайнмаєра», а це реальна здача національних інтересів ! (с)

Я так розумію, санкції з рашки теж поступово зніматимуть ? Потепління є, поступ є ... і т.д.
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