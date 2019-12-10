 Путин: рассчитываем, что разведение сил на Донбассе будет поэтапно продолжено

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже в понедельник.
"Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации", - заявил Путин
По его словам, "участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трёх пилотных участках".
9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".
Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.
После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.
Мариуполь, Авдеевка и...что третье?
Сначала выборы, а на следующий день - граница!!!
Спасибо, петя!!! *****!!!!!
Там все, как путин сказал.
например тот 9 пункт на который ты так возбудился
1. там указан конкретный срок - конец 2015 года
2. "полный" контроль да, осле выборов. а "не полный"? сейчас нет никакого.
вы дегенераты от сохи считаете себя умнее пороха? а ха ха ха ха
Петю обидели
Накажи всех этих негодяев
2. После выборов должна только начаться передача Украине контроля.
Только начаться!
Пойди у куратора методичку попроси новую, а то сам не тянешь
ты лучше напирай на то что до выборов должны быть выведены все войска и разоружены все боевики. это главное. а ты про полный контроль кудахчешь
Иди у куратора попроси помочь, а то твои две милицейские извилины, одна из которых от фуражки, явно не справляются
Вали на боковую, чмо утомленное.
Вава з такою маніакальною наполегивістю доводив всім важливість Нормандського саміту, що здається він там має просто перегризти **** горлянку. Не менше.
(c) Darwin Tremor
Мы же живём в анекдоте! Аааа
"Собрал как-то царь француза, немца и еврея..."
Я в восторге от Президента Украины! Очень и очень достойно и харизматично. Путин выглядел, как жалкая крыска.
и ещё-https://korrespondent.net/ukraine/politics/4169702-rf-trebuet-ot-kyeva-45-mlrd-po-dolhu-yanukovycha
как Зе будет это разгребать...увидим...
Бабы ещё нарожают
Президент России Владимир Путин заявляет, что процесс разрешения военного конфликта на Донбассе развивается в правильном направлении.
Об этом он сказал по результатам переговоров "нормандского формата" при участии Украины, Германии, Франции и России, которые состоялись в Париже, передают Українськi Новини.
"Процес развивается в правильном направлении", - сказал Путин. При этом, но отметил, что для завершения конфликта необходим прямой диалог между конфликтующими сторонами, а именно - Украины и ДНР/ЛНР.