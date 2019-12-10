 Лидеры нормандской четверки договорились о продлении особого статуса Донбасса, - Меркель

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции по итогам саммита в "нормандском формате" в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, лидеры Украины, Германии, Франции и РФ договорились о продлении особого статуса Донбасса, зафиксированного в законе Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", действие которого заканчивается 31 декабря 2019 г.

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"Самый тяжелый пункт мы также сегодня обсудили – это воплощение Минских договоренностей. Речь идет о специальном статусе, его сроки будут продлены. Мы должны воплотить все пункты Минских договоренностей с одной целью: чтобы провести местные выборы, которые будут приняты ОБСЕ", - сказала Меркель.