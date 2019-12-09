 Путин на переговорах требовал разведения сил вдоль всей линии соприкосновения, но договорились только о 3 участках, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщил источник в украинской делегации.
Какие это участки, пока не сообщается.
9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".
Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.
После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.
Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?
Дыбил коротче...
А раніше підтримка України зовсім не значила, що потрібно підтримувати Президента.
Як там кажуть "Есть пу...ЗЕленский - есть Украина"? 😉
жаль есть правило ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ
Хоча ні, зрадофіли скажуть, що це многоходовочка щоб здати Україну в наступний раз. І так до бескінечності.
Вони як адепти пласкої землі - хоч кол на голові теши, а буде зрада))
Іди тепер помолись на портрет свого вождя і лягай спати. Завтра рано тре вставати, помаранчі дозбирати, а ввечері сидіти бавитись у солдатиків. Нікчема ти)
Разумно.
что бы население свыклось с мыслями, что отвод ВСУ и передачи серой зоны сепарам это нормально...
Торговля газом с россией. Барыги, стоящие за Зеленым - в доле. Именно поэтому они так настойчиво пихали Зелю на эти "мирные переговоры".
Интересами мира тут и не пахло. Для вида обменяются пленными...
Все - расходимся !!!
Передает Бацман журналистка. Что Сурков был очень зол переходил на дворовую лексику, хотел бросится на Ермака. Суркова даже успокаивали европейцы.
Лавров тоже психовал Говорил будет так как мы говорим, или мы уезжаем.
Зеленский очень жестко вел переговоры. Изменения в Конституцию вносить Зеленский категорически отказался.Выборов в ОРДЛО 2020 не будет
В партии ЗаЖопья медведчука уже траур))
Може з нього таки буде гарний жидобандерівець.
Дякую.
Посміялася.
От тільки чим задоволений путін? Може він віддає суркова по обміну до 31 грудня?
Я очень сердитый на зе-вошей - но данная новость успокаивающая.
Пусть будет так.
Мало відвели наших ?
Уроди ж/московітські.
Ето ж нє марадьор какой-то.
І закрийся.
Путен требовал до Киева - а они отдали только часть украинской земли.
настоящие Херои с большой буквы.