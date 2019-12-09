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 Политика Украины
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Все про:Путин (25234) нормандская четверка (905) разведение сил (105)

 Путин на переговорах требовал разведения сил вдоль всей линии соприкосновения, но договорились только о 3 участках, - СМИ

Президент России Владимир Путин на "нормандской встречи" в Париже предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе, но в итоге договорились о новых три участка разведения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом hromadske сообщил источник в украинской делегации.

Какие это участки, пока не сообщается.

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?

Источник: https://censor.net.ua/n3164393
 
 
 Топ комментарии
 
В чём поддерживаешь? По пляжам в труселях красных тусить? Или в том что он не лох?
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наверное поддерживает отвод украинских войск с территории Украины....
Дыбил коротче...
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В чём поддерживаешь? По пляжам в труселях красных тусить? Или в том что он не лох?
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наверное поддерживает отвод украинских войск с территории Украины....
Дыбил коротче...
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Это все "преступления" Зе, ******?
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Ти диви як цікаво?
А раніше підтримка України зовсім не значила, що потрібно підтримувати Президента.

Як там кажуть "Есть пу...ЗЕленский - есть Украина"? 😉
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Та раніше взагалі: «А прі чьом тут Порошенко ?»
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Где здесь Зе? За то петя там и мошенник, и вор, и предатель (передал моряков *****, амнистия бандитам в минских).
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отправить бы тебя на минские в той ситуации...
жаль есть правило ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ
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Я бы точно не дал окружить наших под Дебальцево, когда за неделю до этого шли открыто предупреждения об этом.
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После Минска Петя продолжал отвоевывать территории у орков. А ЗЕ не смог удержать, даже то, что Порошенко отвоевал.
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****** трепло. Минские фиксировали положения военных в момент подписания их кучмой. Серые зоны не в счет
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для тебя не в счет, а для остальной Украины каждые освобожденные сто метров в счет.
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А что в замен разведения, следующая встреча в Париже??
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тільки от якби хотів продати Україну, продав би її сьогодні. А так зрада "сіла" в калюжу.
Хоча ні, зрадофіли скажуть, що це многоходовочка щоб здати Україну в наступний раз. І так до бескінечності.
Вони як адепти пласкої землі - хоч кол на голові теши, а буде зрада))
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Ну ви і телепні зелені. Перед вами виставу розігрують, а ви ведетесь як діти. І війська далі відводять. І люди далі гинуть, але тепер даремно. Хоча, про що з ходячими шлунками говорити?
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Шо це за пірімога буде видно згодом. Не кажи ГОП.
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грызун,там ребята гибнут непонятно за что,а ты предлагаешь дальше воевать?
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Наші хлопці гинуть, бо припарене кацапське ху.ло, приперлось на нашу землю
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так оце припарене само предлагает развести войска,ты думешь-нужно отказываться?
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я не воевал,но общаюсь со многими,кто там был и большинство,кроме больных на голову не хочет войны
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Злився, слинько)
Іди тепер помолись на портрет свого вождя і лягай спати. Завтра рано тре вставати, помаранчі дозбирати, а ввечері сидіти бавитись у солдатиків. Нікчема ти)
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Оно из лахты воюет под испанским флагом.
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так ты еще заднеприводной,извини,с таки предложением не ко мне
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При Порошенко каждый день зашкваривали сепаратистов, так что они боялись голову поднять. И такая такктика свела к минимуму потери в ВСУ. А сегодня, ЗЕ объявил, что у нас больше не стреляют, но при этом гибнут украинские воины каждый день. Так что науй нужен такой мир, когда потери больше, чем раньше.
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Так и будут разводить пока под Киевом не окажутся росейские танки .
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опять отступать?мендель назвалу успешной встреча а что ж успешного пуйло уйдет с донбасса?а за Крым вообще не спрашивали хотя обещал когда встречу спрошу когда крым вернете и компенсацию
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Що ви починаєте? А може й запитав? А ***** йому: "Ты припух?". А наш:" Та я так... Просто обещал спросить. Ну нет так нет."
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https://censor.net.ua/news/3164392/chleny_nvf_lnr_pereshli_most_v_stanitse_luganskoyi_i_dejuryat_pod_vidom_stskk_na_podkontrolnom_ukraine От вам все розведення! То кого "розвели"?!
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Ага. Шо б не зразу, а три рази на «пол шишечкі».
Разумно.
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ну да.... - тактика мелких порезов...
что бы население свыклось с мыслями, что отвод ВСУ и передачи серой зоны сепарам это нормально...
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хай профсоюз всю делегацию переговорщиков наградит именными путёвками в санатории горловки...
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Яке плять «розведення» якщо під час цього собонтуйчика цапові війська обстрілюють наши позиції, а луГандонці захоплюють сіру зону - гуляють по мосту,який збудувала Україна, вже зі зброєю???
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Произошло, видимо, ТО, РАДИ ЧЕГО ЭТА ВСТРЕЧА И ЗАТЕВАЛАСЬ.

Торговля газом с россией. Барыги, стоящие за Зеленым - в доле. Именно поэтому они так настойчиво пихали Зелю на эти "мирные переговоры".

Интересами мира тут и не пахло. Для вида обменяются пленными...
Все - расходимся !!!
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А что в Елисейском Дворце делает Леха Гончаренко, никто его туда не звал, сам приехал, и ходит гордо, как петух?)
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А тобі що заважає? Бери свої $4000 і в Паріж.
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Мож хотел автограф у Путена взять, всё таки бывших рыгов не бывает!
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Первые инсайды:
Передает Бацман журналистка. Что Сурков был очень зол переходил на дворовую лексику, хотел бросится на Ермака. Суркова даже успокаивали европейцы.
Лавров тоже психовал Говорил будет так как мы говорим, или мы уезжаем.
Зеленский очень жестко вел переговоры. Изменения в Конституцию вносить Зеленский категорически отказался.Выборов в ОРДЛО 2020 не будет
В партии ЗаЖопья медведчука уже траур))
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Дай Бог.
Може з нього таки буде гарний жидобандерівець.
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Зеленский очень жестко вел переговоры. Изменения в Конституцию вносить Зеленский категорически отказался.

Дякую.
Посміялася.
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Бацман багато чого бачила і чула. Вона така.
От тільки чим задоволений путін? Може він віддає суркова по обміну до 31 грудня?
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Хорошая новость...

Я очень сердитый на зе-вошей - но данная новость успокаивающая.
Пусть будет так.
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СВОЛОТА !!!
Мало відвели наших ?
Уроди ж/московітські.
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ему мало 3х, где уже развели. Продолжаем сдавать потихоньку дальше...
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Ну, путіну нє откажешь.
Ето ж нє марадьор какой-то.
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Три разведения были прописаны в петиных минских. По всей линии Зе отказался. Чего орешь, петисос?
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******, гонор показываешь? А может гонорея?
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А Макрон на фото вот вот поцелует путина взасос. Нет единства , так ЕС скоро накроется медным тазом
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ну так - скорее всего с женой попутал - если бы и впердолил то и нормально...
Путін на переговорах вимагав розведення сил уздовж усієї лінії розмежування, але домовилися тільки про 3 ділянки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9591
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так вот чем жабоеда путен шантажирует:

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разводить пока представители НВФ - под видом СЦКК не начнет патрулировать улицы Киева.
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Курва зелена.хто цю курву вибрав ,як казав Мишка Япончик"Щоб вам ваша Галя здохла".
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Какие херои!

Путен требовал до Киева - а они отдали только часть украинской земли.

настоящие Херои с большой буквы.
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И стоило ради этого подымать на уши всю Европу? Могли бы просто договориться об этом по телефону!
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А зачем договорились дальше разводить? Для какой цели?
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