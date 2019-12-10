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Все про:Зеленский (3917) Конституция (2062) Путин (25234) Донбасс (20154) нормандская четверка (905)

 Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа

Путин очень хотел "протолкнуть" в Конституцию Украины изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, но Зеленский категорически от этого отказался.

Об этом написала в Фейсбуке находящаяся в Париже главред издания "Гордон" Алеся Бацман, информирует Цензор.НЕТ.

"Итак:

1) Для Путина самым важным было протолкнуть закон об особом статусе в украинскую Конституцию. Зеленский отказался категорически.

2) По границе не договорились

3) Выборов в 2020 году на Донбассе пока не будет

4) Сурков вел себя крайне агрессивно и эмоционально. Бросался на Ермака

5) Путин общался с Зеленским подчеркнуто уважительно: на вы и Владимир Александрович

6) Диалог договорились продолжить", - написала она.

Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа 01

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

Читайте также: Путин на переговорах требовал разведения сил вдоль всей линии соприкосновения, но договорились только о 3 участках, - СМИ

После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжились в четырехстороннем формате за ужином.

Тем временем журналисты ожидают начала совместной пресс-конференции участников встречи.

Источник: https://censor.net.ua/n3164395
 
   
 Топ комментарии
 
Будуй стіну Зеля,як обіцяв сука.
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смотрю вазелин конкретно серанул в воскресенье
еще на той неделе ермак рассказывал вместе с разумковым о новом законе и изменениях в конституции
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Сурков вел себя крайне агрессивно и эмоционально. Бросался на Ермака

Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа - Цензор.НЕТ 5004 Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа - Цензор.НЕТ 5004 Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа - Цензор.НЕТ 5004
Алеся...
Источник:https://censor.net.ua/n3164395
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Бллл... Буду готов пожертвовать из кровных на бетон ...
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Пусть поедет посмотрит на "стену" между Кореями, минные поля никаких переходов, красота Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа - Цензор.НЕТ 8538
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Путин общался с Зеленским подчеркнуто уважительно: на вы и Владимир Александрович

На вы.. Вые"у, выс"шу..
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- Изя, как ты считаешь, зачем Путин и Зеленский будут встречаться отдельно?
- Дело в том, Сёма, что Путин играет на рояле одним пальцем, а Зеленский научит его делать это совсем без рук.
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смотрю вазелин конкретно серанул в воскресенье
еще на той неделе ермак рассказывал вместе с разумковым о новом законе и изменениях в конституции
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да и про выборы рассказывали осенью 2020 года....
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если шмаркля ничего не сдал втихаря тет-а-тет то в принципе да.
но я в нем очень неуверен.
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😁 наградить соевые диваны
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І твоя поразка. ;Русскє мір; відміняється.
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Тех, кто был особо боек, Прикрутили к спинкам коек - Бился в пене параноик, Как ведьмак на шабаше: "Развяжите полотенцы, Иноверы, изуверцы, ...
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Сурков вел себя крайне агрессивно и эмоционально. Бросался на Ермака


Алеся...
Источник:https://censor.net.ua/n3164395
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Он то плакал, то смеялся, то щетинился как еж, Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь?
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Очень надеюсь, что Ермак пару оплеух от чеченца отхватил! ( Чтоб служба мёдом не казалась!)
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Вы уж сразу за путена топите напрямую
К чему такие сложности
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Я думаю, на полшишечки насадил монику. Но не хотять хахлов нервировать пока. Потом объяснят, почему это было необходимо.
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Вспомнил песенку блатную, хозяин был с нами на ты,он говорил что мы скоты.
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Зе общался с Путиным на русском.Это красная линия?
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Говорили Богдан кэруе здесь, пока Зеленский там.
А Богдан там. Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа - Цензор.НЕТ 7126
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Смотрим по делам. Словам им веры нет. Они могут подыгрывать Пуйлу.
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Фигли там вообще делал Лёша Гончаренко
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Наверное, он с собой привёз портрет Петра Алексеевича и посредством оного оказывал давление на *****. Ну и на Зеленского.
Все ж знают, кто лучший в мире остаиватель украинских интересов
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Наверное Петруха послал, "заместо пуделя" Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа - Цензор.НЕТ 8449
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А наш голубец, хоть дал путину 24 часа, или скромно придержал подгузник?
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Немножко жалко Зеленского...
Это ж ему теперь у Деда Мороза и попросить нечего. Мечта сбылась - в глаза ***** посмотрел. Теперь что? Разве что попросить для Ленки новую портниху...
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Лисий образиться.Він і так,бідака,на собі весь квартал тягне...
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"но Зеленский категорически от этого отказался"______________походу "клоун" оказался больше патриот, чем порохоботский "гетьман", пропихнувший в Раде закон об "ордло" в 2014 году!
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Все только рады будут. Но дело в том, что дела важнее всего.
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Ну и отлично, если так!

Вот только что делать с тем резким пацанчиком, который весной на стадионе требовал УЖЕ прекратить войну? Бо, похоже, пока это и у него не очень выходит.
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Так Порошенко проталкивал изменения в Конституцию!, выгодные Путину.
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Партия Еврейских Слуг?
Несормненно уроды!
Всех их тварей покрасят зеленкой и кастрируют
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ето все спектакль для биомассы а тихонько все сольют
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Ну, ясно ... ж** своїх не образять ... он як старається, вилизує-вимальовує лик "вєлічайшеВо палітіка саврємєнності", хто б сумнівався.
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Короче, на зиму в Ростов желания никому из них ехать не бьіло.
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На "вы" обращался... Ну надо же... Щщастье для дрыща. Как к большому! ( Я к деткам лет 8-12 в лифте, на улице и т.д. тоже обращаюсь на "вы". Знаете, как они довольны? Глазенки горят, щечки надувают...)
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просто зелЕные упыри зассали народа Украины!
они понимали,что им порвут на куски!
нужно всегда выходить на митинги!
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Не сдал - молодец.

Конечно у зелебобиков могут возникнуть вопросы "почему Зеленский не хочет прекратить войну?" Хм... Не наживается ж он на ней аки борига?
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Ну и зачем был весь этот цирк со встречей?
Вам же говорили умные люди, что компромиссов в данной ситуации не существует
У нас два варианта - или долгая война до победного конца или быстрая капитуляция
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или раша развалится... усе в Божьих руках
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Истину вам говорю,после рождества земля налетит на небесную ось
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Для начала неплохо. Через полгода продолжим.
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ВСТРЕЧА РАДИ ВСТРЕЧИ! КАК И ГОВОРИЛОСЬ! ЗЕЛЯ ПОХОДУ РЕАЛЬНО ДУМАЛ ЧТО МАРОДЕР ВО ВСЕМ ВИНОВАТ НО ЧТО ТО ПОШЛО НЕ ТАК! И КАРТИНКА ЕГО МИРКА РУХНУЛА ПРИ ПЕРЕГОВОРАХ С ПУЙЛОМ!
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Короче победа чуть! Но правда спереди засада---сзади западня! Там в верхних коментах кто то предлагает чуть кинуть денег на стену. Логично. Есть технологическое предложение. Пока зима, не сезон---кто за страну душой, та по мешку цемента прикупить, можно и два. Тут только чуть дороже брать цемент---ну портландцемент пойдёт. А на арматуру металлолома и так валом. К этому всё шло и скорее всего уже пришло.
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Да не,нафиг та арматура? Где то б крокодилов морозостойких прикупить...
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Тьфу. Весь день ждал Зраду, что бы звать на Майдан и все крушить, и на тебе Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа - Цензор.НЕТ 3443
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порохоботы! "зрада" отменяется, пора собирать манатки и с надеждой ждать от их "гетьмана" разнарядки на следующий "майдан"...печаль))))))))))))))))))))))) Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа - Цензор.НЕТ 1302
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Усё пропало
Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа - Цензор.НЕТ 1720
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Зеленского и его команду привели к власти только ради продажи земли Украины. Поэтому , пока этого еще не произошло, они будут вести себя так, что бы общество их не вынесло с власти.
Все эти норманские форматы, макроны, путины - это мелочь, по сравнению с распродажей лучшей земли в мире.
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По інформації з полів зустрічі , зустріч Зе і Ху "face to face" була настільки "тет-а-тет" , що навіть їхніх особистих фотографів не впусили...А Бацман ВСЕ "знає")))
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Гарний вкид."Зради немає". Я повинен вірити Гордонівській дівці ????Щассс.
Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа - Цензор.НЕТ 6302
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Тобто, блазень слова не дотримав: воно ж =абєсчяло закончіть вайну=, тряслося-скакало у Париж хотіло їхать =в ґлаза сматрєть= х**лу, бо треба ніби то =даґаварівацца=, все зе-кодло вило, що попередня влада відмовилася від переговорів і вже довгий час контактів не було.

Ну ? Чого ж не закінчили, нові морди ? Чому квартальні діячі не змусили агресора війська вивести ?
Втерлися ?

Я не вірю жодній "перемозі" від цих гнид: факт, що знову відводитимуть наші війська. І тля кістьми ляже, щоб це було зроблено. А щодо решти, як така мандель, тільки Б-ман, розказує, як вони вміють себе хвалити: то вилами по воді писано.
зе-зграя апріорі нічого не здатна добитися для України. Лише все здає. Демонстративно, нахабно і цинічно. Виродки.
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Суперзашквар Порошенко. Все становится явным
===- Давайте поговорим о Порошенко, при котором вы пять лет возглавляли Министерство иностранных дел. Почему именно за каденцию Петра Алексеевича кум Путина Медведчук нарастил такое информационное и политическое влияние в Украине? Его же не видно и не слышно было с 2004-го...
- Выскажу свою точку зрения: потому что Порошенко считал, что Медведчук ему полезен. И как коммуникатор с Россией, и с точки зрения позиционирования здесь, в Украине.
- "Позиционирование" в смысле герой - антигерой?
- Это упрощенно, но верно. С точки зрения внешнеполитических решений, которые были приняты за пять лет президентства Порошенко, было немного ошибок. А с точки зрения внутренней политики - было много катастрофических решений, в том числе с усилением влияния Медведчука.
- Вы пытались объяснить это Петру Алексеевичу?
- Конечно. Было очень много дискуссий, часть из них были очень эмоциональными.
- Что обычно он отвечал?
- Как правило, четкой реакции не было. Но надо знать Порошенко: он всегда выстраивает логику процесса под себя. Такую же логику он строил и внутри Украины.===
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