 "Красные линии" не пересек: активисты уходят с Банковой

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Участники акции посмотрели пресс-конференцию лидеров Украины, Германии, Франции и России по итогам переговоров в "нормандском формате".
Они сворачивают палаточный городом, потому что в целом удовлетворены тем, как Зеленский провел переговоры.
Активисты отметили, что президент не пересек "красных линий".
Теперь, говорят участники акции, придут к стенам Верховной Рады в день голосования за закон об особом статусе Донбасса.
Акция "Варта на Банковой" началась у здания Офиса президента накануне, 9 декабря.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Совместная пресс-конференция после саммита "нормандской четверки". ВИДЕО
І подальші раунди провів нормально.
Респект.
Що ж: буде, як буде.
Про кров не хочеться ...
Але...
Вот же блин
Соя никак не допрет что им молиться надо чтобы Зе остался
Если к Зе люди и выражают недовольство так это по вопросу: почему Петя до сих пор на воле
Думали Україна в цейтноті?
А як Зєля красіво вашого ботоксного попустив?
Люди Авакова, які по команді Коломойші розійшлися.....
А тепер повертаємося до реалій.
В документі, який був підготований на Нормандському Саміті, чітко вказано, що Україна йде за Формулою Штайнмаєра.
Формула Штайнмаєра це:
- Федералізація;
- амністія бойововиків;
- вибори на окупованих територіях.
Тому радіти реально мало чому. Фактично нас під обгорткою сьогоднішніх «домовленостей» намагаються пропхати найгірший сценарій.
У своєму виступі Зеленський намагався уникнути цих питань, проте Путін чітко заявив: внесення змін до Конституції, амністія та вибори.
Ще гіршим є те, що фактично Зеленський вивів Росію зі сторони воєнного конфлікту, сказавши що «Росія має вплинути на бойовиків», отже РФ успішно виходить сухою з води саме завдяки Зеленському.
Так, не відомо чи будуть 100% виконані всі ці пункти, проте реально Україна виходить в найгіршому положенні за останні роки. Фактично ми погодились на Кремлівський порядок денний і будемо рухатися за «Формулою Штайнмаєра», а це реальна здача національних інтересів ! (с)
Я так розумію, санкції з рашки теж поступово зніматимуть ? Потепління є, поступ є ... і т.д.