 Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции.

Зеленский сказал о том, что для него "высшей ценностью является человеческая жизнь". Поэтому главным достижением он считает то, что стороны договорились об обмене всех удерживаемых лиц до 31 декабря.

Зленский подчеркнул, что сначала договорились об обмене до 24 декабря, но потом "решили не рисковать" и определелись с датой 31 декабря.

Президент Украины отметил, что самое главное, чтобы удерживаемые лица были освобождены и встртили новый год в кругу близких людей.

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9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

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