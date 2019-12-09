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 "Мы договорились продолжать договариваться", - Витренко о газовых переговорах в Париже

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах по газу между Украиной и Россией не были достигнуты договоренности, и переговоры будут продолжаться

Об этом он сказал журналистам в кулуарах Елисейского дворца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал Витренко.

Как сообщалось, газовая тема должна была обсуждаться в ходе встречи президентов Украины и России с участием представителей минэнерго двух стран, "Газпрома" и "Нафтогаза".

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Источник: https://censor.net.ua/n3164389
 
 
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Достойно, продолжайте договариваться, это злобный Порох все норовил на крови торговать...
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Клятий порох стільки крові пролив щоб безвіз з Польщею зробити! Тепер українці там мучаться і кров проливають із-за пороха !
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Ты представляешь как Украине будет тяжело, если транзит прекратится? Не будет денег за транзит, придётся платить за транзит, газ будет дороже, половине Украине не хватит давления для доставки газа. У ваш с Порошенко какая задача, превращать и дальше страну в африку?
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ты за кацапстан свой хвылюйся. а Украина и без козломордного состраданийя переживёт
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Вы 8% кандомов, страну и так довели до ручки. Так, что мнение вандала дурака, уже ни кому не интересно.
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"Мы договорились продолжать договариваться", - сказал Витренко.Источник: https://censor.net.ua/n3164389

Охеренное достижение!!!
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Кулаков раскулачим, кунаков раскуначим, с коряками тоже чего-нибудь придумаем.
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Акуеть, мы продолжим пистобольство с парашей
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Балачки ні до чого не зобов'язують, поки що Газпромові більше всіх треба, тож керівництво Нафтогазу робить все більш ніж правильно.
Не очікував, що ці хлопці виявляться настільки професійними та виваженими, той рідкісний випадок, коли приємно помилитися...
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вёдрами полгода газ в европу носить будут ?
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Аж так пофіг, що навіть вже готові 3 млрд заплатити, аби тільки контракт до нового року підписати. Запасаємось гаряченьким, далі буде... ^^
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значит, всерьез рассматривают сценарий остановки транзита.. и война на Донбассе резко активизируется..
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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель высоко оценила результаты переговоров на «нормандском саммите» в Париже. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, встреча прошла «очень успешно», вскоре по ее итогам будет представлено официальное коммюнике. «Что бы сегодня не писали, большинство этой информации - неправда», - подчеркнула она.
Также Мендель рассказала, что вопрос Крыма на встрече не обсуждался.
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Обратно на газовую иглу решили сесть? А это разве не торговля на крови? Россия же окупант?. Или уже не?
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И где все эти поцреоты с высерами о торговли на крови? За зебила проголосовали чтоли?
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Та понятно. Бабло то капает по любому. Мели до упаду. *...я б в Москве уран с киркой нашёл, при такой завышеной зарплате....*. В. Высоцкий. Примерно написано в 1966г.
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як я і казав,результату наче немає,Зеленський буде крок за кроком здавати країну
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Где можно ознакомиться с твоими предсказаниями и остальным творчеством?
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Ну що сынку, допомогли тоби, твойы лялы.....
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Тільки от довіри мало до Юрія Наталійовича. І до тих хто його поставив довіри немає. І до тих, хто його лишив на цій посаді довіра падає.
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Ну как тут не вспомнить бессмертного Зощенко!
Тем временем Пётр Алексеевич Горбушкин будучи вызван в ГБР продолжал активно рассовывать активы по родычам. Марына вероятно скоро срочно разведётся с Пэдрой и выйдет замуж за Грановского и иммигрирует в Израиль. Эх губит людей не пиво! Губит людей вода)))
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дай бог, щоб все залишилось на тих позиціях, які зараз займає "нафтогаз"
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