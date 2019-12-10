 Закон об особом статусе протолкнуть не удалось, - журналистка Бацман из Парижа

Об этом написала в Фейсбуке находящаяся в Париже главред издания "Гордон" Алеся Бацман, информирует Цензор.НЕТ.
"Итак:
1) Для Путина самым важным было протолкнуть закон об особом статусе в украинскую Конституцию. Зеленский отказался категорически.
2) По границе не договорились
3) Выборов в 2020 году на Донбассе пока не будет
4) Сурков вел себя крайне агрессивно и эмоционально. Бросался на Ермака
5) Путин общался с Зеленским подчеркнуто уважительно: на вы и Владимир Александрович
6) Диалог договорились продолжить", - написала она.
9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".
Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.
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После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжились в четырехстороннем формате за ужином.
Тем временем журналисты ожидают начала совместной пресс-конференции участников встречи.
На вы.. Вые"у, выс"шу..
- Дело в том, Сёма, что Путин играет на рояле одним пальцем, а Зеленский научит его делать это совсем без рук.
еще на той неделе ермак рассказывал вместе с разумковым о новом законе и изменениях в конституции
но я в нем очень неуверен.
Алеся...
Источник:https://censor.net.ua/n3164395
К чему такие сложности
А Богдан там.
Все ж знают, кто лучший в мире остаиватель украинских интересов
Это ж ему теперь у Деда Мороза и попросить нечего. Мечта сбылась - в глаза ***** посмотрел. Теперь что? Разве что попросить для Ленки новую портниху...
Мозг же ему не нужен
Вот только что делать с тем резким пацанчиком, который весной на стадионе требовал УЖЕ прекратить войну? Бо, похоже, пока это и у него не очень выходит.
Несормненно уроды!
Всех их тварей покрасят зеленкой и кастрируют
они понимали,что им порвут на куски!
нужно всегда выходить на митинги!
Конечно у зелебобиков могут возникнуть вопросы "почему Зеленский не хочет прекратить войну?" Хм... Не наживается ж он на ней аки борига?
Вам же говорили умные люди, что компромиссов в данной ситуации не существует
У нас два варианта - или долгая война до победного конца или быстрая капитуляция
Все эти норманские форматы, макроны, путины - это мелочь, по сравнению с распродажей лучшей земли в мире.
Ну ? Чого ж не закінчили, нові морди ? Чому квартальні діячі не змусили агресора війська вивести ?
Втерлися ?
Я не вірю жодній "перемозі" від цих гнид: факт, що знову відводитимуть наші війська. І тля кістьми ляже, щоб це було зроблено. А щодо решти, як така мандель, тільки Б-ман, розказує, як вони вміють себе хвалити: то вилами по воді писано.
зе-зграя апріорі нічого не здатна добитися для України. Лише все здає. Демонстративно, нахабно і цинічно. Виродки.
===- Давайте поговорим о Порошенко, при котором вы пять лет возглавляли Министерство иностранных дел. Почему именно за каденцию Петра Алексеевича кум Путина Медведчук нарастил такое информационное и политическое влияние в Украине? Его же не видно и не слышно было с 2004-го...
- Выскажу свою точку зрения: потому что Порошенко считал, что Медведчук ему полезен. И как коммуникатор с Россией, и с точки зрения позиционирования здесь, в Украине.
- "Позиционирование" в смысле герой - антигерой?
- Это упрощенно, но верно. С точки зрения внешнеполитических решений, которые были приняты за пять лет президентства Порошенко, было немного ошибок. А с точки зрения внутренней политики - было много катастрофических решений, в том числе с усилением влияния Медведчука.
- Вы пытались объяснить это Петру Алексеевичу?
- Конечно. Было очень много дискуссий, часть из них были очень эмоциональными.
- Что обычно он отвечал?
- Как правило, четкой реакции не было. Но надо знать Порошенко: он всегда выстраивает логику процесса под себя. Такую же логику он строил и внутри Украины.===