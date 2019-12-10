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 О выборах и выводе войск РФ не договорились, - СМИ

Зеленский и Путин не смогли договориться о выводе с оккупированной части Донбасса российских войск и проведении там местных выборов.

Об этом сообщает со ссылкой на источник в украинской делегации "Громадське", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, Зеленский предлагал провести выборы через 1,5 суток после вывода иностранных войск с Донбасса, но Путин на это не согласился.

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

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После завершения встречи президентов Украины и России переговоры продолжились в четырехстороннем формате за ужином.

Тем временем журналисты ожидают начала совместной пресс-конференции участников встречи.

Источник: https://censor.net.ua/n3164394
 
   
 Топ комментарии
 
Зеленский предлагал провести выборы через 1,5 суток после вывода иностранных войск с Донбасса, но Путин на это не согласился.Зебил идиот? выборы через 5 лет минимум переходный период при условиях контроля границы
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Главная тема этой встречи была ГАЗ - все остальное остается как и было ..

Война с русней продолжается и никакого мира не будет !!!
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Пацан прибегает к друганам "все, ребята, женюсь". Как, по любви или по расчету? Ее отец сказал "По-любому!"
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Так оно и есть с пустого в порожнее плюс сдали участки.Тупо.Хотя реально сейчас очень хорошие рычаги влияния.Но просыраем .
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Надо было тупой Монике Зеленски с 21 апреля 2019 года гнуть линию о миротворца на границе с Россией, и если Россия против требовать от Запада санкции полезных для России
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Выборы по стандартам ОБСЕ - это не наблюдатели в день голосования, это предвыборная компания в течении 2-3-х месяцев. Это участие всех украинских партий которые пожелают, агитация и реклама, украинское телевидение и СМИ. Для всего этого нужна безопасность, которую кто-то обеспечивает, в течении определённого времени.
Голосование, прошедшее через 1,5 дня после вывода иностранных войск, не может быть признано выборами.
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Бггг) вот сцыкло зеленое этот зебоба...
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зебанаты, где мир на Донбассе?!? зебильо такое зебильо))))
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Зеленский не договорился с путиным потому, что тренировался играть на пианино, а нужно было тренироваться играть на кожаной флейте.
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Не.. Это будет плагиат на Петра Алексееича
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Предлагаешь услуги тренера, чтобы получилось? И опыт конечно есть в этом.
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" Зеленский предлагал провести выборы через 1,5 суток после вывода иностранных войск"

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Это потому что договариваться можно только 152м калибром
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Короче с п-ботами все ясно. Будут выборы -зрада. Не будет - еще больше зрада. Откопают зраду как собака кость.
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