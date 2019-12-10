 Настаивал на необходимости восстановить контроль над границей, - Зеленский о встрече с Путиным

Об этом он сказал на совместной конференции по итогам переговоров в "нормандском формате", информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня я настаивал на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей", - заявил он.
При этом президент выразил уверенность, что лидера стран "нормандского формата" вернутся к решению этого вопроса на следующей встрече в "нормандском формате" через 4 месяца.
Читайте на Цензор.НЕТ: Декларация, принятая на саммите "нормандской четверки": полный текст
Ну ничего, через четыре месяца, после выборов в лугандонах согласятся. Согласятся на контроль по границам двух областей.
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Будь янеЛох потолковее тоже мог бы достойно ответить старику Кабаеву, выразив надежду что русских солдат наконец то научат пользоваться компасами, дабы те не забредали, случайно, на чужую территорию.., попросить озвучить адреса военторгов, в которых продаються танки, грады и БТР.., и т.д , и т.п.
-то ще з якої опери?ти забув як твій барига срюськім мамкам заблукавших дєток відавав особисто...пропіарився не просто так а тож ліпецька конфєтка була в прибутку...
Может в рот возьмеш конец?
Подавись своей ялдой.
Писту собачу!
Тобто не було Боїнгу, не брали в полон російських десантників, не було громадян Росії Гіркіна, Мотороли та інших..... Був громадянський конфлікт..... Тепер так Світ буде вважати....
2. 16-и минутный разговор с Кристалиной Георгиевой (глава МВФ) выдавать за принципиальную договоренность о сотрудничестве - это из области "квартального пиара". Любой из нас может позвонить в банк и поговорить о кредите. Не любой его получит.
3. Тактические ходы Зеленского. Объявление траура на 8 декабря. Банальная игра на психологии - мы тут скорбим, а вы митинговать собираетесь. Неуклюжий маневр, замешанный на животном страхе.
4. Россия приняла решение о сохранении транзита через Украину. Но, Путину критично важно сохранить этот транзит через прямую законодательную имплементацию газовых правил ЕС в украинское законодательство. Меркель категорически требует заключения долгосрочного контракта и пытается не дать Путину уговорить Зеленского на эту дурость. Дело в том, что она чрезвычайно отрицательно относится к идее "польского коридора" американского газа в Украину и дальше. Данный проект собственно готов на 90% - нужна лишь политическая воля Украины. Это реально угрожает экономическим интересам Германии, которая стала прямым бенефициаром "Северного потока-2", получив в собственность хабовые хранилища этой системы. Потому Меркель пытается удерживать жадность Путина в разумных пределах, дабы не спровоцировать Зеленского поискать благосклонности Трампа покупкой американского газа. Тут Макрон вне игры, и его интересы не учитываются.
5. Путин-Лукашенко. Не договорились. В понедельник ботокс будет злой.
6. США - Украине: Не бойся - я с тобой! Трамп и Зеленский - это временно, мы - вечны. И таки да.)
7. Вова поедет на встречу с Путиным в сопровождении шпиона Путина, ибо россияне палят Ермака в полный рост. По принципу - все равно тебе труба, работай!
8. За последние три дня Зеленский восемь раз сказал что он не предаст Украину. Т.е. эта мысль постоянно у него в голове. Президент страны не может думать о предательстве страны. О предательстве страны может думать только предатель. И пытаться словами убедить окружающих в обратном. Вове нужно попытаться вникнуть в фразу Аль Капоне: Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, значит предатели уже договорились за вашей спиной.
9. Небритый Вова, с синяками под глазами, сидит среди бестолковых балбесов в своем РНБО. Там из служивших раз, два и "иловайский заяц". Рада тупости и бездарности, выбранная тупостью и бездарностью. На секретаря РНБО Данилова страшно смотреть вблизи. Склеротическая сетка на щеках, опухшее окологлазье, мутный взгляд. То ли пьет без просыпу, то ли почки никакие - или и то и то.
10. Мы знаем о встречах Джулиани с Деркачем, Дубинским и Шокиным. Вова от этого убежал аж на Донбасс. Ещё знаем, что Байден, потирая руки, ждет, когда глупый Джулиани покажет Дубинского по ящику в своем фильме. И потом он врежет по полной всем этим кошмаром - с Гонтаревой, с травлей НБУ, с преследованием Рожковой, с Портновым, Богданом, угрозами журналистам и прокурорам. А наше НБУ, которое собрало ВСЮ информацию о лицах (а не организациях), участвующих в этом, только добавит нужного ужаса. И фильм Джулиани будут показывать на политических похоронах Трампа.
11. Вова продолжает фонтанировать новыми идеями - "муниципальная стража", "ситуационный контроль", новый состав "представителей от ОРДЛО". В мире уже потеряли ход его мыслей окончательно. Ой, тупе...
Ну и как результат??? Никак? Народу похрен что и как ты там настаивал.. Результата нет. Никакого.
А де ж =даю 24 часа= ? Надірвалося ? Гундосіння і хрипіння не вистачило ?
Готуйтеся до ФШ і виборів в ордло за присутності москальських військ в традиційному і звичному образі =іхтамнєтов=.
Що =сдєлалі=, то вже =сдєлалі=.
Идите спать, дятлы! Все уже кончено! И Пецу, говнюка своего, спать уложите.