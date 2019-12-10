 Мне этого мало. Хотелось бы решить больше проблем, - Зеленский об итогах "нормандского саммита"

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции лидеров Украины, Германии, Франции и России по итогам переговоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Многие вопросы поднимались. Мне мои коллеги сказали, что это очень хороший, очень хороший результат для первой встречи. Для меня, честно скажу, этого мало. Больше хотелось решить проблем", - сказал он.
"Все эти сложные вопросы мы обсудили, они все были на повестке дня. Это главное, потому что если мы говорим, то нет замороженного конфликта", - добавил Зеленский.
Читайте на Цензор.НЕТ: Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский
Тут главное методично бить в одну точку, маленькими шагами но в выбранном направлении
Каждый день войны это убитые и раненые украинцы, покалеченные тела, души и жизни, разруха на территории Украины, материальный ущерб и так далее
Но по раша-тв тебе такое не расскажут
Есть видео
Воно хворе.
І як же мені боляче читати (я просто не вірю своїм очам), що тут заходяться і радіють, вважають НІЩО, не нульовий, а мінусовий результат для України - УСПІХОМ, ДОСЯГНЕННЯМ і тішаться, що могло бути гірше, а так - класно, круто, чудово !
Ви взагалі при пам*яті ?
Правда запах говорит о другом. Но по их ляжкам жидкое и коричневое прямо вот у всех навиду пока не течет. Чем не повод для радости у простых людей...
Так что прошу избавить меня от твоей вони, скотина.
Але більшість цього не розуміє.
Ще не бачить. І запах не дійшов теж.
Путин не даром сучил ножками под столом.