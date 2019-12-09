 Совместная пресс-конференция после саммита "нормандской четверки". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию ведет "Радио Свобода".
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+25
Не хвилюйтесь, про зраду вони не скажуть. Ми про неї постфактум дізнаємось.
+20
Во выбрали чудо. Сидят все и гадают, сдаст или не сдаст..... Переживают в основном порохоботы, зебилам поху@,серию СКОТОВ и норма.
+18
По розхитуванню буди та путчу у неділю
1. Славко не прийшов
2. Юля не прийшла
3. Петро отримав по яйцям і переписав бізнеса на сина
Я нічого не забув🤔
1. Славко не прийшов
2. Юля не прийшла
3. Петро отримав по яйцям і переписав бізнеса на сина
Я нічого не забув🤔
МОже за це Пеця і дякував Меркель. Налякала Зебіла, що у пресу зільє...
https://twitter.com/baraban088/status/1204122045103181824
1. Славко не прийшов
2. Юля не прийшла
3. Петро отримав по яйцям і переписав бізнеса на сина
Я нічого не забув🤔
От имени всех хоть не говорите!
Хватит мне приписывать свои тупые умозаключения.
Следующий раз запятую поставь.
Чтобы стыдно не было, недоразвитый.
- Воронежа больше нет.
У нас у дворі ще жидокац і бульбохол були, до речі.
Осталось придумать для Зе объяснения, почему это все называется - МИР.