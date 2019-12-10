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 Политика Украины, За рубежом
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 Декларация, принятая на саммите "нормандской четверки": полный текст

Прекращение огня, обмен "всех на всех", особый статус Донбасса и новый саммит через 4 месяца - основные пункты принятого документа.

Полный текст декларации обнародован на сайте президента Украины, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его полностью.

Общие согласованные выводы Парижского саммита в нормандской формате 9 декабря 2019

Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины встретились сегодня в Париже.

Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства-члены которого привержены их полной имплементации.

Они настаивают на общем стремлении к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов.

На этой основе они решили следующее:

  1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:

Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.

Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств до конца марта 2020 года.

Они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых лицам.

Они поддержат достижение в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014 года) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украина с целью полного выполнения своего мандата.

  1. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:

Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.

  1. Дальнейшие шаги:

Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических и условий, касающихся вопросов безопасности, в том числе - для организации местных выборов.

Источник: https://censor.net.ua/n3164403
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо петя!

9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов.
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"Ммм, м, товарищи сепаратистьі"
"И корабли нам вернули, правда не полностью"



Зеленский
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Коля, ну не на людях же? Слава Богу, что время позднее и дети уже спят. Вообще стыд потеряли?
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Николай, чо Вы на зеленского наежаете ? Там и путин нервничал. Шо один, шо второй, ножками шевелили. Нервничали.
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ага, как с катерами... а потом выяснилось. что унитазы куда то пропали.
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А ЭТО ТОГДА ЧТО ?Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.

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Саме так! Тепер по закону будуть вимагати прийняття формули Штайнмайера, що є зміною мінських домовленостей та є значним програшем.
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Зелена портянка Коломойського сказала те, про шо Беня казав в інтерв'ю... Про внутрішній конфлікт.....
Дослівно..... НА ДОНБАСІ СЕПАРАТИСТИ, НА ЯКИХ РОСІЯ МАЄ ВПЛИВ!!!! Тобто не є безпосереднім учасником цього конфлікту....
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Пфф, ніякої зради немає, то при Пороху було. Тепер це просто + "формула Штайншвайне"
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Порошенко подписал, а Зеленский должен расхлебывать.
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А кто объяснит этот пункт?
Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014 года) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украина с целью полного выполнения своего мандата. Источник: https://censor.net.ua/n3164403
ЖТО КАК ПОНИМАТЬ. ? По всей территории Украины?а почему не по всей территории Россиии? Где та свои войска скопила?
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ОБСЕ не имеет полного доступа во всех точках ОРДЛО,имеется ввиду на неподконтрольной Украине территории, куда орки не пускают ОБСЕ,поэтому и записано "по всей территории Украины с целью полного выполнения мандата ( имеется ввиду прописанные полномочия от 21.03.2014)"
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Крим це Україна. Туда буде ОБСЄ допущено?
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Спасибо, понятно.
А ОБСЕ не должно разве контролировать и приграничную рашу? Ведь оружие идет оттуда.
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зеленая сопля так и не осмелился назвать сРашку агрессором, потребовать вывода рф войск и вооружений, контроля за границей и т.д., а сепары оказывается - товарищи … и вообще к выступлению был абсолютно не готов, выглядел бледно и невнятно … хотя надо сказать, что ху*ло тоже был не на своем обычном уровне …
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Зате він не підписував капітулістські домовленості, як дехто в 2015
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Как это не требовал контроля над границей? Ты, мабуть, глухой
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Путін вперся рогом. Так і буде впиратися поки не вмре
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Нормандия - Украина 3-0

Первое впечатление от пресс-конференции. Янелоха сделали. Сделали по всем позициям. Он умудрился сдать все завоевания, которые были отбиты кровью и жизнями наших людей.

Ключевой момент - допуска к границе мы не получили. Вместо этого, со слов Путина, янелох согласился на впендюривание Донбасса с особым статусом и изменениями в Конституцию. Плюс к этому, Путин говорил как от решенном вопросе, об амнистии боевикам.
И вот на таких условиях, там собираются проводить выборы. В общем все, что было сильной стороной Украины - слито и уничтожено. Сейчас час ночи и уже мозги работают не так, как хотелось бы, а потому, кроме нецензурных конструкций у меня ничего нет. Дожидаться момента, когда расчехлят рояль, в помещении для брифинга - нет сил.
Впрочем, ничего другого там ожидать не приходилось. Со стороны Украины там было пустое место.
https://defence-line.org/2019/12/normandiya-ukraina-3-0/
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Судячи по тексту, ви навіть не дивилися, лише брешете
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Проводить выборы в регионе набитом боевиками и руцкими бандюками - ВАМ ЭТО НЕПОНЯТНО? Эта Рыбака помните, которому вспороли живот за украинский флаг? А недавно и ща украинский язык убили.
Кому жти гавняное районы нужны БЕЗ КОНТРОЛЯ НА ГРАНИЦЕ?
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Ты это пете на @ mail скинь.
Он тебе ответит за свои минские соглашения.
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Кацап, брысь с форума.
Палишься своим слэнгом- порохоскот, визжать и т д
На форуме обсуждают проблемы ДО КОТОРЫХ ТЫ ЯВНО НЕ ДОРОС.
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С этими вопросами обращайся к тому, кто подписал минские бумаги.
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За Мінську Зраду порошенка путін (как чєсний чєлавєк) зобов'язаний дати своєму агенту мядальку.
Не було б пуйлу на що посилатись без Мінської кабали.
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Певно що вже дав.
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Порошенко не визнає цієї помилки з Мінськими 2015

На які зараз так апелює Путін

Порошенко наф...га ти підписав ту ху....ту?
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Це не документ. Це якась обрізана текстова компіляція .Але й з неї можна зробити деякі висновки.Наприклад:
"Вони вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою."
Яка саме версія цієї формули прийнята ? Порошенківська: Виведення,потім вибори,чи путінська,коли-навпаки. Це має дуже важливе значення !
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А теперь самое главное:
Пока ЗЕ и его клоуны будут опять вешать лапшу на уши, смотрите пресс релизы кацапов.

Они договоренности ЗЕ с ****** сольют в эфир, не моргнув глазом, как тайные переговоры Оржеля с Газпромом в Вене.
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Рошеновские ботяры, вместе с пригожинскими, крупно обосрались. Я тащился, от Зеленского. Браво, Владимир!
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Як контролювати кардон,коли відводять війска?По якій "формулі" будемо контролювати кордон з цапами?
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Добре посиділи... Формула штанмаєра. Цапові шпигуни ОБСЄ можуть тепер по всій території України шастати...
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вот как подает рос сторона-
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), завершающемся в Париже, было принято итоговое коммюнике. Сейчас в Елисейском дворце сейчас проходит пресс-конференция Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.
Среди согласованных позиций в принятом коммюнике: включить «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины;поддержать договоренности контактной группы о трех новых пунктах разведения в Донбассе;оставить минские соглашения базисом для работы;призвать контактную группу содействовать обмену «всех на всех» до конца года;согласовать все аспекты особого статуса Донбасса, чтобы он функционировал на постоянной основе;предоставить Красному Кресту и другим международным организациям полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе;развести силы в трех новых пунктах к концу марта 2020 года;
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Вывод после пресс-конференции- очень сложно конечно Зеленскому как-то скостить последствия для Украины, доставшиеся ему от Порошенко- подписавший столь унизительные для страны договорняк! Зе говорит-"уходите с Украины- потом и выборы, и вообще сами решим все разногласия с украинцами на Донбассе!" А путин: "Смотри документик подписанный "патриотом"петей- сначала выборы и только на следующей день начнётся движение в стороны передачи контроля(а сколько еще этот процесс будет длиться?)". Короче, ну и нагадил же петя Украине, даже своим мародёрством меньше вреда для страны нанёс...
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Яка може бути "Формула Штайнмаєра", якщо анал табу!?..
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Все , на цьому преЗеденство Зебіла закінчилося . Йолка вже стоїть . Бо якщо ,ми дозволимо слугам Урода , проголосувати за включення формули штанмайєра в законодавство України, Україні капець !
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Колише вітер тушки гопоти І золотом взялись старезні клени Самотні, одноокі ліхтарі Тіла колишуть Юзіка і Лєни. Мине любов - залишиться журба, У безвість відлетить мінлива слава Кривого Рогу владну гопоту Заселфять люті хлопці в балаклавах. Екранна міць, кураж і шал реприз Обернуться на страх, прокльони, сльози Як кажуть на районі: «опа-шіц!» Колишуться вже трупи Жєні й Стьопи

https://www.youtube.com/watch?v=zcqInXRcQ-Q
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Короче.
Ітогі подвєдьом.

Якшо там не було якихось таємних протоколів, то Зєля виступив нормально.
*****, аж зашкандибало. Чи може обіралось. Возраст всьо такі.
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Похоже, Путин не слышал последнюю пламенную речь Парубия ( или не разобрал?), который очень доходчиво раз'яснил всем, как правильно надо читать Минские соглашения, с какой стороны начинать, а с какой не стоит. И, как результат, все перепутал, понял, конечно же, все неправильно. На следующие переговоры нужно в обязательном порядке делегировать Парубия, пусть сам все растолкует лично Путину, а не только нам. Иначе толку не будет.
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Короткі підсумки нормандської зустрічі

Mason Lemberg

Спробую підвести підсумки сказаного в Парижі.
Перше і основне:
Ну що, Зеля, домовився з Хйлом про мір?
Це емоційне. На основі того, що говорив Хйло. А говорив він зовсім протилежне до того, що говорив ти.

І далі по пунктах:
1) Ми втратили 2 союзників. Тепер Німеччина і Франція, як мінімум, нейтральні в цій війні. Зокрема, ні Меркель, ні Макрон не сказали про виведення російських військ. Обоє сказали за розведення, вибори, полонених. Жоден - про виведення російських військ, що є основою миру. Без чого мир не можливий.
Зрештою, про що говорити, коли президент України називає російські війська на сході України - сепаратистами.
Як наслідок, доля європейських санкцій є туманною.
2) Про Крим - нічого.
3) Нам втюхали формулу Штайнмайєра, яку ми маємо імплементувати законодавчо.
4) Ми маємо відводити свої війська зі своєї землі ще в 3 пунктах.
5) За попередні пункти ми виторгували звільнення наших заручників, що добре. Але ми ж і їхню худобу маємо відпустити...
Треба відмітити, що нічого що загрожує незалежності поки не сталося, але ці переговори виграв Хйло, навіть якщо вдасться звільнити заручників.
Бо обмінний фонд він набере швидко. Благо є де набирати, а на расссє наражают єслі шо, а в нашому законодавстві з'явиться капітуляційна формула Штайнмайєра, ми відступимо з политою кров'ю героїв української землі.
Також передбачаю, що Зелю зараз будуть мочити медведчуківські і гусняві ЗМІ, бо ж міру, який він обіцяв, - нема.
Ось до чого привели його загравання з електоратом - до того, що багато хто втратив здатність протистояти і боротися, всі хочуть міру просто так, а його треба виборювати.
І зараз те, чим Зеля мочив Пороха, медведчук і гусня оберне проти нього самого.
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