 О выборах и выводе войск РФ не договорились, - СМИ

Об этом сообщает со ссылкой на источник в украинской делегации "Громадське", информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, Зеленский предлагал провести выборы через 1,5 суток после вывода иностранных войск с Донбасса, но Путин на это не согласился.
9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".
Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.
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После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжились в четырехстороннем формате за ужином.
Тем временем журналисты ожидают начала совместной пресс-конференции участников встречи.
Голосование, прошедшее через 1,5 дня после вывода иностранных войск, не может быть признано выборами.