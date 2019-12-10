 Декларация, принятая на саммите "нормандской четверки": полный текст

Полный текст декларации обнародован на сайте президента Украины, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его полностью.
Общие согласованные выводы Парижского саммита в нормандской формате 9 декабря 2019
Президент Французской Республики, Канцлер Федеративной Республики Германия, Президент Российской Федерации и Президент Украины встретились сегодня в Париже.
Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства-члены которого привержены их полной имплементации.
Они настаивают на общем стремлении к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирование конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов.
На этой основе они решили следующее:
- Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:
Стороны преданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией всех необходимых мер по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.
Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.
Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств до конца марта 2020 года.
Они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемых лицам.
Они поддержат достижение в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.
Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014 года) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украина с целью полного выполнения своего мандата.
- Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:
Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.
- Дальнейшие шаги:
Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических и условий, касающихся вопросов безопасности, в том числе - для организации местных выборов.
Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.
Дослівно..... НА ДОНБАСІ СЕПАРАТИСТИ, НА ЯКИХ РОСІЯ МАЄ ВПЛИВ!!!! Тобто не є безпосереднім учасником цього конфлікту....
Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014 года) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украина с целью полного выполнения своего мандата. Источник: https://censor.net.ua/n3164403
ЖТО КАК ПОНИМАТЬ. ? По всей территории Украины?а почему не по всей территории Россиии? Где та свои войска скопила?
А ОБСЕ не должно разве контролировать и приграничную рашу? Ведь оружие идет оттуда.
Первое впечатление от пресс-конференции. Янелоха сделали. Сделали по всем позициям. Он умудрился сдать все завоевания, которые были отбиты кровью и жизнями наших людей.
Ключевой момент - допуска к границе мы не получили. Вместо этого, со слов Путина, янелох согласился на впендюривание Донбасса с особым статусом и изменениями в Конституцию. Плюс к этому, Путин говорил как от решенном вопросе, об амнистии боевикам.
И вот на таких условиях, там собираются проводить выборы. В общем все, что было сильной стороной Украины - слито и уничтожено. Сейчас час ночи и уже мозги работают не так, как хотелось бы, а потому, кроме нецензурных конструкций у меня ничего нет. Дожидаться момента, когда расчехлят рояль, в помещении для брифинга - нет сил.
Впрочем, ничего другого там ожидать не приходилось. Со стороны Украины там было пустое место.
https://defence-line.org/2019/12/normandiya-ukraina-3-0/
Кому жти гавняное районы нужны БЕЗ КОНТРОЛЯ НА ГРАНИЦЕ?
Он тебе ответит за свои минские соглашения.
Палишься своим слэнгом- порохоскот, визжать и т д
На форуме обсуждают проблемы ДО КОТОРЫХ ТЫ ЯВНО НЕ ДОРОС.
Не було б пуйлу на що посилатись без Мінської кабали.
На які зараз так апелює Путін
Порошенко наф...га ти підписав ту ху....ту?
"Вони вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою."
Яка саме версія цієї формули прийнята ? Порошенківська: Виведення,потім вибори,чи путінська,коли-навпаки. Це має дуже важливе значення !
Пока ЗЕ и его клоуны будут опять вешать лапшу на уши, смотрите пресс релизы кацапов.
Они договоренности ЗЕ с ****** сольют в эфир, не моргнув глазом, как тайные переговоры Оржеля с Газпромом в Вене.
«Нормандская четверка» приняла коммюнике по итогам саммита в Париже
На парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), завершающемся в Париже, было принято итоговое коммюнике. Сейчас в Елисейском дворце сейчас проходит пресс-конференция Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона.
Среди согласованных позиций в принятом коммюнике: включить «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины;поддержать договоренности контактной группы о трех новых пунктах разведения в Донбассе;оставить минские соглашения базисом для работы;призвать контактную группу содействовать обмену «всех на всех» до конца года;согласовать все аспекты особого статуса Донбасса, чтобы он функционировал на постоянной основе;предоставить Красному Кресту и другим международным организациям полный доступ ко всем удерживаемым в Донбассе;развести силы в трех новых пунктах к концу марта 2020 года;
https://www.youtube.com/watch?v=zcqInXRcQ-Q
Ітогі подвєдьом.
Якшо там не було якихось таємних протоколів, то Зєля виступив нормально.
*****, аж зашкандибало. Чи може обіралось. Возраст всьо такі.
Mason Lemberg
Спробую підвести підсумки сказаного в Парижі.
Перше і основне:
Ну що, Зеля, домовився з Хйлом про мір?
Це емоційне. На основі того, що говорив Хйло. А говорив він зовсім протилежне до того, що говорив ти.
І далі по пунктах:
1) Ми втратили 2 союзників. Тепер Німеччина і Франція, як мінімум, нейтральні в цій війні. Зокрема, ні Меркель, ні Макрон не сказали про виведення російських військ. Обоє сказали за розведення, вибори, полонених. Жоден - про виведення російських військ, що є основою миру. Без чого мир не можливий.
Зрештою, про що говорити, коли президент України називає російські війська на сході України - сепаратистами.
Як наслідок, доля європейських санкцій є туманною.
2) Про Крим - нічого.
3) Нам втюхали формулу Штайнмайєра, яку ми маємо імплементувати законодавчо.
4) Ми маємо відводити свої війська зі своєї землі ще в 3 пунктах.
5) За попередні пункти ми виторгували звільнення наших заручників, що добре. Але ми ж і їхню худобу маємо відпустити...
Треба відмітити, що нічого що загрожує незалежності поки не сталося, але ці переговори виграв Хйло, навіть якщо вдасться звільнити заручників.
Бо обмінний фонд він набере швидко. Благо є де набирати, а на расссє наражают єслі шо, а в нашому законодавстві з'явиться капітуляційна формула Штайнмайєра, ми відступимо з политою кров'ю героїв української землі.
Також передбачаю, що Зелю зараз будуть мочити медведчуківські і гусняві ЗМІ, бо ж міру, який він обіцяв, - нема.
Ось до чого привели його загравання з електоратом - до того, що багато хто втратив здатність протистояти і боротися, всі хочуть міру просто так, а його треба виборювати.
І зараз те, чим Зеля мочив Пороха, медведчук і гусня оберне проти нього самого.