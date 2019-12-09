 "Мы договорились продолжать договариваться", - Витренко о газовых переговорах в Париже

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Елисейского дворца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал Витренко.
Как сообщалось, газовая тема должна была обсуждаться в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, "Газпрома" и "Нафтогаза".
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Охеренное достижение!!!
Не очікував, що ці хлопці виявляться настільки професійними та виваженими, той рідкісний випадок, коли приємно помилитися...
По ее словам, встреча прошла «очень успешно», вскоре по ее итогам будет представлено официальное коммюнике. «Что бы сегодня не писали, большинство этой информации - неправда», - подчеркнула она.
Также Мендель рассказала, что вопрос Крыма на встрече не обсуждался.
Тем временем Пётр Алексеевич Горбушкин будучи вызван в ГБР продолжал активно рассовывать активы по родычам. Марына вероятно скоро срочно разведётся с Пэдрой и выйдет замуж за Грановского и иммигрирует в Израиль. Эх губит людей не пиво! Губит людей вода)))