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Все про:мост (576) терроризм (18154) Станица Луганская (105)

 Члены НВФ "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и дежурят под видом СЦКК на подконтрольном Украине берегу, - СМИ

На украинской стороне отремонтированного моста в Станице Луганской дежурят члены НВФ "ЛНР". У них нет оружия, но они одеты в российский камуфляж, могут сделать проходящим по мосту замечание и снимают их на видео.

Об этом пишет ВВС News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Войска от моста отвели летом, и он стал нейтральной территорией. После этого на мосту остались офицеры из украинской части СЦКК (Общего центра по контролю и координации прекращения огня).

Параллельно остались там и представители НВФ "ЛНР" - под видом той же СЦКК. Но с тех пор, как в декабре 2017 года из СЦКК вышли российские офицеры, эта часть Общего центра по контролю и координации прекращения огня нелегитимна.

Впрочем, это не останавливает "представителей ЛНР в СЦКК" от того, чтобы проводить осмотр на нейтральной части моста.

Более того, находятся они не в центре моста, где, согласно Минским соглашениям, проходит линия разграничения, а сразу у отремонтированного участка на правом, подконтрольном украинским властям берегу.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской. ВИДЕО

Таким образом боевики НВФ "ЛНР" фактически передвинули линию разграничения где-то на 100 метров и символически присутствуют на другом берегу Северского Донца.

Людей в камуфляже российского образца и синих касках "СЦКК" действительно можно увидеть у нового участка моста. Оружия, по крайней мере видимого, у них нет.

Но они наблюдают за потоком людей и время от времени что-то говорят в рации.

По свидетельствам гражданских, которые часто пересекают мост, "ЛНР-овские" наблюдатели здесь могут делать замечания, требовать какие-то документы и "разрешения ЛНР" и запрещать съемку.

А также они снимают сами - в частности, украинских журналистов с другой стороны. Фактически, это передовой пост наблюдения, отмечают журналисты ВВС.

"Как военный, я бы их, конечно, пострелял. Но здесь уже вопрос не так военный, а больше дипломатический", - рассказал журналистам один из украинских бойцов в районе Станицы Луганской.

Также на Цензор.НЕТ: Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен, - штаб ООС

А в украинской части СЦКК присутствие "ЛНР-овцев" на мосту, да еще и в российской униформе и с касками, называют провокацией.

"Сначала все стояли по разным берегам реки. Однако несколько месяцев назад, где-то после начала разведения, они перешли. С их стороны это открытая провокация", - подчеркнул пресс-офицер СЦКК.

По его словам, украинская сторона обращалась к Мониторинговой миссии ОБСЕ с тем, чтобы та повлияла на ситуацию, однако представители так называемой "СЦКК от ЛНР" все равно остаются на мосту.

"Фактически они там находятся просто как гражданские лица", - пояснил украинский офицер.

И спросил: "Что нам, идти драться с ними? ОБСЕ мы сообщили, это уже частично политический вопрос".

Читайте также: Мост в Станице Луганской открыли на несколько дней раньше запланированной даты, - Зеленский (обновлено). ФОТОрепортаж

Присутствие представителей незаконных вооруженных формирований на "нейтральном" мосте подтверждают в своем недавнем отчете и наблюдатели ОБСЕ.

"1 декабря на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела не менее 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между южной оконечностью нововыстроенной секции моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения", - сказано в их отчете.

Также на Цензор.НЕТ: "Граждане ЛНР" украли лавочку возле нового моста в Станице Луганской и унесли ее на оккупированную территорию. ВИДЕО камер наблюдения

Источник: https://censor.net.ua/n3164392
 
 
 Топ комментарии
 
Как жиж таг?
Они ж обещали ЗЕленскому, что отвод будет обоюдным?!
Ай-я-яй...
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помнится, когда дня 3-4 назад об этом зебилам писали - они верещали "ихтамнет!" и даже ссылки на он-лайн камеры кидали.. правда с видом НЕ на мост, а на дорогу перед мостом..
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так они в Киеве все пять лет парашеновой каденции находились...все гламурные кабаки ними забиты..
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чем отличается вата?
тем, что даже когда врет, это выглядит по ТЫПИЛЬНОМУ!
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Как жиж таг?
Они ж обещали ЗЕленскому, что отвод будет обоюдным?!
Ай-я-яй...
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Савсем не панимаешь? То прахоботы переодетые...😁
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только камеры - не показывают мост с расейскими флагами.. а только дорогу перед мостом
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Гнать их. Или штаб ООС ждёт каких-то особых указаний?
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Ой лол, иди прогони умник... сейчас ваш зеклоун у власти.
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А кто дал команду на отвод армии оттуда? Пушкин что ли?
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шо, он уже не главнокомандующий? Отрекся, падло? Мелко дрыщет в овраге?
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Ты в туалет тоже идёшь по приказу лично от Зеленского?Какие ж вы тупые.
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Ты порохоботский провокатор! Как же можно раздражать братух Моники???
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А кто главнокомандующий? Шо у зекретина, шо у зебилья -мозгов, как у ракушки
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У ракушки мозгов больше. И пользы от ракушек тоже больше
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И как ты их гнать собираешься, умник? У них же нет оружия (по крайней мере его не видно), а нашим военным туда вход закрыт. А с той стороны моста (а уже скорей всего и с этой - ваш же клоун территорию разминировал) снайперы ждут. Иди, гони! Это подлая война, гибридная. Кто кого на...бал - тот и победитель. И пока что янелох вместе с его поклонниками именно в роли лохов и выступают. Петя сразу включился в игру, а Моника из себя рыцаря изобразить пыталась. Таких в лугандоне на йуху вертели и будут вертеть - здесь даже ***** не нужен. Вот реально, сейчас кацапам можно полностью выводить войска - клоун ничего с лугандоном сделать не сможет.
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На ту сторону моста, где они и должны находится. Принцип Бритвы Оккама ещё никто не отменял. И не прикидывайтесь святой простотой.
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Я прикидываюсь? У тебя мозгов никогда не было или просто Квартала пересмотрел? Вам уже рассказывали о том, что так будет. То же будет и в Золотом, и в Петровском. Ты где жил все это время? Тебе напомнить, что разведения уже были? Потом сепары заходили в серую зону, потом наши. Последние годы борьба шла исключительно за серую зону. Но кто-то при поддержке 73% янелохов решил выпендриться... Опиши механизм изгнания "бесов" с нашей стороны моста. Наблюдатели там присутствуют и как всегда ничего не видят, нацгвардия и армия не имеют права туда заходить. Зайдут - наблюдатели увидят нарушения. Кроме того, эта территория пристреляна из всего, из чего только можно и нельзя, с той стороны снайперы, окопы, минометы и все как положено. С этой стороны - поле. Давай, выгоняй, герой.
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Утром опишу, дай дождаться начала трансляции, а точнее того, что они там озвучат.
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Я так понял, что сидят они на спёрнутой недавно скамейке?
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Так зробив би кожний, якби в противника прєзєдєнтом був янелох.
Це ж війна, а не жарти. Якщо янелох відводить військових, то логічно, що росіяни будуть просуватись углиб України.
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Ну как зебилов после этого назвать? Ведь предупреждали же...
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Зелёное лошье прокинули... Кто бы мог подумать..
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Члены НВФ "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и дежурят под видом СЦКК на подконтрольном Украине берегу, - СМИ - Цензор.НЕТ 1370 Агамемнон
Зелёное лошье прокинули... Кто бы мог подумать..

Члены НВФ "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и дежурят под видом СЦКК на подконтрольном Украине берегу, - СМИ - Цензор.НЕТ 9500
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Пару человек без оружия в камуфляже российского образца на мосту - так это же капитуляция и захват Станицы Луганской!
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Отдать бы тебя этой паре человек. Хотя тебе они ничего и не сделают... русня русне глаз не выколет
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Скорее всего его любимая поговорка "Один раз - не тридварас"
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Давай в Днепр и харьков по парочке... Хуже ж не будет?
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Мендельша сказала что Крым не обсуждался и не собирался когда накануне Зе говорил задаст вопрос по Крыму-слили за молчание обмен пленных?
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Этой новости где-то уже месяц, если не больше.
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донецьке бидло тягнеться до київського
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Хочу что бы были они в Киеве , за то народец выбрал зелёное говно
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їх в Києві і так достатньо. І у Львові. Їх всіляке інше гівно, те, яке вже 100 років при владі, розплодило.
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Тебе, казлу, похер Украина. Амбиции главнее как у пеци.
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Украина построила мост для захватчиков и они захватили мост и сделали плацдарм на противоположном берегу для наступления. Оккупанты благодарят Зеленского...
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Не, ну после этого зеленая буратина не питарас? Какие еще сказки про наших людей он расскажет?
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не ! - не наш, а сепар,
Я ж и вижу, что речь какая то сбитая с толку.
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взвод Азова туда на пекрекур и вы увидите их под Луганском...в памперсах
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Зе-лупе надо присвоить звание героя дырляндии
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с таким успехом, скоро на всех экранах входах и в киевского метро тоже ...
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Во всей этой Нормандской истории "ни о чем" мне жалко лишь 56 сел с жителями, которые Зеля и Ко с отводом ВСУ слили в Серую Зону, и эта новость тому в подтверждение... Члены НВФ "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и дежурят под видом СЦКК на подконтрольном Украине берегу, - СМИ - Цензор.НЕТ 1068
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Эээ, гоните обратно этих выродков! зебоба,вроде бы засцал и не договорился с пуйлом, о чем должен был по договоренности предварительной
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""Фактически они там находятся просто как гражданские лица", - пояснил украинский офицер (???!!!).И спросил: "Что нам, идти драться (???!!!) с ними? ОБСЕ мы сообщили (!!!).",- Какой толк с таких "офицеров"? Только проедают деньги.
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Не погоджуюся.
До чого тут офіцери ?
Питати треба з тих, хто їх примусив.
Є така одна обрізана істота, яка подібні накази зараз віддає.
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Надо со стороны Украины туда "Правый Сектор" с "Азовом" направить в качестве членов СЦКК - чтобы те лугандосы галифе свои испортили.
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Ну и зачем парней ложить? Ради кого? Они смогут там закрепиться? Они там будут, как мишени в тире.
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Этой новости уже скоро неделя. Наши СМИ решили, что можно открывать глаза или рот? Кто-то думал, что будет по-другому? Что между Украиной и лугандоном будет существовать ничейная территория? Да у нас уже несколько лет война идет за так называемую серую зону. Но мы же можем вернуться, правда зебилы? Осталось только зайти, закрепиться, вырыть и построить то, что создавалось 4 года. Да, и минные поля нужно восстанавливать, которые наши саперы героично разминировали. "Дебилы, ..."(с)
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а кто эту сцкк вообще придумал?, ввел туда терров из ордло?, не петрляксеич ли???
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зе-чмо не останавливается...






hromadske

@HromadskeUA

·22 мин

Президент Росії Володимир Путін на «нормандській зустрічі» в Парижі пропонував розвести сили уздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі, але у підсумку домовилися про нові три ділянки розведення...
https://hromadske.ua/posts/putin-vimagav-rozvedennya-sil-uzdovzh-usiyeyi-liniyi-zitknennya-ale-domovilis-lishe-pro-3-dilyanki

Члены НВФ "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и дежурят под видом СЦКК на подконтрольном Украине берегу, - СМИ - Цензор.НЕТ 174
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крысеныш предложил дальше разводить зелоха
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Ну вот и начинается процесс" восстановления реПублик трактористов и шахтеров "в административных " национальных" границах Луганской и Донецкой областей. Ядрен батон.. Боюсь что я об этом предупреждал не зря...
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ну и где же доблестные аваковские полиционеры? или они только за порядком следят, а беспорядки их не интересуют.
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Вже можна.Скоро в хати до українців будуть заходити з моніторинговими місіями.
А новина старезна.
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Если они гражданские лица, то проверьте у них документы, если в БД как сепары, то задержите, нет - штраф за нарушение режима и несанкционированную видеосъёмку. А то это чучело на мосту получает + 10 тыщ, а потом ещё в тылу будет орать что он воин-суператошник.
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Кто будет задерживать? При разведении и сепары и ***** сразу сказали, что как только на территории разведения появится нацгвардия, то появится и "народная милиция". Вот только теперь наротная милиция уже там, а нашим туда вход закрыт. Нефиг было разминировать, строить мост и разводить войска. Теперь ситуацию исправить нельзя. Если конечно не взрывать мост, выбивать сепаров, минировать территорию, рыть окопы и т.д. Но если это делать то возможно придется положить десятки, а то и сотни людей. А смысл?
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Так блазень і його кодло хомчачків і ко - величезні стратЄХІ і "полководці".
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Ничего удивительного... сегодняшний шабаш должен был закончиться особым сталусом всей донецкоц и луганской обл за три года прямого транзита... и эти ублюдки прекрасно об этом знали) но зебоба засцал и ростова, и гиляки -ну че, проживет больше
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а наши могут вот так зайти на кацапскую сторону моста?!
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Та давайте вже до Дніпра,"десь посередині",так зедауни.Зеленский и Путин договорились о разводе сил еще на трех участках.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в украинской делегации.
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вот как гражданских лиц их арестовать с доставкой в санаторий в ивано-франковском СИЗО
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ця зараза готується розповзатися по Україні...це саме для цього зєлєбєня там міст відремонтував? Щоб їм зручніше було? Лавку вже стирили та перетягли на ту сторону...тепер бойовики озброєні вже з нашого боку комфортно по мосту гуляють...До речі, за наші податки цей міст відбудували...Я особисто своєї згоди на таку хєрню не давав...
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Да нет. На него деньги Европа выделила, вроде как. По-крайней мере, так говорили нам. Естественно, европейцы считают это помощью Украине. Лучше бы эти деньги на ту же школу пошли. С остальными Вашими утверждениями согласен.
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Зебилы, а зебилы. Вы там шутили про зраду. Ну так я вам переведу на ваш язык: да, передвижение линии фронта вглубь незахваченных территорий -это самое настоящее предательство. И за это предательство ответит не только клоун.
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От ,,военныхуспехов,, у лднрийцев должно снести голову.
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Ще одна гучна зе-перемога у черзі таких же !
сдєлалі-ето-вмєстє, можетє-прадалжать.
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Ну, взагалі-то, бойовики перейшли Дінець, і закріпились на правому березі ще у 2017 році, при Порошенкові...
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Нету волевых командиров.Подошли положили пару человек и всё.Сразу бы всё стало на свои места.Сколько раз говорить.Ублюдки рашки заходят туда куда их пускают !Сами виноваты.
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Пришлите одному маслинку и они символически дрыстанут километра на два от моста
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