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 Путин почувствовал "потепление" в отношениях с Украиной

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил о "потеплении" в отношениях с Украиной.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции лидеров Украины, Германии, Франции и России по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть ли какое-то потепление? Я думаю, что да. Смотрите, уже состоялся обмен удерживаемыми. Мы достигли разведения сил в трех точках. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них, мы достигли прогресса. Поэтому, все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении", - сказал Путин.

Читайте также: Декларация, принятая на саммите "нормандской четверки": полный текст

Источник: https://censor.net.ua/n3164407
 
 
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вот как подает рос сторона-
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), завершающемся в Париже, было принято итоговое коммюнике. Сейчас в Елисейском дворце сейчас проходит пресс-конференция Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.
Среди согласованных позиций в принятом коммюнике: включить «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины;поддержать договоренности контактной группы о трех новых пунктах разведения в Донбассе;оставить минские соглашения базисом для работы;призвать контактную группу содействовать обмену «всех на всех» до конца года;согласовать все аспекты особого статуса Донбасса, чтобы он функционировал на постоянной основе;предоставить Красному Кресту и другим международным организациям полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе;развести силы в трех новых пунктах к концу марта 2020 года;
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Путин почувствовал на своём ... "потепление"Путин почувствовал "потепление" в отношениях с Украиной - Цензор.НЕТ 3164
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В Верховном суде Великобритании начинается новый этап рассмотрения спора между россией и Украиной о непогашенных еврооблигациях на сумму более $3 млрд. российский Минфин указал, что с учётом процентов сумма задолженности составляет уже $4,5 млрд. Противостояние по этому вопросу идёт с 2015 года, когда Киев отказался обслуживать долг. Впоследствии доверительный управляющий еврооблигациями - компания The Law Debenture Trust Corporation - обратился в британский суд, который встал на сторону москвы. Однако Киев подал апелляцию. Эксперты полагают, что вопрос выплаты долга Украиной важен для отношений новой власти страны с россией.
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что оно там почувствовало?

для украинцев, тот пукин - навечно останется - маньяком с манией вяличия и убийцей))
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Под ****** на РФ трон шататься начал
Время играть в миролюбца
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у тебя когда смена заканчивается ? сегодня по двойному тарифу Сурков платил ?

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Голова у тебя пустая закачалась. Ползи спать убогое
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Если у пуйла теплеет - у украинца остывает. И это называется зрада
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Как и ожидалось, кацапы сольют договорняки ЗЕ пока он будет вешать лапшу про свой триумф в Украине.
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конспиролаг, ощути цифири - при прекращении транзита в 2020 Украина потеряет 0,5 ярда, Европа от 1,6 до 2,1 ярда (как зима ляжет), а параша при любом раскладе 3,5 ярда убитых прздентов
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О чем договорились ? росейские войска не выводят , контроль над границей не отдали , отвод Украинских войск в глубь будет продолжаться и выборы будут организовывать в луганде и бамбасе среди свиноруских убийц . Бред сивой кобылы ваш ЗЕленский . Плюс обстрелы с росейской стороны не закончатся . Формулу Шатйнмаера сделают законом . ЗЕсвинорусоботохохлы , чего ваш квартальный вождь в Париж ездил ?

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полный пипец... ничё, медицина те поможет Путин почувствовал "потепление" в отношениях с Украиной - Цензор.НЕТ 5712
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Приключения пуйла в париже.
Потыкал зелю носом в го....
Насрал Меркель в тапки
Похлопал МАкрона по плечу
Передал WADA физкульт привет!
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