 Предварительная договоренность - обмен пленными до 31 декабря, - СМИ

Об этом со ссылкой на источник в украинской делегации сообщает "Громадське", информирует Цензор.НЕТ.
9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".
Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.
После завершения встречи президентов Украины и России продолжились переговоры в четырехстороннем формате.
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Даже, безвозмездно! Т.е. - даром!
Читайте, что эта дура пишет.
И не СПАМьте ее.
Брешуть?
Хотя... Трансвестит?
Пусть даже путин придёт в Украину, лишь бы он вернул им их "вождя" Петю.
Они с Донбасса уходить не собираются, т к за жтой возней все забывают про Крым.
Короче , надо помочь рашке развалиться на маленькие государства