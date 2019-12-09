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 Бахмутского волонтера Мирошниченко убили не из-за украинского языка, - суд

Суд опровергает информацию о том, что нападение на бахмутского волонтера Артема Мирошниченко, впоследствие умершего из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.

Заявление Артемовского горрайонного суда опубликовано на портале "Судебная власть Украины", информирует Цензор.НЕТ.

"В публикациях и личных комментариях в социальных сетях распространяется информация о том, что это преступление было совершено на почве ненависти к украинскому языку и Украине. Распространенная информация основывается на ложных данных и является недостоверной. В ходе закрытого судебного заседания, которое проводилось судом 02 грудня, таких фактов не установлено и не обнаружено", - сказано в сообщении.

На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Бахмут простился с волонтером Мирошниченко, который умер после жестокого избиения. ФОТОрепортаж

6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.

Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.

В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.

Также на Цензор.НЕТ: Рассмотрение апелляции на меру пресечения подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу перенесли на 11 декабря из-за "заминирования" суда

Источник: https://censor.net.ua/n3164388
 
 
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Удивлён, что портновские судьи не опровергли, что его убили. Суки
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Эти ребята убивать устанут, в Украине много людей по украински разговаривает.
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