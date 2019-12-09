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 Политика Украины
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 Совместная пресс-конференция после саммита "нормандской четверки". ВИДЕО

После окончания переговоров саммита глав стран "нормандской четверки" должна начаться совместная пресс-конференция.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию ведет "Радио Свобода". 

Источник: https://censor.net.ua/n3164387
 
 
 Топ комментарии
 
Не хвилюйтесь, про зраду вони не скажуть. Ми про неї постфактум дізнаємось.
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Во выбрали чудо. Сидят все и гадают, сдаст или не сдаст..... Переживают в основном порохоботы, зебилам поху@,серию СКОТОВ и норма.
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Забыл. Пришли граждане своей страны.....
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Кто-то Скабееву в зале видит? Или она сейчас в параше подрабатывает?Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 9881
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Так, я уже устала бояться 🙀 !
Сколько можно? Выходите зрадныки и хоть что-нибудь скажите!
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Kак и ожидалось, ничего не решающий сходняк... чтобы решать такие пробелмы надо каждый день собираться, а не раз в пять лет..
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О чем договорились ? Может Зеленскому назад лететь не в Киев а сразу в Ростов ? Вы уж не тяните ЗЕкацапы .
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Судя по времени ожидания, зелю трамбуют в блинчик на асфальте, но тот боится, что выкинут в ростов и умоляет дать ему шанс!
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боже, дай мне разочароваться в ожиданиях
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та скоко млин можно ждать? Мне спать пойти что ли.
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иди в борисполь с веревкой в руках.
не ошибешься
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Какой нафиг Борисполь ? Я не с Киевской об. Сами повешайтесь., сатана Вам в помощь.
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Я не предлагал Вам вешаться, я предлагал совершенно противоположное!
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Стефанчук и фракция "Слуги народа" ожидает концерта ЗЕ-пианиста?
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В декотрих навіть зе-лені штанці. А труси то точно в усіх зе-лені.
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Зелебобики в ожидании мира и процветания
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Уж и полночь близится , а Зеленского все нет Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8532
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А шо то за фигня в красной курточки в первом ряду ?
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Сколько можно жрать? Всю ночь фестивалить будете?
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Ну так не кожен день вечеря в Парижі! Я би вечеряв, поки Сонце не зійде!
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Кто первый раскроет хайло - тот будет ...
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я хочу то же что и употребляла переводчица. её же прет просто!!!
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Все ясно! Ни о чем *********. Начало слива.
Но зеля боролся... на коленях, как моника, боролся до КОНЦА (непонятно чьего)!
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А чё путин так нервничает ? Всё ножкой тупает .
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- ПРОСТАТИТ.
ПОСТОЯННО ПО МАЛЕНЬКОМУ ХОЧЕТ
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*****, столько времени, усилий, бабла и коту под хвост
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Де рідна мова ***, ти ***** від кого приїхав на виставку!
Млять забуло за 8 годин рвдну мову. Мабуть влшей набрався від куйла.
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ОБСЄ матиме доступ і поза зоною ООС? Вова взагалі знає хто там в ОБСЄ?
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Блин, этот дебил с листочка прочитать не в состоянии. Как он на сцене выступал?
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Та блин. Такое ощущение что зеленскому, эти все часы , где они пропадали придумавали текст.
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Ппц, особливий статус, формула, амністія
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Кароче, не договорились. Путин сильно загнул.
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Велика подяка від куйла маКРону?
Ви все розумієте!
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Чудовий, лаконічний та змістовний виступ пана Президента Зеленського Володимира. У своєму виступі Президент зробив декілька важливих акцентів - Україна унітарна країна та вибори на окупованій частині Донецької та Луганської областей лище за законодавством України.
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Да пи*дят они все все правильно. Только делают противоположное
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"господин путин имеет вплыв на людееййй.... сепаратистов с той стороны"
с*ка ты пианист, какие нафиг сепаратисты??????
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Почєму офіс Зєлі не перекладає Путлєра???
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Ні про що, куйло гне свою справу, але мене здивувала відповідь Зеленьського о 01.25
Це приємно
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какое же ничтожество Порошенко по сравнению с Зеленским ..... Дякую пан Президент Зеленський!
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За Мінську Зраду порошенка путін (как чєсний чєлавєк) зобов'язаний дати своєму агенту мядальку.
Не було б пуйлу на що посилатись без Мінської кабали.
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