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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:граница (3277) Зеленский (3917) Путин (25234) нормандская четверка (905)

 Настаивал на необходимости восстановить контроль над границей, - Зеленский о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с лидером страны-агрессора Владимиром Путиным настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей.

Об этом он сказал на совместной конференции по итогам переговоров в "нормандском формате", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей", - заявил он.

При этом президент выразил уверенность, что лидера стран "нормандского формата" вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече в "нормандском формате" через 4 месяца.

Читайте на Цензор.НЕТ: Декларация, принятая на саммите "нормандской четверки": полный текст

Источник: https://censor.net.ua/n3164404
 
 
 Топ комментарии
 
вам новые методички через фсбшный телеграм канал отправляют ?
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Для первого раза неплохо. Это я как порохобот говорю, если что.
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Ну шо, порохнявые, где зрада? Ваш Петька, по сравнению с Зеленским, - чмошный винницкий лавочник.
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Для первого раза неплохо. Это я как порохобот говорю, если что.
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Это нужно читать "Я был грозный как жук навозный"...
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З повагою відношуся до людей, що прагнуть об'єктивності. Дякую.
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И что не плохо? Особый статус с закреплением в законодательстве, а контроля над границей шиш. Контроль над границей должен быть самым главным пунктом, без него ни на какие договоренности не соглашаться. Это было бы не плохо. То то у пуйла харя светится от удовольствия.
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Путин добился того, что ВСУ оставят еще три ранее отвоеванных у сепаратистов участка. А Зе не получил ничего... вот эта поездка на нормандскую встречу напоминает возвращение катеров. Много радостных победных криков от зебилов пока не заглянули внутрь этих кораблей.
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Не срослось?

Ну ничего, через четыре месяца, после выборов в лугандонах согласятся. Согласятся на контроль по границам двух областей.
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так твой же барыга подписал :сначала выборы потом кордон!вот пуйло и упёрся и тычит зеле фигу...
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Петя подписал - сначала полное прекращение стрельбы, а потом все остальное. Стрельба не прекращается до сих пор, в ВСУ каждый день убитые и раненные. Но зебилы такие ленивые, что даже документ не читали.
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А что Петя подписал? Там подпись Кучмы стоит, если ты не в курсе.
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ЗЕбил зачем так нагло брехать? Порошенко вообще ничего не подписывал. И Минск не выполнял от слова совсем.
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На тебя х они ложили шановный как и на петра
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Только что закончил просмотр парижского действа. Браво, Президент Украины! Брависимо!!! Я был в восторге от того, как вел себя Зеленский! Вот это номер! Вот это показал!
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вам новые методички через фсбшный телеграм канал отправляют ?
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Я не понял что ты посмотрел, если переговоры были строго за закрытыми дверями? Ты тут всех за лохов держишь? Что ты там мог посмотреть??? официальную показушную часть по протоколу на камеру..
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Чего именно достаточно ЗЕбилу иванову лапотнику??
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Точняк! Сначала сел от растерянности (в начале встречи) на место )(*ла, потом не зная куда деть руки положил их на "киву", без конца хлебал воду, от дрожи прерывался голос... Действительно "достойное" поведение!
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от растеряности????или же продуманно...
Настаивал на необходимости восстановить контроль над границей, - Зеленский о встрече с Путиным - Цензор.НЕТ 5167
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Или же отфотошоплено. Ну зачем опускаца до такого явного идиотизма? Ну есть же оригинал где на фотке Макрон и клоун стоят одни, по протоколу ***** и клоун стояли по разные стороны всегда. Ну видно же что прилеплено не в тему в фотошопе..Нет же ЗЕбилы будут даже такой бред подавать как перемогу..
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если тебя так зацепило положение внизу путина ...-то єто тебя попалило,-мокшанец!

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Продумано было у )(*ла, который на заключительной прессконференции подкалывал янеЛоха!
Будь янеЛох потолковее тоже мог бы достойно ответить старику Кабаеву, выразив надежду что русских солдат наконец то научат пользоваться компасами, дабы те не забредали, случайно, на чужую территорию.., попросить озвучить адреса военторгов, в которых продаються танки, грады и БТР.., и т.д , и т.п.
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попросить озвучить адреса военторгов, в которых продаються танки, грады и БТР.., и т.д , и т.п.==

-то ще з якої опери?ти забув як твій барига срюськім мамкам заблукавших дєток відавав особисто...пропіарився не просто так а тож ліпецька конфєтка була в прибутку...
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Ну шо, порохнявые, где зрада? Ваш Петька, по сравнению с Зеленским, - чмошный винницкий лавочник.
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Лучше бы ты остановился на своем предыдущем посте и больше ничего не писал. Так тупо. Я чуть было тебе лайк не поставил.
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Плевал я на твой лайк. Можешь его себе поставить.
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Наверно троляка с разных методичек копипастит. СТиль и правда сильно отличаеца)))
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Для разных людей пишу. Для нормальных - нормальным языком, для ботов - не нормальным. Индивидуальный подход называется. Вдуплил?
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Не оправдывайся. Ты знаешь, что я имел в виду.
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Не истери, гандон, а то до суда над Петькой не доживешь - кондрат хватит.
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Ты себя уже знатно тут обгадил. Даже и добавить нечего.
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Слушай, Шура Семенец,
Может в рот возьмеш конец?
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Ну, не хочешь... Черт с тобой.
Подавись своей ялдой.
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Ну так... С тобой общаюсь... Конечно извращенец.
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Нах пшел-от тебя козлятиной смердит, кацап.
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ЗЕбил то есть ты думаешь шо типа вот так отрыто на прямую вышли на итоговую пресс конференцию и перед всем миром заявили про зраду))))) пипец балдею с этих клоунов Настаивал на необходимости восстановить контроль над границей, - Зеленский о встрече с Путиным - Цензор.НЕТ 3733
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Портянка Коломойші зробила свою чорну справу...... Те шо казав Беня в інтервю, про внутрішній конфлікт... дослівно НА СХОДІ СЕПАРАТИСТИ, НА ЯКІ РОСІЯ МАЄ ВПЛИВ!!!!!!

Тобто не було Боїнгу, не брали в полон російських десантників, не було громадян Росії Гіркіна, Мотороли та інших..... Був громадянський конфлікт..... Тепер так Світ буде вважати....
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1. Главной тактической целью Путина на Нормандских переговорах - убедить Зеленского начать прямые переговоры с представителями ОРДЛО. Формат этих переговоров абсолютно не важен для России. Главное, чтобы это были внутриукраинские переговоры. И результат их для Москвы тоже не важен. Все делается с совершенно другой целью, чем урегулирование на Донбассе. Прежде всего - выведение России из-под юрисдикции международного уголовного суда, как ответственной стороны конфликта. В дальнейшем это позволит избежать многомиллиардных претензий от Украины по нанесению материального ущерба. Сам ФАКТ этих "переговоров" намечается активно использовать на будущих слушаниях международного суда. Сядете рядом, Вовы, если шо.
2. 16-и минутный разговор с Кристалиной Георгиевой (глава МВФ) выдавать за принципиальную договоренность о сотрудничестве - это из области "квартального пиара". Любой из нас может позвонить в банк и поговорить о кредите. Не любой его получит.
3. Тактические ходы Зеленского. Объявление траура на 8 декабря. Банальная игра на психологии - мы тут скорбим, а вы митинговать собираетесь. Неуклюжий маневр, замешанный на животном страхе.
4. Россия приняла решение о сохранении транзита через Украину. Но, Путину критично важно сохранить этот транзит через прямую законодательную имплементацию газовых правил ЕС в украинское законодательство. Меркель категорически требует заключения долгосрочного контракта и пытается не дать Путину уговорить Зеленского на эту дурость. Дело в том, что она чрезвычайно отрицательно относится к идее "польского коридора" американского газа в Украину и дальше. Данный проект собственно готов на 90% - нужна лишь политическая воля Украины. Это реально угрожает экономическим интересам Германии, которая стала прямым бенефициаром "Северного потока-2", получив в собственность хабовые хранилища этой системы. Потому Меркель пытается удерживать жадность Путина в разумных пределах, дабы не спровоцировать Зеленского поискать благосклонности Трампа покупкой американского газа. Тут Макрон вне игры, и его интересы не учитываются.
5. Путин-Лукашенко. Не договорились. В понедельник ботокс будет злой.
6. США - Украине: Не бойся - я с тобой! Трамп и Зеленский - это временно, мы - вечны. И таки да.)
7. Вова поедет на встречу с Путиным в сопровождении шпиона Путина, ибо россияне палят Ермака в полный рост. По принципу - все равно тебе труба, работай!
8. За последние три дня Зеленский восемь раз сказал что он не предаст Украину. Т.е. эта мысль постоянно у него в голове. Президент страны не может думать о предательстве страны. О предательстве страны может думать только предатель. И пытаться словами убедить окружающих в обратном. Вове нужно попытаться вникнуть в фразу Аль Капоне: Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной.
9. Небритый Вова, с синяками под глазами, сидит среди бестолковых балбесов в своем РНБО. Там из служивших раз, два и "иловайский заяц". Рада тупости и бездарности, выбранная тупостью и бездарностью. На секретаря РНБО Данилова страшно смотреть вблизи. Склеротическая сетка на щеках, опухшее окологлазье, мутный взгляд. То ли пьет без просыпу, то ли почки никакие - или и то и то.
10. Мы знаем о встречах Джулиани с Деркачем, Дубинским и Шокиным. Вова от этого убежал аж на Донбасс. Ещё знаем, что Байден, потирая руки, ждет, когда глупый Джулиани покажет Дубинского по ящику в своем фильме. И потом он врежет по полной всем этим кошмаром - с Гонтаревой, с травлей НБУ, с преследованием Рожковой, с Портновым, Богданом, угрозами журналистам и прокурорам. А наше НБУ, которое собрало ВСЮ информацию о лицах (а не организациях), участвующих в этом, только добавит нужного ужаса. И фильм Джулиани будут показывать на политических похоронах Трампа.
11. Вова продолжает фонтанировать новыми идеями - "муниципальная стража", "ситуационный контроль", новый состав "представителей от ОРДЛО". В мире уже потеряли ход его мыслей окончательно. Ой, тупе...
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Настаивал на необходимости восстановить контроль над границей..

Ну и как результат??? Никак? Народу похрен что и как ты там настаивал.. Результата нет. Никакого.
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В общем главу кремля давят , и он начинает сдавать , это уже видно . А то что он говорит то уже не кого не интересует , кроме ваты .
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Да, картина была жалкая. Зеленский держался просто молодцом!
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После просмотра итоговой пресс-конференции, мне почему-то стало жалко Зеленского
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Значит у тебя со своей головой нелады, алень. Путин сидел, как оплеванный, вот его и жалей.
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Все зрозуміло.
А де ж =даю 24 часа= ? Надірвалося ? Гундосіння і хрипіння не вистачило ?
Готуйтеся до ФШ і виборів в ордло за присутності москальських військ в традиційному і звичному образі =іхтамнєтов=.
Що =сдєлалі=, то вже =сдєлалі=.
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Когда-нить ты подавишься своей ядовитой слюной
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вибори підписав твій барига,а потім кордон!!
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И как девица о ее целомудрии, стыдливо отмолчался на заявление путлера о необходимости прямого диалога с марионетками кремля. А затем на вопрос рассейской журналистки вообще понес какойто бред о друзьях из Донбасса. А главный вывод следующий: Зеля подводит украинцев к тому, что россия никакого отношения к войне с Украиной не имеет. Все это внутриние разборки которые спровоцировали националисты! Как великую зеленую победу нам будут приподносить обмен пленными, умалчивая при этом что насажать в рашистские тюрьмы новых заложников не составит большого труда. Уже официально звучит формула Штанмаера, вначале выборы потом граница, раша не сторона конфликта.
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Наполягав на контролі за кордоном, а підписав формулу Штанмайєра за якою спочатку вибори, а вже потім контроль за кордоном. На таких виборах переможуть сепаратисти які не збираються передавати контроль над кордоном. Це державна зрада.
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спочатку вибори, а вже потім контроль за кордоном підписав твій шоколядний барига!
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Во тролльни рошено-пригожинской набежало... Капец...
Идите спать, дятлы! Все уже кончено! И Пецу, говнюка своего, спать уложите.
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