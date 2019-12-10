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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3917) нормандская четверка (905) пленные (642)

 Главное достижение саммита - это договоренность обмена всех на всех , - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает главным достижением саммита договоренность об обмене всех удерживаемых лиц.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на пресс-конференции.

Зеленский сказал о том, что для него "высшей ценностью является человеческая жизнь". Поэтому главным достижением он считает то, что стороны договорились об обмене всех удерживаемых лиц до 31 декабря.

Зленский подчеркнул, что сначала договорились об обмене до 24 декабря, но потом "решили не рисковать" и определелись с датой 31 декабря. 

Президент Украины отметил, что самое главное, чтобы удерживаемые лица были освобождены и встртили новый год в кругу близких людей. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федерализация Украины невозможна, - Зеленский

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?

Источник: https://censor.net.ua/n3164401
 
 
 Топ комментарии
 
на прессухе хуйло в открытую предлагает вазелину скидку 25 % на газ если будут прямые поставки.
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короче, по всем остальным вопросам у Зе полный провал.
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Ну дай Боже чтобы хлопцы вернулись домой 🙏🏻
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короче, по всем остальным вопросам у Зе полный провал.
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Соєві підсвинки хочуть, щоб наші хлопці і надалі перебували в полоні.
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Да им плевать на наших пленных
Как одно соевое недоразумение тут высказалось, ну и шо, шо в тюрьме сидят там, не убьёт же их ***** (это про моряков, Сенцова, Клыха было), могли бы де ещё посидеть, зачем эта спешка
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Мне очень жаль, что ваши французские хлопцы попали в плен.
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А мне очень жаль именно украинских хлопцев. Педролюбы могут жалеть кого им угодно.
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у них сегодня аврал, всю их ботоферму выгнали на воскресник
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Это класический прием Зели отвлечь на эмоциональные вопросы от главного. Пример история с возвращением моряков. А главный момент проскользнул мимо внимания. А это то, что Зеля перевыводит путлера из статуса агрессора, в статус миротворца наблюдателя. Внимательно смотрите пресконференцию где они дуэтом поют о необходимости прямого диалога с марионетками кремля.
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Минские договорняки своего Пети откройте, как найдёте там, что Россия сторона конфликта, сразу придёте, расскажете про зраду
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Пора как-то больных ограничивать от интернета. Ну не дано человеку понять, что если украинец не голосовал за Зе то он не голосовал и за Петю. Для дебилов все, что круглое это мячик. Если ему пытаться объяснять, что только 50% украинцев приняли участие в голосовании во втором туре, то оно и тут ничего не поймет. Для него либо Зе либо Петя. Строго очерченые психиатром границы выбора.
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Ну тогда найди свои комментарии где ты Пете это предъявлял с 2015
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Це і було макимумом на що варто було розраховувати. Решта то прямий шлях в Ростов, Вава. А хоча б раз подивився ботоксному щуру в очі як то робив Порох?
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Решта не оголошується. Але буде протискатися.
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тут тоже Зеклоун решил обмануть украинцев - кто внимательно следил услышал, что обмен будет только подтвержденных в спецсписках удерживаемых лиц, а их не больше сотни … остальные не подтверждены, не установлено их место нахождения, в списке пропавших и т.д. ... другими словами - ждите и снимите лапшу с ушей …
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Вот если бы ЗЕбильную команду в списки на обмен включили...
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главное достижение это -Нормандский саммит договорился об обеспечении условий выборов на Донбассе уже за 4 месяца-краина, Россия, Германия и Франция договорились, что предпосылки для проведения местных выборов в ОРДЛО должны быть созданы в течение 4 месяцев.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".

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Буде обмін всіх на всіх, але не всіх включать у ті списки.🤔
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на прессухе ***** в открытую предлагает вазелину скидку 25 % на газ если будут прямые поставки.
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Петя взял это с тебя, 100 долларов надбавки на русский газ, который вроде из Словакии
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Ага из трубы транзитной откачал российский газ, купил его у Словакии и доложил про энергетическую независимость
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Вот и отлично. Пора эту свалку что пороли эти недели закрыть. Люди наши важнее всего. Это надо зарубить. Остальное проходяще. Есть страны где из за одного двух могут авианосец послать через океан. А тут рядом. Скорее бы.
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Главное достижение саммита - это посадить нас на газовую иглу.
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отличная новость, искренне рад если это произойдет.
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Підсумовуючи - обмін усіх на усіх за рахунок відступу на трьох ділянках та підготовка виборів без контролю свого кордону.
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Але ж як гарно в очі =росу ллють= ...
Справжнє кодло.
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Чомусь прослухали відвід армії та ще і розмінування і дефортифікація . Т.с. в лінії оборони ЗСУ створюються дірки,через які танкові колони можуть безперешкодно котитись до самого Дніпра Запоріжжя та Херсона.
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Значить про строки відміни санкцій,умови транзиту газу ,судові позови і ціну вже обговорили.Інакше зал... конську на воротник,а не заручників ви б отримали. Вітаю ! В нас з'явився новий МІЛЬЯРДЕР !(Звісно,якщо не лох).
Їм це напевно здається прикольним- заручники під ялику ? Під президентський тост ?
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Все ?
Війну закінчило ?
Це заради цього треба було пертися в Париж ? Це - брехня. Заручників звільняли багато разів (і востаннє, коли блазень поспішав і відводив рашку з під можливих санкцій Морського Трибуналу) БЕЗ зустрічей у Нормандському форматі.

І ще: я не розумію, яким боком і для чого в цю зустріч впихнули =газ=.
Так що там з війною, покидьок ? Ти ж вищало, як різане.
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Вищали і посипали тут усе попелом на протязі двох тижнів саме стецьки. Де зрада?
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Блин, ты жрешь мои деньги, украденные мародером
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Я їм.
А ти звертайся до таких же, як ти, організмів, які жеруть.
Разом і існуйте.
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Ничо, недолго тебе квакать, за мародера никто не вышел, он уже токсичен всем. Скоро за граты
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Обмін всіх на всіх це окремо. А розведення військ це програш, бо за рахунок української території. Також розмови про підготовку виборів без контролю Україною кордону - програш. Розмови про відсутність а ордло російських військ - програш.
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ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ САМИТА и и это не поймет только дебил Зеля незаметно перевыводит путлера из статуса агрессора, в статус стороннего наблюдателя! Зеля намерен подготовить украинцев к проведению выборов в лугандонии в ближайшее время. Вообще из заявлений сделаных после самита Зеля поэтапно будет сливать страну.
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Главное достижение саммита - это договоренность обмена..

То есть результат нулевой. Ради такой фигни и ездить не стоило... Только деньги прокатали зря.
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Тебя бы, сцуку соевую на подвале подержать,да с зажатыми в тиски яйцами, ты бы на 2 -й секунде понял, шо это за «фигня».Засунь свое «мнение» в дупло шоколаднику, премию заработаешь
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У ***** особенно злобная морда - это хорошо , значит никаких планируемы коврыжек он от ЗЕ продавить не смог .
Другой вопрос , что ЗЕ скоро ждёт очень неожиданный для него сюрприз , когда в результате уточнения , что такое "всих на всих" , окажется , что у Лубянского совсем другое понимание , что такое "всих" и в переводе на украинский это будет дай Бог , что половина оттого , что думает сейчас ЗЕ !
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Самое прикольное это канал Кривой. То они кричали, что с Путиным встречаться не надо. А перед пресс-конференцией уже типа икперды обсасывали, а когда же новая встреча, почему нам об этом не говорят, это какая-то зрада
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