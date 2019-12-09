 Путин на переговорах требовал разведения сил вдоль всей линии соприкосновения, но договорились только о 3 участках, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщил источник в украинской делегации.

Какие это участки, пока не сообщается.

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

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