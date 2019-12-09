 Члены НВФ "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и дежурят под видом СЦКК на подконтрольном Украине берегу, - СМИ

Об этом пишет ВВС News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

Войска от моста отвели летом, и он стал нейтральной территорией. После этого на мосту остались офицеры из украинской части СЦКК (Общего центра по контролю и координации прекращения огня).

Параллельно остались там и представители НВФ "ЛНР" - под видом той же СЦКК. Но с тех пор, как в декабре 2017 года из СЦКК вышли российские офицеры, эта часть Общего центра по контролю и координации прекращения огня нелегитимна.

Впрочем, это не останавливает "представителей ЛНР в СЦКК" от того, чтобы проводить осмотр на нейтральной части моста.

Более того, находятся они не в центре моста, где, согласно Минским соглашениям, проходит линия разграничения, а сразу у отремонтированного участка на правом, подконтрольном украинским властям берегу.

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Таким образом боевики НВФ "ЛНР" фактически передвинули линию разграничения где-то на 100 метров и символически присутствуют на другом берегу Северского Донца.

Людей в камуфляже российского образца и синих касках "СЦКК" действительно можно увидеть у нового участка моста. Оружия, по крайней мере видимого, у них нет.

Но они наблюдают за потоком людей и время от времени что-то говорят в рации.

По свидетельствам гражданских, которые часто пересекают мост, "ЛНР-овские" наблюдатели здесь могут делать замечания, требовать какие-то документы и "разрешения ЛНР" и запрещать съемку.

А также они снимают сами - в частности, украинских журналистов с другой стороны. Фактически, это передовой пост наблюдения, отмечают журналисты ВВС.

"Как военный, я бы их, конечно, пострелял. Но здесь уже вопрос не так военный, а больше дипломатический", - рассказал журналистам один из украинских бойцов в районе Станицы Луганской.

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А в украинской части СЦКК присутствие "ЛНР-овцев" на мосту, да еще и в российской униформе и с касками, называют провокацией.

"Сначала все стояли по разным берегам реки. Однако несколько месяцев назад, где-то после начала разведения, они перешли. С их стороны это открытая провокация", - подчеркнул пресс-офицер СЦКК.

По его словам, украинская сторона обращалась к Мониторинговой миссии ОБСЕ с тем, чтобы та повлияла на ситуацию, однако представители так называемой "СЦКК от ЛНР" все равно остаются на мосту.

"Фактически они там находятся просто как гражданские лица", - пояснил украинский офицер.

И спросил: "Что нам, идти драться с ними? ОБСЕ мы сообщили, это уже частично политический вопрос".

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Присутствие представителей незаконных вооруженных формирований на "нейтральном" мосте подтверждают в своем недавнем отчете и наблюдатели ОБСЕ.

"1 декабря на участке разведения в районе н.п. Станица Луганская (подконтролен правительству, 16 км северо-восточнее Луганска) команда СММ видела не менее 5 членов вооруженных формирований (с наружными повязками с надписью "СЦКК") между южной оконечностью нововыстроенной секции моста и блокпостом вооруженных формирований в пределах участка разведения", - сказано в их отчете.

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