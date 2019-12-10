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 Политика Украины
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 Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено

Россия рассчитывает на поэтапное разведение сил на всей линии соприкосновения на востоке Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже в понедельник.

"Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации",- заявил Путин 

По его словам, "участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трёх пилотных участках".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

Источник: https://censor.net.ua/n3164402
 
 
 Топ комментарии
 
Вава з такою маніакальною наполегивістю доводив всім важливість Нормандського саміту, що здається він там має просто перегризти Хулу горлянку. Не менше. Тепер всі ці виступи і слова на мікрофон виглядають як провал)))
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Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 2621

(c) Darwin Tremor
Мы же живём в анекдоте! Аааа
"Собрал как-то царь француза, немца и еврея..."
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Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 5967 Правда Жизни 264a636c
Вава з такою маніакальною наполегивістю доводив всім важливість Нормандського саміту, що здається він там має просто перегризти Хулу горлянку. Не менше.

Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 3039
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Кстати, что на данном этапе интересно ***** в этом плане?

Мариуполь, Авдеевка и...что третье?
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Вот вам и пункт 9!!!!!!
Сначала выборы, а на следующий день - граница!!!
Спасибо, петя!!! *****!!!!!
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не надо слушать как минск трактует пу...он его вертит как хочет...как и "хвормулу штанмаера"... Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 1383
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мало ли шо путин сказал...он брешет как собака...а ты внимаешь...будь патриотом а не тряпкой...
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9. Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта, которое должно начаться в первый день после местных выборов.
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едрит вы тупые. все пункты этих соглашений выписаны так что каждый таит в себе подвох для кацапов
например тот 9 пункт на который ты так возбудился
1. там указан конкретный срок - конец 2015 года
2. "полный" контроль да, осле выборов. а "не полный"? сейчас нет никакого.
вы дегенераты от сохи считаете себя умнее пороха? а ха ха ха ха
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Ой Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 9775
Петю обидели Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 9775
Накажи всех этих негодяев Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 9775
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вас уже бог наказал. природа на вас отдохнула
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1. Так шо Минские договорняки уже не действуют? Бугага, это где такое написано? Санкции Запад продлевает в привязке к Минску все это время потому что придирается к *******?

2. После выборов должна только начаться передача Украине контроля.
Только начаться!

Пойди у куратора методичку попроси новую, а то сам не тянешь
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тупая. тебе еще раз пояснить? в тех соглашения четко прописана дата проведения выборов. конец 2015 года. что тебе конкретно тут не понятно?
ты лучше напирай на то что до выборов должны быть выведены все войска и разоружены все боевики. это главное. а ты про полный контроль кудахчешь
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Я пока ни на один свой вопрос ответа не получила.

Иди у куратора попроси помочь, а то твои две милицейские извилины, одна из которых от фуражки, явно не справляются
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на какие вопросы ты не получила ответы? от кого ты их ждешь?
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Утомленный?
Вали на боковую, чмо утомленное.
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Да заткнись уже-всю ветку засрал, кацап!
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короче-пока вопросов гораздо больше чем ответов...
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Вава з такою маніакальною наполегивістю доводив всім важливість Нормандського саміту, що здається він там має просто перегризти **** горлянку. Не менше. Тепер всі ці виступи і слова на мікрофон виглядають як провал)))
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Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 5967 Правда Жизни 264a636c
Вава з такою маніакальною наполегивістю доводив всім важливість Нормандського саміту, що здається він там має просто перегризти **** горлянку. Не менше.

Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 3039
 показать весь комментарий
 
 
Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 2621

(c) Darwin Tremor
Мы же живём в анекдоте! Аааа
"Собрал как-то царь француза, немца и еврея..."
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Що і треба було довести: х**ло наказує блазню, а те погоджується, продовжувати відступати углиб країни і звільняти і розчищати дорогу агресору, руйнуючи свої укріплення.
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Бесполезно...
Она невменяемая Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 6408
Кто-то о ней правильно сказал: порохоботка в седьмом колене Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 6609
У бабы крышу конкретно понесло Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 7360
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Зеля-молодець!Веданута в траурі-Педро за ******* не заплатить!
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Украинцам некуда уходить со своей земли
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Зеленский просто размазал московского гостя. Насколько была видна искренность нашего Президента, настолько же блестел брехливостью Путин.
Я в восторге от Президента Украины! Очень и очень достойно и харизматично. Путин выглядел, как жалкая крыска.
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тут соглашусь-на фоне Зе пу выглядел блекло и уныло...и на вопросы врал как сивый.... Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 7739
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іще один зачморений...це Зє докупи речення зібрати не може...ні на руськом язьіке, ні на українській мові...ми різні зустрічі дивилися?
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ну эт вы зря...я про визуальный вид...а в остальном-то такое...завтра узнаем... Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 6733
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зараз зєлєбєня буде інтерв'ю давати українським ЗМІ... А на кшталт попередньої теми...то просто це пуйло викликає таку огиду...кривавий карлик...а бєнін цуцик молодший...на його фоні...
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ой, не можу з тебе, наївний...дуже м'яко кажучи...скільки тобі рочків накапало, що таку хрінь морозиш? Хто кого розмазало??? Іди в люлю...бо і очі вже не бачуть і мозок втомився...
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Брехливое стадо украинофобов просто поражает. Какие же Вы мрази. Зрадофилы.
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Зато все вышиванки поодевали...
Лицемеры!
Такие же, как и их Главсвин Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 5341
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хватит гнать на Пороха...ещё увидим что Зе наподписывает через 4 мес...пока вроде не наделал глупостей...и с газом непонятки...пу ему парил дешевый газ...странно... Путин: рассчитываем, что разведение сил в Донбассе будет поэтапно продолжено - Цензор.НЕТ 3774
и ещё-https://korrespondent.net/ukraine/politics/4169702-rf-trebuet-ot-kyeva-45-mlrd-po-dolhu-yanukovycha
как Зе будет это разгребать...увидим...
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Путина очень напрягает гибель русских солдат, на территории Украины, которых там нет... вот и печется о разведении сил, ибо русские потери это недовольство его избирателей...
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О как! Оказывается "потепление". Путин считает, что наступило потепление и что Украине нужен диалог с "конфликтующими сторонами"

Президент России Владимир Путин заявляет, что процесс разрешения военного конфликта на Донбассе развивается в правильном направлении.

Об этом он сказал по результатам переговоров "нормандского формата" при участии Украины, Германии, Франции и России, которые состоялись в Париже, передают Українськi Новини.

"Процес развивается в правильном направлении", - сказал Путин. При этом, но отметил, что для завершения конфликта необходим прямой диалог между конфликтующими сторонами, а именно - Украины и ДНР/ЛНР.
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Ты дальше напиши, что на это ответил Зеленский. Только не бреши. Я в живую смотрел!
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да-пу пытался Зе запутать...то о чём кстати Порох предупреждал...
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Значит делать надо наооборот, но трусливые семиты при владе на это не пойдут
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Ваш Петя, 3 года по Европам шлялся и без результатов. Только пиарился. Вот Вам и рвет пуканы.
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та не галди...Зе при власти...давай посмотрим что будет...пу точно не успокоится и будет давить...постоянно...
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Рот закрой. Мне на ху.ло нас.ать. Главное идёт процесс. А если бы Петя не тупил, уже многие вопросы можно было решить. Но он же с Медведчуком зажимался.
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😀Про булочку забыли.г+г в обиде. Путін на спільній пресконференції "подякував усім лідерам "нормандського формату", окрім Зеленського"ТСН
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Окупанти і агресори!Маєте ху"ло?Сосіть!
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