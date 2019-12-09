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 Политика Украины
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 "Четыре", - Аваков по пятибалльной системе оценил переговоры, которые состоялись в Париже в рамках "нормандского саммита". ВИДЕО

Министр внутренних дел Арсен Аваков оценил на "четыре" в рамках пятибалльной системы проведенные в рамках "нормандской четверки" переговоры в Париже 9 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, видео ответа министра опубликовала в Фейсбуке журналист Даша Тарасова. 

Аваков подчеркнул: "Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский - молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады нет. Сейчас еще идет разговор, пока все идет очень правильно с государственной позиции".

9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".

Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.

После завершения встречи президентов Украины и России работа продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?

Источник: https://censor.net.ua/n3164390
 
 
 Топ комментарии
 
кстати...., может этот мафиози и не дал слить Зе все что можно.....
Для него лично капитуляция, это выдача его Рашки....



Олександр Бригинець

@bryhynets

·5 мин

Якщо вірити роспропу, то Зеленський не зміг гарантувати розведення військ, хоч помічники до зустрічі усе узгодили.
Схоже, акція 'Червоні лінії' виявилася ефективною
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Его фракция в ВР - многолетний союзник Поросяки.
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Гордишься соратником зеленой шмаркли?
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Новый министр зебилов. Без партии и рейтинга. Это ваш человек.
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Як сказав Аваков - я не голуб. Для держави результати непогані. А зєлєлохи зачекають.
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Донбас далеко, а протестуючі вже на Банковій. Зє не пішов відразу на зраду. Народ добрячий вчитель для української влади.
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На Микки Рурка смахивает, такой же раздобревший и самодовольный.
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Ага, вертолеты купили, теперь ещё французам рюкзаки впарить...
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Да ладно. Петикантропы - воплощение душевности!
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Крым вернули? Донецк и Луганск вернули? Ну может хоть компенсацию заплатили? Хер!!! Просто зелепупу и команде бабла отвалили, а холопам хер с маслом и билет в срусский мир.
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Ты в курсе где Крым находится? Собирай порохоботов по бабушкам и вперёд-отвоёвывать то что ваш шеф прошляпил.
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и вообще там 6 ошибок в фамилии, должно быть "*****".
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та не - сильно в туалет приспичило...
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Инсайд из Парижа... Зеленский отказался отводить вооружёные силы Украины со всей линии фронта.
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наоборот, так и должно быть... Он первый, который ответил нет не только пуйлу но и этим всяким Меркелям, Макронам, которые фактически сейчас на подтанцовке у пуйла.
Нужно было и Порошенко в своё время сказать "нет" пуйлу в Минске, но липецкая фабрика помешала это сделать.
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Ты хвабрику канхветную не трожь, своими лапами! На святое руку поднял?
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Вы понты не колотите! Тогда у нас практически не было армии!
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Ну слава Богу, хоть на это его хватило.....Если это правда, конечно. Но все будет понятно буквально в течении нескольких дней. Если это ложь, то скрыть ее от людей будет просто невозможно.
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кстати...., может этот мафиози и не дал слить Зе все что можно.....
Для него лично капитуляция, это выдача его Рашки....



Олександр Бригинець

@bryhynets

·5 мин

Якщо вірити роспропу, то Зеленський не зміг гарантувати розведення військ, хоч помічники до зустрічі усе узгодили.
Схоже, акція 'Червоні лінії' виявилася ефективною
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Та канешна... Если бы не Порошенко, все бы просрали...
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Злые языки говорят, что Рюкзаков полетел в Париж не просто так. Его впихнули в самолёт в последнюю очередь. Ему там ху*ловские преподали "мастер-класс" по расстрелу будущего Майдана.
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Я теж думаю, що Баканов і Аваков, мали запевнити що втримають можливе повстання народу після зради. У Європі розуміють, що Зебіл не цар і від нього не усе залежить...
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Великолепно.Он точно понимает, что он - не царь.
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А вы бы устояли? Бордо кучерявого года с юго западного склона горы Сен-Жакуй? 😉
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ну как где, на "рабочем ужине" из соседней ветки.
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З Парижу останне - Сторони не змогли домовитись
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Їм хтось сказав що в Україні 12 бальна система?
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У Вишах ні, АВСDF, F - Незадовільно, Fx-без права перездачі.
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А почему Рюкзакян такой нажуханный если на четыре?)
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Что хорошо для Авакова, не обязательно хорошо для Украины.
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что он в этот раз во Франции прикупил?
вертолёты купил катера купил
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Да не будет никакого толку от нормандской встречи вообще, практически ничего не поменяется. Мира не будет, стрелять не перестанут, воровать не перестанут, контробасс так и будут возить и.т.д. Ну хотят даунбасцы жить в "ссср", ну так сделайте им железную занавес пускай живут.
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так это ж плюс...значит ЗЕбил еще не продался кацапам за дешевый газ
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Куда договорились ВСУ отвести? За пределы принятых петушылиными границ дынырэ? Или всё ж вывести ВСУ на границу с роиссей, а ихтамнетов и околочленцев нах зараребрик?

Конкретику давайте, а не четыре по пятибальной, 4/5 по дробной.
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Дайте хоть какую-то Зраду - так хочется поскыглыты!
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Дык ты и твои зеленые соратники ничем другим и не занимаетесь--бубочкевсёмешает,тяжелоенаследиеклятых папередникаф...
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Я русский учил в школе.. твою писанину не понимаю, пес.
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Когда правительственная делегация и президент не сообщает народу о планах на переговоры заранее, это можно понять, иначе ты открываешь свои "карты" перед противоположной стороной. С этим можно в принципе согласиться. Оккей ... Но вот переговоры закончены., и я , как и любой гражданин Украины ( хозяин слуг народа нанятых нами на работу на "галеры") вправе знать все содержание переговоров, все нюансы , все что и как обговаривали и о чем договорились. И конечно только правду и только правду...( Ну не верим мы власти, не верим и не верили никогда, уже шестому по счету "гаранту") Хотя все когда то становится явным.. Все равно ведь узнаем, не сейчас, через пол года, через год, два, три.. Главное что бы не было слишком поздно.
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Домовились. Тепер у РФ та ОРДЛО будуть щодня по усім каналам крутити Сватів і дебільний квартал 95, прям як у нас зараз!
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Ну що вангуємо, коли потяги підуть до Криму і вода?
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Після визволення від кацапів та передачі кримчанам
Відразу !
А компенсації - після рішення міжнародних судів ... пізніше трохи ...)
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Чего четыре?
Четверо мудил таки собрались!
Комсомолка ГДР.
Ху.йло.
И два брата Маркончик и ЗЕбилятко.
Результат предсказуем. Кормление лохтората сказочками. Всяк на свой лад.
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Ну шо зебилы, когда рашка контрибуции будет выплачивать?
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Инсайд с Парижа...
Письков и Мендель договорились слить своих шефов....
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Похоже чувак под чем-то веселящим ,я бы поставил на хороший кокс ..
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Если не смогли договориться, то зебеня еще поживет, конечно, но шо дальше будет?
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слить Украину путину прямо сейчас он зассал ....., но будет пытаться за ради Мира....
Положение с экономикой ухудшается с каждым днем.., и отторжение к нему желудков будет расти...
Так или иначе малорос плохо кончит.... - без штыков не удержится....
Украина его отторгнет...
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аваков не сбитый торт и его слово закон .
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Макрон, Меркель, Путин, Зеленский всех сосчитал Аваков ( четверка), сразу видно что в математике силен...
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я вот так и не понял смысла этой встречи если все остались при своих бубновых интересах !? "Чотири", - Аваков за п'ятибальною системою оцінив переговори, які відбулися в Парижі в рамках "нормандського саміту" - Цензор.НЕТ 8775
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Чет раскабанел Аваков, не? Или ракурс съёмки такой?
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В Елисеевском дворце,
Хер лежит в златом ларце.
Смерть же Путина-кащея, У Зеленского в яйце.
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Ну если Аваков говорит 4, значит реально все плохо.
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Кто бы сомневался, что все останется как и было, просто Зеленский с его слов "посмттрел путину в глаза и может понял" наконец то дошло что тот полностью недоговороспособный и не хочет ничего делать, пото му что это его (путлера) афера, его встраивает, дойдет то что не пеця украл крым и не пеця войну развязал как бы это не втюхивали сепарсилы едвечука и их подобные итд. Посмотрим что Зеленский будет делать дальше в Украине!.?
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