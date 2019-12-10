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 Политика Украины
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 Мне этого мало. Хотелось бы решить больше проблем, - Зеленский об итогах "нормандского саммита"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему мало итогов встречи в "нормандском формате" в Париже, и он хотел бы решить больше проблем.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции лидеров Украины, Германии, Франции и России по итогам переговоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Многие вопросы поднимались. Мне мои коллеги сказали, что это очень хороший, очень хороший результат для первой встречи. Для меня, честно скажу, этого мало. Больше хотелось решить проблем", - сказал он.

"Все эти сложные вопросы мы обсудили, они все были на повестке дня. Это главное, потому что если мы говорим, то нет замороженного конфликта", - добавил Зеленский.

Читайте на Цензор.НЕТ: Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3164405
 
 
 Топ комментарии
 
Дякую! ... Так розмовляти з ХЛОм ні кто до нього не міг ... Ні перед ким ні стелився ... Вся трійка сиділа в калюжі і шось квакала ... Дякую!
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За три последних года статус-кво, который явно не в пользу Украины был, это огромный прогресс

Тут главное методично бить в одну точку, маленькими шагами но в выбранном направлении
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Зеленському мало відведення військ та прийняття формули Штайнмайера? А що ще йому треба?
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За три последних года статус-кво, который явно не в пользу Украины был, это огромный прогресс

Тут главное методично бить в одну точку, маленькими шагами но в выбранном направлении
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А що не в користь України? Що у вас там на російський каналах тіпа в Німеччині показують? Час на нашій стороні. Економіка росте в рази швидше рашкіної. Мінімальна зарплата вже вища, ніж в них. 5 років тому таке ніхто навіть уявити не міг, головне було вижити хоч протягом місяця. Дочекатись хоча б зміни Трампа. А не зливатись по трохи поки група Приват при владі.
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Я не смотрю российские каналы и другим не советую

Каждый день войны это убитые и раненые украинцы, покалеченные тела, души и жизни, разруха на территории Украины, материальный ущерб и так далее

Но по раша-тв тебе такое не расскажут
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Армія для того і існує, щоб захищати. Вікіпедія, Гугл в поміч. Вони це краще вміють і жертв менше, ніж цивільні люди, яких вижили орки з своїх будинків і квартир катуючи і залякуючи. Разруху і вивезене обладння п-ств в Ростов, якась пісюлька підписана не вирішує.
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Дякую! ... Так розмовляти з ХЛОм ні кто до нього не міг ... Ні перед ким ні стелився ... Вся трійка сиділа в калюжі і шось квакала ... Дякую!
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он чуть не заржал когда х..ло на вопросы журналистов отвечал
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Да, в самом начале ответа. Но потом взял себя в руки.
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Я його не люблю, но вважаю що таки сьгодні він пропетляв.. Сепарів назвав сепарами, нагадав що Крим та Донбас це Україна, і що помимо орків з Донбасу є багато гарних людей з Донбасу які були вимушені бігти від війни, і з ними теж треба рахуватись.. Чекаємо повернення наших в'язнів, а там подивимось.. Все буде Україна!
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Вы правы. Оказывается, Зеля способен учиться! Для непрофи это очень важно.
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скинь,пожалуйста,ссылку,где прочитал об этом
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Он это сказал в своём выступлении после встречи
Есть видео
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Зеленському мало відведення військ та прийняття формули Штайнмайера? А що ще йому треба?
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Читай уважно, бо за результатами її прийняти зобов'язана ВРУ.
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Ну не приняли же, и не подписали, а "считают необходимым инкорпорировать".
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Цього достатньо для того, щоб у разі неприйняття говорити, що Україна не виконує домовленості.
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А шо ты предлагаешь? Петро Порошенко сам говорил про её "бэзальтернатывнисть"
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Якщо ви уважно читали, то побачили би, що прийняли одну із версій для інкорпорації в українське законодавство. Тому треба було стояти на версії, що спочатку контроль над кордоном, а потім вибори. А у цьому випадку, який прийняли Україна програла.
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Прекращение военных действий, реальное перемирие. А не 20, которые не выполнялись. К сожалению, это от него не зависит.
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А якщо не буде припинення обстрілів?
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Порохоботы, Майдан отменяется, расходитесь! Всем спасибо, все свободны...
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О чем договорились ? росейские войска не выводят , контроль над границей не отдали , отвод Украинских войск в глубь будет продолжаться и выборы будут организовывать . Бред сивой кобылы ваш ЗЕленский . Плюс обстрелы с росейской стороны не закончатся . ЗЕсвинорусоботохохлы , чего ваш квартальный вождь в Париж ездил ?
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О выборах у петиков глюки? Хотя, кому я говорю...
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Це - однозначна клініка.
Воно хворе.

І як же мені боляче читати (я просто не вірю своїм очам), що тут заходяться і радіють, вважають НІЩО, не нульовий, а мінусовий результат для України - УСПІХОМ, ДОСЯГНЕННЯМ і тішаться, що могло бути гірше, а так - класно, круто, чудово !

Ви взагалі при пам*яті ?
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Зебилы рады, что не обосрались. Что не ясно?

Правда запах говорит о другом. Но по их ляжкам жидкое и коричневое прямо вот у всех навиду пока не течет. Чем не повод для радости у простых людей...
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Отсоса..обосрались тут только свиноботы.
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Когда мне будут интересны животные, я обязательно схожу в зоопарк или посмотрю какой-нить документальный фильм про природу.
Так что прошу избавить меня от твоей вони, скотина.
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Отож-то: поки не тече ...
Але більшість цього не розуміє.

Ще не бачить. І запах не дійшов теж.
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Они в этой вони по жизни идут. Так что пока не потечет - не дойдет.
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Молодец ! То что ты согласился со "штанмайером" и отмазал рашку как сторону конфликта , оставив Украину без контрибуций - этого мало ? Надо ещё было на выборы в понедеьник согласиться .
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Как ты себе это представляешь (контрибуции)? Типа Путя, сдавайся, вы окружены! Так?
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Контрибуции - это Кубань украинская, плюс бесплатный газ на столетия вперёд.
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Кхе-кхе...ты умалишенный? Кто тебе их добровольно отдаст?
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Если путин на переговорах, то Россия - сторона конфликта.
Путин не даром сучил ножками под столом.
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