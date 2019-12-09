 Члены НВФ "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и дежурят под видом СЦКК на подконтрольном Украине берегу, - СМИ

Об этом пишет ВВС News Украина, информирует Цензор.НЕТ.
Войска от моста отвели летом, и он стал нейтральной территорией. После этого на мосту остались офицеры из украинской части СЦКК (Общего центра по контролю и координации прекращения огня).
Параллельно остались там и представители НВФ "ЛНР" - под видом той же СЦКК. Но с тех пор, как в декабре 2017 года из СЦКК вышли российские офицеры, эта часть Общего центра по контролю и координации прекращения огня нелегитимна.
Впрочем, это не останавливает "представителей ЛНР в СЦКК" от того, чтобы проводить осмотр на нейтральной части моста.
Более того, находятся они не в центре моста, где, согласно Минским соглашениям, проходит линия разграничения, а сразу у отремонтированного участка на правом, подконтрольном украинским властям берегу.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Символ единства Украины", - Зеленский опубликовал ролик о строительстве моста в Станице Луганской. ВИДЕО
Таким образом боевики НВФ "ЛНР" фактически передвинули линию разграничения где-то на 100 метров и символически присутствуют на другом берегу Северского Донца.
Людей в камуфляже российского образца и синих касках "СЦКК" действительно можно увидеть у нового участка моста. Оружия, по крайней мере видимого, у них нет.
Но они наблюдают за потоком людей и время от времени что-то говорят в рации.
По свидетельствам гражданских, которые часто пересекают мост, "ЛНР-овские" наблюдатели здесь могут делать замечания, требовать какие-то документы и "разрешения ЛНР" и запрещать съемку.
А также они снимают сами - в частности, украинских журналистов с другой стороны. Фактически, это передовой пост наблюдения, отмечают журналисты ВВС.
"Как военный, я бы их, конечно, пострелял. Но здесь уже вопрос не так военный, а больше дипломатический", - рассказал журналистам один из украинских бойцов в районе Станицы Луганской.
Также на Цензор.НЕТ: Через КПВВ "Станица Луганская" пытались незаконно провезти суммарно 600 тыс. гривен, - штаб ООС
А в украинской части СЦКК присутствие "ЛНР-овцев" на мосту, да еще и в российской униформе и с касками, называют провокацией.
"Сначала все стояли по разным берегам реки. Однако несколько месяцев назад, где-то после начала разведения, они перешли. С их стороны это открытая провокация", - подчеркнул пресс-офицер СЦКК.
По его словам, украинская сторона обращалась к Мониторинговой миссии ОБСЕ с тем, чтобы та повлияла на ситуацию, однако представители так называемой "СЦКК от ЛНР" все равно остаются на мосту.
"Фактически они там находятся просто как гражданские лица", - пояснил украинский офицер.
И спросил: "Что нам, идти драться с ними? ОБСЕ мы сообщили, это уже частично политический вопрос".
Читайте также: Мост в Станице Луганской открыли на несколько дней раньше запланированной даты, - Зеленский (обновлено). ФОТОрепортаж
Присутствие представителей незаконных вооруженных формирований на "нейтральном" мосте подтверждают в своем недавнем отчете и наблюдатели ОБСЕ.
"1 декабря на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела не менее 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между южной оконечностью нововыстроенной секции моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения", - сказано в их отчете.
Также на Цензор.НЕТ: "Граждане ЛНР" украли лавочку возле нового моста в Станице Луганской и унесли ее на оккупированную территорию. ВИДЕО камер наблюдения
Да, зе-билы?
тем, что даже когда врет, это выглядит по ТЫПИЛЬНОМУ!
Они ж обещали ЗЕленскому, что отвод будет обоюдным?!
Ай-я-яй...
Це ж війна, а не жарти. Якщо янелох відводить військових, то логічно, що росіяни будуть просуватись углиб України.
Зелёное лошье прокинули... Кто бы мог подумать..
тягне до України....ностальгія.
баньте - мені то байдуже.
Я ж и вижу, что речь какая то сбитая с толку.
экранахвходах и в киевского метро тоже ...
До чого тут офіцери ?
Питати треба з тих, хто їх примусив.
Є така одна обрізана істота, яка подібні накази зараз віддає.
hromadske
@HromadskeUA
·22 мин
Президент Росії Володимир Путін на «нормандській зустрічі» в Парижі пропонував розвести сили уздовж усієї лінії зіткнення на Донбасі, але у підсумку домовилися про нові три ділянки розведення...
https://hromadske.ua/posts/putin-vimagav-rozvedennya-sil-uzdovzh-usiyeyi-liniyi-zitknennya-ale-domovilis-lishe-pro-3-dilyanki
А новина старезна.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источник в украинской делегации.
сдєлалі-ето-вмєстє, можетє-прадалжать.