 О выборах и выводе войск РФ не договорились, - СМИ

Об этом сообщает со ссылкой на источник в украинской делегации "Громадське", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, Зеленский предлагал провести выборы через 1,5 суток после вывода иностранных войск с Донбасса, но Путин на это не согласился.

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

Читайте также: Путин на переговорах требовал разведения сил вдоль всей линии соприкосновения, но договорились только о 3 участках, - СМИ

После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжились в четырехстороннем формате за ужином.

Тем временем журналисты ожидают начала совместной пресс-конференции участников встречи.