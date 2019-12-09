 "Четыре", - Аваков по пятибалльной системе оценил переговоры, которые состоялись в Париже в рамках "нормандского саммита". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео ответа министра опубликовала в Фейсбуке журналист Даша Тарасова.
Аваков подчеркнул: "Рабочая атмосфера, все хорошо. Президент Зеленский - молодец, очень жестко и правильно держит позицию, зрады нет. Сейчас еще идет разговор, пока все идет очень правильно с государственной позиции".
9 декабря в Париже проходит первая за 3 года встреча в "нормандском формате".
Через 3 часа после начала она была прервана для общения Зеленского и Путина один на один.
После завершения встречи президентов Украины и России работа продолжатся переговоры в четырехстороннем формате.
Читайте на Цензор.НЕТ: Почему переговоры Зеленского с Путиным 9 декабря не приведут к миру на Донбассе?
Нужно было и Порошенко в своё время сказать "нет" пуйлу в Минске, но липецкая фабрика помешала это сделать.
Для него лично капитуляция, это выдача его Рашки....
Олександр Бригинець
@bryhynets
·5 мин
Якщо вірити роспропу, то Зеленський не зміг гарантувати розведення військ, хоч помічники до зустрічі усе узгодили.
Схоже, акція 'Червоні лінії' виявилася ефективною
вертолёты купил катера купил
Конкретику давайте, а не четыре по пятибальной, 4/5 по дробной.
Відразу !
А компенсації - після рішення міжнародних судів ... пізніше трохи ...)
Четверо мудил таки собрались!
Комсомолка ГДР.
Ху.йло.
И два брата Маркончик и ЗЕбилятко.
Результат предсказуем. Кормление лохтората сказочками. Всяк на свой лад.
Письков и Мендель договорились слить своих шефов....
Положение с экономикой ухудшается с каждым днем.., и отторжение к нему желудков будет расти...
Так или иначе малорос плохо кончит.... - без штыков не удержится....
Украина его отторгнет...
Хер лежит в златом ларце.
Смерть же Путина-кащея, У Зеленского в яйце.
Песенка "Дважды два четыре"