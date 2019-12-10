 Федерализация Украины невозможна, - Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции по завершении переговоров в "нормандском формате", информирует Цензор.НЕТ.
"Украина - унитарное государство. Федерализация невозможна", - сказал Зеленский.
По словам главы государства, до конца года должно быть достигнуто полное прекращение огня на востоке Украины. Кроме того, страны-участницы переговоров договорились способствовать взаимному освобождению до 31 декабря удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".
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Кроме того, участники переговоров согласовали еще 3 дополнительных точки разведения сил и средств, отметил Зеленский.
Ход переговоров президент Украины охарактеризовал как "долгий, но предметный".
Щойно Зеленський чітко сказав, що наша позиція: спочатку - контроль над кордоном, потім - вибори. А що Петро Олексійович підписував, не пам'ятаєте? Я нагадаю: спочатку вибори і на наступний день початок повернення контролю над кордоном. Я щось засумнівався: хто ж "зелене гімно"?
Гнати цю зелену партянку Коломойші поки не пізно.....
От і виходить.... не було буку і збитого Боїнгу, Іхтамнетів, заблукалих російських десантників, громадян Росії Гіркіна, Мотороли, Бородая та інших.... був внутрішній конфлікт.... Як Коломойський казав в інтервью.....
А правильніше, -. В мінусі.
Як і очікувалося.
Але воно подається, як неймовірна зе-перемога.
Завтра захлинатися буде у відосику: =я прівьоз вам мір=.
Тепер ви тішитеся, що =могло бути набагато гірше=.
І це видається за успіх.
Радійте.
Я тут ні до чого.
Це називається: з великої хмари та й малий дощ.
Крику було, =всьо парєшаєм=, а на виході - не просто пшик, а поступки з боку України і нав*язування х**кого сценарію та умов.
Що здобула Україна ?
Видавати за "успіх" те, що не пристала на ВСІ умови рашки (на словах для публіки) - не цитувати.
Що отримали ми ?
Дякую.
Тобто цілий натовп пхався у Париж за тим, щоб отримати НІЩО ?
І це - хороший результат ? Прекрасно.
Завтра будете дякувати вашій синагозі, що дихаєте повітрям і ходите по землі.
Але так вам і треба.
Про це йдеться у підсумковому комюніке Нормандського саміту, повідомляє пресслужба президента України.
"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі", - йдеться у тексті документу.
Також у документі згадується так звана формула Штайнмаєра.
"Сторони вважають за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою", - йдеться у документі.
Значит вече уже сыграло свою положительную роль в украинской политике, люди собирались не зря.
Без вече могло быть и хуже.