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 Лидеры нормандской четверки договорились о продлении особого статуса Донбасса, - Меркель

Действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет продлено.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, лидеры Украины, Германии, Франции и РФ договорились о продлении особого статуса Донбасса, зафиксированного в законе Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действие которого заканчивается 31 декабря 2019 г.

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"Самый тяжелый пункт мы также сегодня обсудили – это воплощение Минских договоренностей. Речь идет о специальном статусе, его сроки будут продлены. Мы должны воплотить все пункты Минских договоренностей с одной целью: чтобы провести местные выборы, которые будут приняты ОБСЕ", - сказала Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/n3164400
 
 
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Минские договорённости согласно Порошенко-безальтернативны. Но когда их воплощает Зеленский это тотальная зрада и вообще всё плохо. Логика у порохоботов.
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Минские договорняки - это зрада и предательство. Но когда их вопдощает Зеленский - это хорошо и вообще победа. Логика у щелебобиков.
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Разница между Порошенко и Зеленским в том, что Порошенко использовал эти договоры для блага Украины, а Зеленский подыгрывает Кремлю
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порошенко заложил мину с таймеров, сам вовремя смылся успев погреться барыжничая во время войны
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Лидеры Нормандского Формата договорились о том что они ни о чем не договорились...
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И что, Наш Народный Президент не швырнул эти петюшкины договорняки в морды этим продажным еврошлюхам и *****?

Неужели он будет продолжать выполнять условия преступного минского сговора?
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Ну проведут выборы, выберут нынешних уродцев и что дальше? Как будто война ради выборов начиналась.
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ради изменений в конституцию, то чего хочет рашка-впихнуть донбас обратно, но в особом статусе, который попробуешь отменить - снова сепаратизм и захват власти гибридным способом, а конечная цель- создания постоянного очага проблем в виде донбаса, чтоб за крым некогда думать было
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Групповой секс состоялся. Янелоха поимели все. Париж - город любви... и продажной тоже.
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