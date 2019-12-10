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 Политика Украины, За рубежом
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 Федерализация Украины невозможна, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина является унитарным государством, и ее федерализация невозможна. Никто не будет диктовать стране вектор движения.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции по завершении переговоров в "нормандском формате", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина - унитарное государство. Федерализация невозможна", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, до конца года должно быть достигнуто полное прекращение огня на востоке Украины. Кроме того, страны-участницы переговоров договорились способствовать взаимному освобождению до 31 декабря удерживаемых лиц по принципу "всех на всех".

Читайте на Цензор.НЕТ: Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца

Кроме того, участники переговоров согласовали еще 3 дополнительных точки разведения сил и средств, отметил Зеленский.

Ход переговоров президент Украины охарактеризовал как "долгий, но предметный".

Источник: https://censor.net.ua/n3164399
 
   
 Топ комментарии
 
Слова ничего не значат. Запомните детки. Важны только поступки. Можно втирать, что федерализации нет, но поменять конституцию и дать ОРДЛО доп.права. Если там не будет украинской милиции и войск, то это даже не федерация, а конфедерация.
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ставлю сто против одного, что даже в выражении Зеленского "Украина унитарное гос-во" порохоботики высмотрят зраду.
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Ну, что сказать? Зрада чистейшей воды!
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Андрюха, прикрой их перед начальством, потрудись...😁
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Коли замаячив Ростов , то одразу і слова для **** знайшлися..Це добре.
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через 4 месяца посмотришь. там богдан ермак и коломойский уже все порешали . вопрос времени
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Я вже стільки "пророцтв" чув, які не справдилися. І що Лукаш буде в ЦВК, і доллар по 100 грн. та т. і. Я вже сам розберуся, на що дивитися.
Щойно Зеленський чітко сказав, що наша позиція: спочатку - контроль над кордоном, потім - вибори. А що Петро Олексійович підписував, не пам'ятаєте? Я нагадаю: спочатку вибори і на наступний день початок повернення контролю над кордоном. Я щось засумнівався: хто ж "зелене гімно"?
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ОГВЗ ТА ЩЕ РАЗ ОГВЗ. А це 10 мільярдів зелених додаткового боргу під 19 та 14 % річних в гривнях!
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.посмотрим ,время покажет . контроля над кордоном пыня ему не отдаст разве что в обмен на Крым. только стена спасет Украину.
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федерализация-интересное слово,сразу всплывает ассоциация с Российской Федерацией. Скорее всего федерализации не будет,а вот глубокая децентрализация просто необходима,если хотим сохранить страну Украину.Уверен,что в ОП об этом думают,но сказать такое в Париже-смерти подобно
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глубоко децентрализируйтесь у себя на расии за испанским прокси, а к нам не лезьте.
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Украину спасет только патриотическая диктатура.
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ЗЕІДІОТІНА зробила свою чорну справу.... Підіграв Росії так підіграв.... Дослівно...... НА СХОДІ СЕПАРАТИСТИ, НА ЯКІ РОСІЯ МАЄ ВПЛИВ!!!!!!! Тепер весь Світ буде вважати, що в Україні громадянський конфлікт, а Росія лише підтримує одну із сторін конфлікту, а не є її безпосередньою стороною .....

Гнати цю зелену партянку Коломойші поки не пізно.....
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А слова про "оккупированные ОРДЛО" ты пропустил мимо ушей?
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Правильно...... окуповані сепаратистами.... А шо сепаратисти не можуть окупувати щось?

От і виходить.... не було буку і збитого Боїнгу, Іхтамнетів, заблукалих російських десантників, громадян Росії Гіркіна, Мотороли, Бородая та інших.... був внутрішній конфлікт.... Як Коломойський казав в інтервью.....
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А якщо у наступному році будуть стріляти, то це перемир'я теж зірване?
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Ні, ми не будемо чути, вірніше, зе-МО і зе-прес-центр ООС.
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после саммита мысли про Ростов замаячили в голове у Президента,но не этого
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я думаю для Игоря Валерьевича абсолютно не имеет значения у кого отжимать активы-у Петра Алексеевича или у его сына
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Я полностью с Вами согласен! Учитывая волевой подбородок лёхи-миномётчика, он всё отдаст сам... лишь бы не били)
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вот вам и петин цинизм,я абсолютно не исключаю,что Алексей-нормальный человек,но папа его явно подставляет.Время покажет
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Скоріше ми частково програли, а ви заберете в росію місця, де відведуть українські війська.
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А правильніше, -. В мінусі.
Як і очікувалося.
Але воно подається, як неймовірна зе-перемога.
Завтра захлинатися буде у відосику: =я прівьоз вам мір=.
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Не буде. Але могло бути набагато гірше.
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От-от.
Тепер ви тішитеся, що =могло бути набагато гірше=.
І це видається за успіх.
Радійте.
Я тут ні до чого.
Це називається: з великої хмари та й малий дощ.
Крику було, =всьо парєшаєм=, а на виході - не просто пшик, а поступки з боку України і нав*язування х**кого сценарію та умов.
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Судя по нормандским лицам с Куйлом не договорились,просто это Га*ндон и Мразь ! Смело можно было встать и сказать на пресконференции .
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Браво Майдан.Бидло зелене тіки так надо держати.
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Ну чому Петро підписав цю хрінь в 2015. Най пояснить
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А что ту пояснять? Петро их не подписывал. Погугли, чьи там подписи стоят.
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Подписали тогда,потому что армия наша была фактически разбита,надо остановить врага,надо было воссоздать армию. Брось тогда Россия в бой хотя бы 2 танковые дивизии и нам пришлось бы уже оборонять Днепр и Запорожье.
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Сегодня первый день президента действительно всей Украины Зеленского Владимира Александровича.
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Всей совковой украины. С двумя гирями в конституции и нароссией которая не является стороной конфликта? Ты тупой?
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Ну зрадофилы!!! В лицо все ху.лу сказал, все равно плохой. Что Вам ещё надо. Петя 3 годанихрена не делал.
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Подписал почти все что хотела плешивая мразь? Или посадил Украину опять на кацапскую газовую иглу? Мы смотрели одну пресс конференцию? Или может посмотришь наконец что подписал клоун?
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Чтоб небыло зрады нужно посадить Мародера точка.
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не для того мародёр накачивал говном мозги людей через "г+г", чтоб его посадили.
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Ты в своем уме??? Или совсем все обломилось в доме смешанских? Или ты про беню-тогда все сходится
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ну а кто ж ещё армию обдирал? Кто горючку втридорога продавал в разгар боёв? Кто остановил реформу питания для военных и теперь наживается на "комплексных обедах из перловки"? Да, та самая бабушка-покровительница двух наркоманов (грузинского и еврейского)
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Ось що робить Майдан з владою. Браво!
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А в чому =браво=, поясніть мені, будь ласка.
Що здобула Україна ?

Видавати за "успіх" те, що не пристала на ВСІ умови рашки (на словах для публіки) - не цитувати.
Що отримали ми ?
Дякую.
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в данном случае НИЧЕГО, - это хороший результат! Признаюсь, - думал будет хуже!
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???
Тобто цілий натовп пхався у Париж за тим, щоб отримати НІЩО ?
І це - хороший результат ? Прекрасно.
Завтра будете дякувати вашій синагозі, що дихаєте повітрям і ходите по землі.
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Ще й доплачуватимете.

Але так вам і треба.
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?????"Сторони Нормандського саміту домовилися про необхідність інкорпорувати так звану формулу Штайнмаєра в українське законодавство
Про це йдеться у підсумковому комюніке Нормандського саміту, повідомляє пресслужба президента України.

"Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей у рамках Нормандського формату (Н4) і Тристоронньої контактної групи щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей - як вказано у Комплексі заходів з виконання Мінських домовленостей від 2015 року - з метою забезпечення його функціонування на постійній основі", - йдеться у тексті документу.

Також у документі згадується так звана формула Штайнмаєра.

"Сторони вважають за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство згідно з версією, узгодженою Н4 та Тристоронньою контактною групою", - йдеться у документі.
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Это ещё впереди. Главное обмен всех на всех до 31.12.2019
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Закон про особливий статус Донбасу - це і є федералізація України.
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Плешивый был мрачнее тучи.. Дедушка на несколько статей наговорил, - признался в убийстве чеченского грузина, пообещал судиться с ВАДА... У плешивого был плохой день)
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У ***** был плохой день,поэтому зеля подписал Украине приговор,поэтому актер,играющий презедента был весел?
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Поэтому изменяем конституцию под две раковые опухоли?
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Зеленский услышал тех, кто собирался в разных городах нашей страны и эти слова на пресс-конференции адресованы в первую очередь этим людям.

Значит вече уже сыграло свою положительную роль в украинской политике, люди собирались не зря.

Без вече могло быть и хуже.
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