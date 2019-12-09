 Совместная пресс-конференция после саммита "нормандской четверки". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию ведет "Радио Свобода".
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+32
Не хвилюйтесь, про зраду вони не скажуть. Ми про неї постфактум дізнаємось.
+26
Во выбрали чудо. Сидят все и гадают, сдаст или не сдаст..... Переживают в основном порохоботы, зебилам поху@,серию СКОТОВ и норма.
+23
Забыл. Пришли граждане своей страны.....
Сколько можно? Выходите зрадныки и хоть что-нибудь скажите!
не ошибешься
Но зеля боролся... на коленях, как моника, боролся до КОНЦА (непонятно чьего)!
ПОСТОЯННО ПО МАЛЕНЬКОМУ ХОЧЕТ
Млять забуло за 8 годин рвдну мову. Мабуть влшей набрався від куйла.
Ви все розумієте!
с*ка ты пианист, какие нафиг сепаратисты??????
Це приємно
Не було б пуйлу на що посилатись без Мінської кабали.