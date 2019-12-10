 Федерализация Украины невозможна, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции по завершении переговоров в "нормандском формате", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина - унитарное государство. Федерализация невозможна", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, до конца года должно быть достигнуто полное прекращение огня на востоке Украины. Кроме того, страны-участницы переговоров договорились способствовать взаимному освобождению до 31 декабря удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

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Кроме того, участники переговоров согласовали еще 3 дополнительных точки разведения сил и средств, отметил Зеленский.

Ход переговоров президент Украины охарактеризовал как "долгий, но предметный".