 Путин почувствовал "потепление" в отношениях с Украиной

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции лидеров Украины, Германии, Франции и России по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, информирует Цензор.НЕТ.
"Есть ли какое-то потепление? Я думаю, что да. Смотрите, уже состоялся обмен удерживаемыми. Мы достигли разведения сил в трех точках. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них, мы достигли прогресса. Поэтому, все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении", - сказал Путин.
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«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), завершающемся в Париже, было принято итоговое коммюнике. Сейчас в Елисейском дворце сейчас проходит пресс-конференция Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.
Среди согласованных позиций в принятом коммюнике: включить «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины;поддержать договоренности контактной группы о трех новых пунктах разведения в Донбассе;оставить минские соглашения базисом для работы;призвать контактную группу содействовать обмену «всех на всех» до конца года;согласовать все аспекты особого статуса Донбасса, чтобы он функционировал на постоянной основе;предоставить Красному Кресту и другим международным организациям полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе;развести силы в трех новых пунктах к концу марта 2020 года;
для украинцев, тот пукин - навечно останется - маньяком с манией вяличия и убийцей))
Время играть в миролюбца
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Потыкал зелю носом в го....
Насрал Меркель в тапки
Похлопал МАкрона по плечу
Передал WADA физкульт привет!