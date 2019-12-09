 "Мы договорились продолжать договариваться", - Витренко о газовых переговорах в Париже

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Елисейского дворца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал Витренко.

Как сообщалось, газовая тема должна была обсуждаться в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, "Газпрома" и "Нафтогаза".

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