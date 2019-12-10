 Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции.
Зеленский сказал о том, что для него "высшей ценностью является человеческая жизнь". Поэтому главным достижением он считает то, что стороны договорились об обмене всех удерживаемых лиц до 31 декабря.
Зленский подчеркнул, что сначала договорились об обмене до 24 декабря, но потом "решили не рисковать" и определелись с датой 31 декабря.
Президент Украины отметил, что самое главное, чтобы удерживаемые лица были освобождены и встртили новый год в кругу близких людей.
9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".
Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.
После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.
Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?
Как одно соевое недоразумение тут высказалось, ну и шо, шо в тюрьме сидят там, не убьёт же их ***** (это про моряков, Сенцова, Клыха было), могли бы де ещё посидеть, зачем эта спешка
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".
Справжнє кодло.
Їм це напевно здається прикольним- заручники під ялику ? Під президентський тост ?
Війну закінчило ?
Це заради цього треба було пертися в Париж ? Це - брехня. Заручників звільняли багато разів (і востаннє, коли блазень поспішав і відводив рашку з під можливих санкцій Морського Трибуналу) БЕЗ зустрічей у Нормандському форматі.
І ще: я не розумію, яким боком і для чого в цю зустріч впихнули =газ=.
Так що там з війною, покидьок ? Ти ж вищало, як різане.
А ти звертайся до таких же, як ти, організмів, які жеруть.
Разом і існуйте.
То есть результат нулевой. Ради такой фигни и ездить не стоило... Только деньги прокатали зря.
Другой вопрос , что ЗЕ скоро ждёт очень неожиданный для него сюрприз , когда в результате уточнения , что такое "всих на всих" , окажется , что у Лубянского совсем другое понимание , что такое "всих" и в переводе на украинский это будет дай Бог , что половина оттого , что думает сейчас ЗЕ !