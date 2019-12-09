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 Политика Украины
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 Совместная пресс-конференция после саммита "нормандской четверки". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

После окончания переговоров саммита "нормандской четверки" лидеры стран участниц должна начаться совместная пресс-конференция.

Как передает Цензор.НЕТ, трансляцию ведет "Радио Свобода". 

Источник: https://censor.net.ua/n3164387
 
 
 Топ комментарии
 
Не хвилюйтесь, про зраду вони не скажуть. Ми про неї постфактум дізнаємось.
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Во выбрали чудо. Сидят все и гадают, сдаст или не сдаст..... Переживают в основном порохоботы, зебилам поху@,серию СКОТОВ и норма.
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По розхитуванню буди та путчу у неділю
1. Славко не прийшов
2. Юля не прийшла
3. Петро отримав по яйцям і переписав бізнеса на сина

Я нічого не забув🤔
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Не хвилюйтесь, про зраду вони не скажуть. Ми про неї постфактум дізнаємось.
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***** вийшов задоволений, а ЗЕбіл зовсім не вийшов... Травмований?
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Ага, вам методички чуть позже подвезут...... Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 5566
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***** вибіг з кімнати перемовин в вкрай піднесеному настрої. Клоун Коломойського з кімнати не вийшов взагалі,певно він так завзято виконав свою обіцянку стати на коліна перед *****м, що їх зломав ноги. Ну тобто ЗЕбіл знову сдьєлал ета вмьєстьє ісчо рас.
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хіба німці зільють, як вони зробили із попередньо підготованим доркументом...
МОже за це Пеця і дякував Меркель. Налякала Зебіла, що у пресу зільє...
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как вариант. все равно договорняк "недецкий" - вылезет наружу.
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Да уже минут 15 смотрю, никуда не торопяться как погляжу
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Селфи сделать, голосом своим писклявым журнашлюх расеянских потроллить.
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русня, смотри как надо с такой швалью как ты из-за поребрика общаться. Учись - ЗЕдебилоид)
https://twitter.com/baraban088/status/1204122045103181824
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По розхитуванню буди та путчу у неділю
1. Славко не прийшов
2. Юля не прийшла
3. Петро отримав по яйцям і переписав бізнеса на сина

Я нічого не забув🤔
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Я говорю исключительно о себе и своем друге. Мы граждане своей страны. Ты видимо, гражданин чужой....
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Не надо!
Хватит мне приписывать свои тупые умозаключения.
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Видишь недоразвитый. Я был на майдане, а ты нет...
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Вижу, недоразвитый! Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 7313
Следующий раз запятую поставь.
Чтобы стыдно не было, недоразвитый.
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Это у тебя недоразвитый страна Рошения. У меня Украина. И как гражданин своей страны, я приехал на майдан сам, за свои леньги
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так, трошки, твою країну здали кацапам, але ж для тебе то куйня?!
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Забыл, лахта, про Вальцмана, убитого брата, офшор в Панаме, в десятки тысяч раз меньший, чем у Зелемойского на Кипре, про Свинарчуков в команде Зелемойского.
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санкционку едят) не показывайте по параша тв а то могут суициды быть...
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Встреча нормандской четверки в Париже завершена, основные тезисы:
- Воронежа больше нет.
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Во выбрали чудо. Сидят все и гадают, сдаст или не сдаст..... Переживают в основном порохоботы, зебилам поху@,серию СКОТОВ и норма.
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Ну вам же за " сдаст" двойная пайка, перхоть? Не?
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Тем, кто выбрал чудо, которое может запросто сдать, вообще следует заткнуться. Не?
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Що ж... Або ж повний капець, або ж просто домовилися купувати газ.
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насчёт газа договорились.. войска не разводят зеля пожаловался . что не сможет отвести - не хотят уходить
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и да . сдал всё по ордло от особого статуса до амнистии ещё до разговора с хлом - на переговорах четвёрки
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Кацапо-хохол, с таким ником порядочный человек уже два раза бы повесился.🤧
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На дебілів діє безвідмовно.

У нас у дворі ще жидокац і бульбохол були, до речі.
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Кращій результат, якщо не буде ніякого результату, зцим припіздєнтом...
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та да, а бы Петя не сел Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 8413 а то кто ж за скулёж платить будет...
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та плювати на Пецю, Саджайте, головне на свого дебіла одягність заспокійлеву сорочку!
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«Подгоняемый страхом и ожиданием гремящего винтовочного выстрела, Старик с трудом волочил ноги по щебёнке, подло рассыпаной Макроном. Спина чесалась от кевларовой майки. Полы бронебалахона весили несколько пудов и неистово тянули к земле. Смеркалось».
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Единственным положительным результатом этих переговоров было бы полное отсутствие результата. Других приемлемых вариантов просто нет.
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Да, но к сожалению, результат есть, и по видимому они всё решили раньше, сейчас только детали уточняли. Вообще, всё было предрешено раньше, когда выбирали Зе. Надо было задуматься, что это значит "Договоримся посередине". Вот и будет нам середина теперь. Но зебилам пох, они просто бездумные фанаты актёра и России, чего уж там.
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Никаких соглашений с Кремлем не будет если Украина не откажется от решений стокгольмского арбитража 2017 года. Отказываться никто не будет. поэтому встреча была короткой.
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а певні джерела говорять що газові умови вже узгоджені... Може від 3 лярдів і не відмовляться, віддадуть газом, а ось позови на ще 100 лярдів зільють.
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Побачимо, що на пресусі заявлять і як згодом ********* діятиме.
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"Домовилися продовжувати домовлятися" - Вітренко про переговори з Росією щодо газу
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Чувак недавно Лигу Смеха вел, а сейчас с Путиными- Меркелями заседает) Красава)
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Угу. Только Лигу смеха вести одно. Провал будет стоить всего лишь части денег. А провал может стоить страны....
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Что это за страна, которую ведущий-лигосмешник так легко развалит?
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Ну СССР как то не слабая была страна и что?
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Ну и Петросян с Кашпировским в стороне не стояли...
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Петросян не был президентом. А наш **** мудрый как срака нарид выбрал кремлёвского клоуна в президенты.
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ну, Украина не может родить своего Илона Маска в политике.А за 30 лет все эти"засмальцьованные" Юли,Пети,Вити- всем надоели.Причем вторая по численности фракция рады- это Оппоблок. Если б не Зеля- Опоблок был бы первыми
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Это галюники от переизбытка глюкозы у некоторых, не обращайте внимания.
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Чувак на Лиге Смеха деньги раздавал а теперь Украину как приз .уйлу в руки ....
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порохоботы уже ручонки дрожащие над клавой держат, ждут ФАС!
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Да жизнь порохобота сложна нужно проявлять смекалку, рассудок. Вот у зе-ботов - всё просто: - постучал хреном по клавишам и заработал на билет от Юзика.
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рашаTV только про газ и говорило, значит для них это важно.
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Архиважно. Это деньги, и главное - посадив Украину опять на газовую иглу, они вернут её в своё стойло.
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Путін вибіг з кімнати перемовин в вкрай піднесеному настрої. Клоун Коломойського з кімнати не вийшов взагалі,певно він так завзято виконав свою обіцянку стати на коліна перед Путіним,що їх зломав ноги. Ну тобто зе знову сдьєлал ета вмьєстьє ісчо рас.
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да не Зе лох, а нарид, который за него проголосовал.
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Може путлєра арештували і в Гаагу відправляють.
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А скидка? скидка на газ будет? Вот что для быдла главное
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Прессуха не начнётся, пока не выкатят рояль. А вот тогда Зеля Ху*лу и сбацает !!! Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 1529
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На саммите в Париже не удалось договориться о разведении сил на Донбассе !!! Ну, еще бы. Кто бы сомневался. На газовую иглу нас посадили, и убивать продолжат как и раньше...

Осталось придумать для Зе объяснения, почему это все называется - МИР.
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Які б не були результати перемовин тутешня ботівня їх вже собі записала, як перемогу.
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Вроде по Донбассу не договорились . Шо то там решили лишь по транзиту Спільна пресконференція після саміту "нормандської четвірки" - Цензор.НЕТ 3634 .
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"«Нафтогаз» не намерен отказываться от предъявленных «Газпрому» требований по компенсации, несмотря на прошедшие переговоры с чухонской стороной" Хйло сходило по шерсть
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Переговоры прошли просто блестяще: "Моника и Хйло не договорились о границе и выборах на Донбассе"
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