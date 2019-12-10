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 Переговоры прошли очень успешно - Мендель

Переговоры в "нормандском формате" прошли успешно, украинская позиция была представлена очень сильно.

Об этом заявила журналистам пресс-секретар Президента Украины Юлия Мендель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Переговоры прошли очень успешно, и те позиции, которые высказывал президент Украины, они на самом деле получили место", - отметила Мендель.

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

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После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжились в четырехстороннем формате за ужином.

Тем временем началась совместная пресс-конференция участников встречи.

Источник: https://censor.net.ua/n3164396
 
 
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Пэтя так не считает
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Вот кому интересно что эта хабалка заявляет? Переговоры прошли очень успешно - Мендель - Цензор.НЕТ 8683
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"позиции, которые высказывал президент Украины, они на самом деле получили место" - шо это за бред вообще? Переговоры прошли очень успешно - Мендель - Цензор.НЕТ 4626 это перевод с какого языка?
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Переговоры в "нормандском формате" прошли успешно, украинская позиция была представлена очень сильно

Оху"тельно успешно. Ни один вопрос не решили.
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только что меркель - "зеленский и путин утвердили формулу штанмаера"
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