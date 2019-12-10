EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  783  12
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3917) Путин (25234) нормандская четверка (905)

 У нас абсолютно разный взгляд на передачу границы, - Зеленский о переговорах с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него и у российского президента Владимира Путина "абсолютно разный взгляд" на передачу контроля над украинско-российской границей в ОРДЛО.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже по итогам "нормандской встречи", информирует Цензор.НЕТ.

"У нас с президентом РФ, говорю откровенно, разный, наверное, абсолютно, взгляд на передачу границы и когда это возможно. Действительно, я могу открыто об этом говорить. Президент РФ говорит, что в Минске, что наш бывший президент Петр Алексеевич подписал, передача границы после выборов. Я, конечно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача контроля была до выборов. Мне кажется, я достаточно аргументированно говорю, но пока у нас разные взгляды", - сказал он.

В свою очередь, Путин подтвердил, что позиции по этому вопросу у него и Зеленского не совпадают.

Читайте на Цензор.НЕТ: Декларация, принятая на саммите "нормандской четверки": полный текст

"Нас очень просто понять: мы за то, чтобы выполнялись Минские соглашения. Возьмите и прочитайте, что там написано. Там написано: Украина начинает устанавливать контроль на этой территории, на этом участке границы на следующий день после выборов. И окончательно этот процесс завершается после полной реализации всех политических процедур. Зачем раскрывать Минские соглашения и их переписывать?", - сказал он.

Президент РФ считает, что каждый пункт этих соглашений связан друг с другом, поэтому если "раскрыть один пункт - начнется переписывание других".

Также на Цензор.НЕТ: Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца

Источник: https://censor.net.ua/n3164408
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зе-команда даже унитазы снятые с катеров вернуть не смогла, куда им границу вернуть.
 показать весь комментарий
 
 
Неожиданно... Странно, что ЗЕ до переговоров об этом никто не говорил.

Что еще наш мальчик узнал в Нормандии?
 показать весь комментарий
 
 
Какая неожиданность, надо же. А как же "надо просто прекратить стрелять" и "договориться посередине" ? Ты же для этого поливал дерьмом Порошенко, чтобы показать как нужно договариваться с путиным, верно ? Или планируешь продолжить барыжный бизнес на крови ?
 показать весь комментарий
 
 
вазелин - выигранных 3 млрд мы возьмем газом
 показать весь комментарий
 
Вывод после пресс-конференции- очень сложно конечно Зеленскому как-то скостить последствия для Украины, доставшиеся ему от Порошенко- подписавший столь унизительный для страны договорняк! Зе говорит-"уходите с Украины- потом и выборы, и вообще сами решим все разногласия с украинцами на Донбассе!" А путин: "Смотри документик подписанный "патриотом"петей- сначала выборы и только на следующей день начнётся движение в стороны передачи контроля(а сколько еще этот процесс будет длиться?)". Короче, ну и нагадил же петя Украине, даже своим мародёрством меньше вреда для страны нанёс...
 показать весь комментарий
 
 
Еще раз для отпетых зебилов: Порошенко подписал соглашения, когда в Украине войска мордора организовали почти такой же котел под Дебальцево, какой был в Иловайске. То есть договоренности Порошенко подписал практически с пистолетом у виска. В таких условиях он умудрился так прописать Минские соглашения, что Украина не обязана сдавать территории, а все потому, что любые выборы предполагают полный контроль государства над территорией, где они будут проводится. И это правило никто из проституток путина в Европе отменить не сможет. Порох по сути искусно обвел путина вокруг пальца. Но не с мозгами Зеленского это было понять.
 показать весь комментарий
 
 
Конечно разные взгляды - на России выборами и референдумами называют некие спецоперации, а не то что принято считать выборами в демократических странах. В СССР тоже были "выборы", где выбирали двух "кандидатов" из двух "претендентов"...
 показать весь комментарий
 
Зато четко прослеживаются одинаковые намерения незаметно перевести рашу из положения агрессора в статус миротворца наблюдателя. Зеля ну почему ты считаешь, что все украинцы дебилы. Только потому, что ржали на тем как 95 квартал выставлял политиков идиотами сравнивая их поступки с поведением животных?
 показать весь комментарий
 
 
Президент РФ говорит, что в Минске, что наш бывший президент Петр Алексеевич подписал, передача границы после выборов. Источник: https://censor.net.ua/n3164408

То была огромная перемога!
Петр Алексеевич договорился так договорился!

Вот Зе который хочет вначале контроль над границей а потом выборы, тот зраду предлагает

Перемога это когда выборы под дулами кацапов проводятся и потом начинается, никуда не спеша имитация передачи контроля над границей
 показать весь комментарий
 
Еще раз для отпетых зебилов: Порошенко подписал соглашения, когда в Украине войска мордора организовали почти такой же котел под Дебальцево, какой был в Иловайске. То есть договоренности Порошенко подписал практически с пистолетом у виска. В таких условиях он умудрился так прописать Минские соглашения, что Украина не обязана сдавать территории, а все потому, что любые выборы предполагают полный контроль государства над территорией, где они будут проводится. И это правило никто из проституток путина в Европе отменить не сможет. Порох по сути искусно обвел путина вокруг пальца. Но не с мозгами Зеленского это было понять.
 показать весь комментарий
 
Да-да, а сейчас там нет уже кацапских войск, сплошная «гражданская война»?
 показать весь комментарий
 
Як же ти бидло раблокував домовини по газу?Що обнулив кацапам всі долги.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх