 Следующий саммит в "нормандском формате" состоится через 4 месяца

Об этом на пресс-конференции по завершении переговоров заявил президент Франции Эммануэль Макрон, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, помощники президентов и главы МИД стран "нормандской четверки" займутся подготовкой нового саммита, который состоится через 4 месяца.
"Мы договорились, что через четыре месяца мы встретимся снова в лице министров иностранных дел и советников. Они будут говорить о том, как они могут улучшить условия безопасности, политические условия, гуманитарные условия", - сказал Макрон.
Канцлер Германии Ангела Меркель уточнила, что встреча, запланированная через 4 месяца, будет посвящена проведению местных выборов на Донбассе.
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Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрона по итогам саммита Нормандской четверки, сообщает из Парижа корреспондент "Европейской правды".
"Нам сейчас надо поручить министрам иностранных дел и советниками согласовать политические условия, чтобы за 4 месяца создать предпосылки для проведения местных выборов", - заявил он.
Срок проведения самих выборов он не назвал.
При проведении выборов должна быть учтена договоренность о формуле Штайнмайера, подчеркнул президент Франции.
"Мы достигли договоренности по формуле Штайнмайера", заявил он.
"Мы понимаем, что это непросто ... Но при политической воле мы можем решить также сложные вопросы", - добавила канцлер Германии Ангела Меркель.
Все очень четко и классно и по пунктам
На Крым менять не будут, вывод войск обязателен, никакой федерализации, курс развития Украины определяет только народ Украины, никакого давления извне в этом вопросе Украина не приемлет (наш штаб никто в позицию ставить не будет)
Еще встречи, ещё в будущем переговоры
Словам не верим, хотим дел
👍🏻
Нуесли не на все, то на некоторые ж согласился? Отвод ВСУ снова - такое...
Обменять пленных - два ( но не точно).
Встретиться через 4 месяца - три ( но тоже не точно).
Ничего не забыл?😉
Почему Зеленский не хочет прекращать войну? Он что на ней наживается?
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Чайка Київ
Вовік везе в Києв "перемогу" у вигляді "формули штайнмаєра- пуйла"?
Нашла на ФБ акк который с 2014 порохоботов скринил
Вот там жестяк конечно
Он прям выкладывает их посты 2014 и рядом 2019 и типа сравните
А там в 2014-2018 нельзя шатать лодку, нельзя ходить на протесты, вплоть до «пусть протестующих нафиг всех перестреляют»
И в 2019 «срочно все на протест»
Ну и таких зашкваров там тьма
Отвод ВСУ ещё на трёх позициях не в счёт.
Можешь поставить себе на повтор, может, дойдёт
а завтра тебе твои кураторы расскажут какая там зрада 😂😂
Обмен ВСЕХ НА ВСЕХ до конца года!
Что ещё послушать, ненка?
Но особый статус, разведение и полная амнистия это спасибо Пете, в 2015 наподписывал
Не можете без брехні?
Україна, Росія, Німеччина та Франція домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів у ОРДЛО мають бути створені протягом 4 місяців.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон за підсумками саміту Нормандської четвірки, повідомляє з Парижа кореспондент "Європейської правди".
"Нам зараз треба доручити міністрам закордонних справ і радниками узгодити політичні умови, щоби за 4 місяці створити передумови для проведення місцевих виборів", - заявив він.
При проведенні виборів має бути врахована домовленість про формулу Штайнмаєра, наголосив президент Франції.
"Ми досягли домовленості щодо формули Штайнмаєра", заявив він.