 "Нормандский формат" будет продолжать свою работу на основе "минских соглашений", - Макрон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил на пресс-конференции после саммита "нормандской четверки".
Он отметил, что "лидеры стран "нормандского формата подтвердили, что будут базировать свою работу на минских соглашениях".
9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".
Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.
После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.
Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?
по факту:
прекращение огня по всей линии фронта и разведение войск - сначала на еще трёх участках, а к апрелю - выборы в ордло на условиях расеи и под контролем расеи:
Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом 4 місяців.
Петины минские договорённости - это приговор и петля на шее. Он то ли бухой, то ли нанюханый был, когда их подписывал?..