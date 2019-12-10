EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  498  11
Материалы по теме:
Все про:нормандская четверка (905) Макрон (355)

 "Нормандский формат" будет продолжать свою работу на основе "минских соглашений", - Макрон

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил о том, что "минские соглашения" являются основой прекращения войны на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил на пресс-конференции после саммита "нормандской четверки".

Он отметил, что "лидеры стран "нормандского формата подтвердили, что будут базировать свою работу на минских соглашениях". 

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?

Источник: https://censor.net.ua/n3164398
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Любое соглашение - прекращение огня, разведение войск, - это демонстрация, что Украина отказалась от борьбы и воюет не с РФ, а с "народными республиками".(с)бутусов

по факту:
прекращение огня по всей линии фронта и разведение войск - сначала на еще трёх участках, а к апрелю - выборы в ордло на условиях расеи и под контролем расеи:
Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом 4 місяців.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто ще не закінчилася ця "сходка".
 показать весь комментарий
 
 
Ооооо, у Зеленского таки яйца есть ? В прямом эфире наехал на путина. "Нормандский формат" будет продолжать свою работу на основе "минских соглашений", - Макрон - Цензор.НЕТ 7277
 показать весь комментарий
 
 
Отрицательный результат тоже результат. ***** ничего не вступило и это факт. Но и капитуляции, по примеру подписанного Порошенко Минска, тоже не было. И не будет.
 показать весь комментарий
 
Он отметил, что "лидеры стран "нормандского формата подтвердили, что будут базировать свою работу на минских соглашениях".

Петины минские договорённости - это приговор и петля на шее. Он то ли бухой, то ли нанюханый был, когда их подписывал?..
 показать весь комментарий
 
***... шо карлик несёт .. ??? Так если посмотреть то и война в Грозном это было ради мира.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх