 Путин почувствовал "потепление" в отношениях с Украиной

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции лидеров Украины, Германии, Франции и России по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже, информирует Цензор.НЕТ.

"Есть ли какое-то потепление? Я думаю, что да. Смотрите, уже состоялся обмен удерживаемыми. Мы достигли разведения сил в трех точках. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них, мы достигли прогресса. Поэтому, все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении", - сказал Путин.

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