 Предварительная договоренность - обмен пленными до 31 декабря, - СМИ

Об этом со ссылкой на источник в украинской делегации сообщает "Громадське", информирует Цензор.НЕТ.

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России продолжились переговоры в четырехстороннем формате.

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